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UYGULAMALAR
İstanbul
Yüzyıllar önce tıp alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren İbn-i Sina'nın doğal bakım önerileri, günümüzde yeniden merak konusu oluyor. Özellikle saç sağlığı için kullandığı bitkisel içerikler arasında dikkat çeken keten tohumu, saçları yumuşatması, daha kolay şekil almasına yardımcı olması ve bakım rutinlerinde kullanılabilmesiyle öne çıkıyor. Peki, İbn-i Sina'nın yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan bu önerisi keten tohumu saçlara hangi faydaları sağlıyor? İşte geleneksel saç bakımının dikkat çeken bitkisel sırrı...
Tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde yalnızca hastalıkların tedavisini değil, kişisel bakım ve kozmetik uygulamalarını da ayrıntılı biçimde ele aldı. Eserde saç dökülmesi, kepek, saçın güçlendirilmesi ve saçların korunması gibi konulara özel bir bölüm ayrıldı.
İbn-i Sina'nın saç bakımına ilişkin önerilerinde farklı bitkisel malzemelerle birlikte keten tohumundan da söz ediliyor. Tarihsel kaynaklarda, keten tohumunun belirli işlemlerden geçirilerek saç bakımında kullanıldığı aktarılıyor. Tohumların yakılmasıyla elde edilen yağın saça sürülmesi de geleneksel uygulamalar arasında bulunuyor.
Keten tohumu, içerdiği doğal bileşenler nedeniyle günümüzde de saç bakımında kullanılan bitkisel ürünler arasında yer alıyor. Özellikle müsilaj adı verilen jel kıvamındaki maddeler, keten tohumunun suyla temas ettiğinde yoğun ve kaygan bir yapı kazanmasını sağlıyor.
Bu jel yapısı saç tellerinin çevresini sararak daha yumuşak hissedilmesine yardımcı olabilir. Saçların taranmasını kolaylaştırması ve elektriklenmenin görünümünü azaltması da keten tohumu jelinin tercih edilme nedenleri arasında gösteriliyor.
Keten tohumunun saç bakımında öne çıkan özelliklerinden biri, oluşturduğu jel tabakasıdır. Bu yapı saç tellerinin yüzeyinde kayganlık sağlayarak tarama sırasında oluşabilecek sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
Düzenli saç bakımının bir parçası olarak kullanıldığında saçların daha düzgün, parlak ve bakımlı görünmesine katkı sağlayabilir. Özellikle kıvırcık ve dalgalı saçlarda buklelerin daha belirgin görünmesi için de tercih ediliyor.
Geleneksel bitkisel bakım yöntemlerinden yararlanmak isteyenler için keten tohumu jeli evde de hazırlanabiliyor.
Hazırlanışı oldukça basit:
|Adım No
|Uygulama Adımı
|1
|Bir su bardağı suyu küçük bir tencereye alın.
|2
|İki yemek kaşığı keten tohumunu suya ekleyin.
|3
|Karışımı kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika kaynatın.
|4
|Su jel kıvamına gelmeye başladığında ocaktan alın.
|5
|Ilındıktan sonra temiz bir süzgeç veya tülbent yardımıyla tohumları ayırın.
|6
|Elde ettiğiniz jeli temiz bir kaba aktarın.
Hazırlanan jel, saçın uzunluklarına ve uçlarına az miktarda uygulanabilir. Bir süre bekletildikten sonra durulanabilir veya saç şekillendirme amacıyla az miktarda kullanılabilir.
Keten tohumu hakkında en çok merak edilen konulardan biri de saç dökülmesine karşı etkisi. Geleneksel tıp kaynaklarında keten tohumu ve farklı bitkisel karışımların saçları korumak amacıyla kullanıldığı görülüyor.
Ancak geçmişte kullanılan bir yöntemin günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi olduğu anlamına gelmediğini unutmamak gerekiyor.
İbn-i Sina'nın eserlerinde keten tohumuna yer verilmesi, doğal içeriklerin saç bakımındaki tarihsel önemini ortaya koyuyor. Günümüzde de bitkisel bakım ürünlerine gösterilen ilgi, bu geleneksel uygulamaların yeniden araştırılmasına zemin hazırlıyor.
Keten tohumu; jel yapısı, yağ asitleri ve saç tellerine sağladığı kozmetik destekle evde uygulanabilecek doğal bakım seçeneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.