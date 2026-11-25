Kadına yönelik şiddet denince akla çoğunlukla fiziksel şiddet geliyor. Ancak uzmanlara göre şiddet yalnızca darp ya da tehditle sınırlı değil. Kasım ayında güzellik algısı üzerine düzenlenen bir zirveye katılan akademisyen ve gazeteciler, Mavi Kadın'a yaptıkları açıklamalarda güzellik baskısı ile kadına yönelik şiddet arasındaki bağı anlattı. Ayrıca dünya genelinde savaşlarda kadınların ve çocukların mağduriyeti de vurgulandı.

"KENDİMİZ İÇİN SEÇMEYİ ÖĞRENDİĞİMİZ BİR ŞİDDET"

Gazeteci ve yazar Elise Hu, estetik cerrahiyi de bir şiddet biçimi olarak gördüğünü söyledi: "Estetik cerrahiden söz ettiğimde, bu da bir şiddet biçimi; ama bu, kendimiz için seçmeyi öğretildiğimiz bir şiddet biçimi."

Hu, en büyük isteğinin kadınların güvende hissetmesi olduğunu belirtti: "Her şeyden çok istediğim şey kadınların güvende hissetmesi, bedenlerinde güvende hissetmesi. Güzellik konusundaki bu tür meseleleri ele aldığımızda bu gerçekten çok önemli, çünkü mesele kendi beden bütünlüğümüz ve onurumuzla ilgilidir."

SAVAŞ'IN ORTASINDAKİ KADINLAR

Gazeteci Semanur Sönmez Yaman ise konuşmasında Gazze'ye dikkat çekti. Tüm dünyanın gözü önünde başta Gazze olmak üzere birçok noktada kadınlara yapılan fiziksel ve psikolojik şiddeti hatırlatan Yaman, bir an önce bu acı tabloya çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.





Berlin Humboldt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Işık: "Kadını kadın savunmalıdır kadın konuşmalıdır" cümlesiyle kadına şiddetin vurgulamasını manidar bir şekilde ifade etti.