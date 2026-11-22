Kampanya, kadınların nasıl görünmeleri gerektiğini belirleyen beklentilerin; aşağılama, değersizleştirme, sürekli eleştiri ve zorlamayla bir baskı ve denetim aracına dönüşmesine dikkat çekiyor. Kadınların bakım, giyim ve estetik tercihlerinin kendilerine ait olduğunu vurgulayan KADEM, bu tercihlerin toplumsal kabulün, saygı görmenin veya fırsatlara erişmenin koşulu hâline getirilmesine itiraz ediyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YENİ BOYUTU

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kampanyasını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıttı. “Kurgulanmış Güzellikler” temasıyla düzenlenen ve 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen basın lansmanında, kampanyanın kamu spotu ilk kez gösterildi.

Lansmanda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, güzellik dayatmasının gündelik hayatta hangi davranışlarla karşılık bulduğunu şöyle anlattı:

“Bir kadının kilosu nedeniyle aşağılanması, yaşlandığı için değersiz hissettirilmesi, dış görünüşü üzerinden sürekli eleştirilmesi ya da belirli bir görünüme sahip olmaya zorlanması yalnızca bir güzellik meselesi değildir. Bunlar, kadının öz saygısını, kararlarını ve hayatını etkileyen baskı ve denetim biçimleridir. Güzellik dayatmasının psikolojik şiddete dönüştüğü yer tam da burasıdır.”

Sarı, kampanyanın kadınların kendilerine özen göstermelerini veya estetik tercihlerini sorgulamadığını özellikle belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kampanyayla kadınların güzellik ya da estetik tercihlerine değil, güzelliğin belirli kalıplara hapsedilerek kadınlara dayatılmasına, bir baskı ve psikolojik şiddet aracına dönüştürülmesine itiraz ediyoruz.”

Kadının Görünüşü, Emeğinin Önüne Geçirildiğinde Mesele Adalettir

Güzellik dayatmasının yalnızca bireysel özgüvenle açıklanamayacağını vurgulayan Sarı; görünüşe ilişkin beklentilerin eğitimden çalışma hayatına, aile ilişkilerinden ekonomik bağımsızlığa kadar uzanan sonuçlarına işaret etti.

Bir kadının yaptığı işten önce görünüşüyle değerlendirilmesi, yaş almanın gizlenmesi gereken bir eksiklik gibi sunulması veya doğumdan hemen sonra eski bedenine dönmesinin beklenmesi, kampanyanın sorgulamaya açtığı gündelik baskılar arasında yer alıyor. Bu beklentilere uyum sağlamak için harcanması istenen zaman, emek ve para da meselenin çoğu zaman görünmeyen boyutunu oluşturuyor.

Sarı, bu ilişkiyi “Bir kadının yetkinliğinin, emeğinin ve başarısının önüne dış görünüşünün geçirilmesi adalet meselesidir.” sözleriyle ifade etti. Kadınların kendilerini sürekli değişen ölçütlere göre yeniden şekillendirmeye zorlandığına dikkat çekerek tartışmanın merkezindeki soruyu ortaya koydu: “Bütün bu güzellik standartlarını kim, nasıl belirliyor?”

Dijital Dünyada Üretilen İdealler Gerçek Hayatta Baskıya Dönüşüyor

“Kurgulanmış Güzellikler” temalı zirvede güzellik algılarının tarihsel, kültürel ve ekonomik boyutları ele alınırken kampanya, bu geniş tartışmanın baskı ve psikolojik şiddet boyutunu toplumun gündemine taşıyor.

Filtreler, rötuşlar ve yapay zekâyla üretilen veya değiştirilen görüntüler, gerçekte var olmayan görünümleri ulaşılması gereken idealler gibi sunabiliyor. Aynı kalıpların dijital platformlarda tekrar tekrar öne çıkarılması ise farklı yaşların, bedenlerin, ten renklerinin ve kültürel özelliklerin görünürlüğünü daraltabiliyor.

KADEM, özellikle çocukların ve gençlerin kendi değerlerini bu görüntülerle karşılaştırarak belirlemeye yöneltilmesine dikkat çekiyor. Kampanya, kadınlara yalnızca bu baskı karşısında daha güçlü olmalarını söylemekle yetinmeyerek, baskıyı üreten ve yaygınlaştıran dilin, içeriklerin ve uygulamaların değişmesini hedefliyor.

Kadınların Hayatı Güzellik Puanlarına Sığmaz

Lansmanda ilk kez gösterilen kamu spotu, kadınları gündelik hayatın farklı ortamlarında takip eden bir “güzellik taraması” üzerinden ilerliyor. Evde, çalışma ortamında ve okulda kadınların yüzleri ve bedenleri ölçülüyor; görünüşleri sayılara, oranlara ve beğeni puanlarına indirgeniyor. Ekranda beliren değerlendirmeler, kadınların hayatın her alanında karşılaşabildiği görünüş baskısını görünür kılıyor.

Filmde beden ölçüleri, yüzün “altın oran”a uygunluğu, göz çevresindeki kırışıklıklar ve akran beğenisi birer değerlendirme ölçütüne dönüşüyor. Kadınların kim oldukları, yaşadıkları ve yaptıkları geri plana itilirken, dışarıdan belirlenen kalıplara ne kadar uydukları öne çıkarılıyor. Böylece güzellik dayatması, sürekli ölçen, karşılaştıran ve eksiklik arayan bir denetim mekanizması olarak anlatılıyor.

Kampanya afişinde ise aynı müdahale, kadın büstüne yönelen çekiç ve keskiyle anlatılıyor. Filmdeki ölçüm ekranlarıyla afişteki biçim verme müdahalesi, ortak bir soruya işaret ediyor: Kadınların nasıl görünmesi gerektiğine kim karar veriyor? KADEM, bu soruyla kadınların değerini görünüşlerine indirgeyen, farklılıklarını giderilmesi gereken kusurlar gibi sunan ve onları sürekli değişmeye zorlayan anlayışı tartışmaya açıyor. Vakıf, #GüzellikDayatması etiketiyle kampanyanın çağrısını kamuoyuna taşıyor.

Ailelere Medyaya Dijital Platformlara ve İşverenlere Çağrı

KADEM’in kampanyası, sorumluluğu yalnızca baskıya maruz kalan kadınlara yüklemiyor. Aileleri ve eğitimcileri, kadınları ve kız çocuklarını bedenleri üzerinden yargılayan, aşağılayan ve karşılaştıran dili değiştirmeye çağırıyor.

Medya, dijital platformlar ve güzellik sektöründen; kadınların kendilerini yetersiz hissetmesi üzerine kurulan mesajları sorgulamaları, farklı yaşlara ve bedenlere yer vermeleri, görünüşü değiştiren filtre ve rötuşları açıkça belirtmeleri isteniyor. İşverenlere ve kurum yöneticilerine ise kadınları yetkinlikleri ve emekleriyle değerlendiren uygulamaları güçlendirme, görünüş temelli ayrımcılığa ve psikolojik şiddete karşı erişilebilir başvuru ve destek mekanizmaları geliştirme çağrısı yapılıyor.

KADEM’in 60 İl Temsilciliğinde saha çalışmalarıyla yaygınlaştırdığı kampanyanın temel yaklaşımını ise tek bir cümle özetliyor: “Biz kadınlara nasıl görünmeleri gerektiğini söylemiyoruz. Kadınların nasıl görünürlerse görünsünler aynı saygıyı, aynı kabulü ve aynı fırsatları hak ettiklerini söylüyoruz.”