Balık pişirirken en önemli noktalardan biri, balığın tazeliğini korumak ve kendine has tadını bastırmamaktır. Kefal balığı da bu açıdan doğru şekilde hazırlandığında oldukça lezzetli sonuçlar veriyor. Peki, sofralarda fark oluşturacak kefal balığı nasıl hazırlanır? İşte adım adım lezzetli kefal tarifi ve pişirmenin püf noktaları...

KEFAL BALIĞININ LEZZETİNİ ARTIRAN MALZEMELER

Kefal balığı tarifinde fazla malzeme kullanmaya gerek yok. Önemli olan, balığın doğal lezzetini koruyacak ürünleri doğru ölçülerde bir araya getirmek.

Gerekli malzemeler:

• 1 kilogram temizlenmiş kefal balığı

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• 1 adet limon

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 çay kaşığı kekik

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Yarım demet maydanoz

• İsteğe bağlı olarak 1 adet kuru soğan

Bu malzemelerle hazırlanan sos, kefalin hem kokusunu hafifletmeye hem de pişirme sırasında daha aromatik bir tat kazanmasına yardımcı oluyor.

LEZZETİN SIRRI PİŞİRMEDEN ÖNCEKİ HAZIRLIKTA SAKLI

Kefal balığını pişirmeden önce iyice temizlemek gerekiyor. Balığın pulları, iç organları ve solungaçları dikkatlice çıkarılmalı. Ardından bol suyla yıkanan balık, kâğıt havlu yardımıyla kurulanmalı.

Geniş bir kap içerisinde zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, karabiber, pul biber, kekik ve tuz karıştırılmalı. Hazırlanan sos balıkların her tarafına gelecek şekilde sürülmeli.

Balıkların bu sos içerisinde yaklaşık 20-30 dakika dinlendirilmesi, malzemelerin aromasının ete geçmesine yardımcı oluyor. Ancak kefali uzun süre limon suyunda bekletmemek gerekiyor. Aksi hâlde limonun asidi balığın dokusunu değiştirebilir.

DIŞI ÇITIR, İÇİ YUMUŞACIK KEFAL NASIL PİŞİRİLİR?

Bu tarifin en sevilen özelliklerinden biri, balığın dış yüzeyinin hafif çıtır, iç kısmının ise sulu kalması. Bunun için fırında pişirme yöntemi tercih edilebilir.

Fırın önceden 200 dereceye ayarlanmalı. Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine balıklar yerleştirilmeli. Üzerlerine ince dilimlenmiş limon ve isteğe bağlı olarak halka şeklinde doğranmış soğan eklenmeli.

Balıklar, büyüklüklerine göre yaklaşık 20-30 dakika pişirilmeli. Pişirme süresi balığın kalınlığına göre

değişebileceğinden kontrollü olmakta fayda var. Balığın eti kolayca ayrılıyor ve iç kısmı tamamen pişmiş görünüyorsa servise hazır demektir.

Daha kızarmış bir yüzey isteyenler, pişirmenin son birkaç dakikasında fırının üst ızgara ayarını kullanabilir. Ancak balığın kurumasına izin verilmemeli.

KEFAL BALIGININ LEZZETİNİ İKİYE KATLAYAN PÜF NOKTALARI

Kefal hazırlarken yapılan bazı küçük hatalar, ortaya çıkan sonucun lezzetini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle balığın tazeliği, temizliği ve pişirme süresi büyük önem taşıyor.

İşte dikkat edilmesi gereken noktalar:

• Taze balık seçin: Kefalin gözleri parlak, solungaçları kırmızıya yakın ve kokusu hafif deniz kokusunda olmalı.

• Balığı iyi kurulayın: Yıkama sonrasında üzerindeki fazla suyu almak, daha iyi kızarmasına yardımcı olur.

• Baharatı ölçülü kullanın: Fazla baharat, kefalin kendine özgü tadını bastırabilir.

• Fırını önceden ısıtın: Balığın eşit şekilde pişmesi için fırının önceden ısınmış olması önemlidir.

• Fazla pişirmeyin: Uzun süre yüksek sıcaklıkta kalan balık kuruyabilir ve lezzet kaybı yaşayabilir.

YANINDA NE SERVİS EDİLİRSE DAHA LEZZETLİ OLUR?

Fırında kefal balığının yanına hazırlanacak doğru eşlikçiler, sofradaki lezzeti tamamlıyor. Özellikle bol yeşillikli bir mevsim salatası, roka, kırmızı soğan ve limon dilimleri balıkla oldukça uyumlu bir seçenek oluşturuyor.

Bunun yanında zeytinyağlı soğan salatası, közlenmiş biber, haşlanmış patates ve hafif bir yoğurtlu meze de tercih edilebilir. Sıcak servis edilen kefalin üzerine son aşamada birkaç damla limon sıkılması, lezzetini daha belirgin hâle getiriyor.

Balık sofrasında ağır garnitürlerden kaçınmak, ana yemeğin tadının ön plana çıkmasını sağlıyor. Özellikle zeytinyağlı ve limonlu eşlikçiler, kefalin kendine has aromasını tamamlıyor.

BİR KEZ DENEYEN SOFRASINDAN EKSİK ETMEK İSTEMEYECEK

Kefal balığı, doğru hazırlandığında hem ekonomik hem de oldukça doyurucu bir ana yemek seçeneği sunuyor. Üstelik hazırlanışı için saatler harcamaya gerek kalmıyor. Birkaç temel malzeme, doğru pişirme süresi ve küçük püf noktalarıyla sofraya lezzetli bir balık yemeği taşımak mümkün.

Özellikle balığı fazla baharatla kaplamadan, kendi tadını ön plana çıkararak pişirmek isteyenler için bu tarif güzel bir alternatif oluşturuyor. Dışı kızarmış, içi yumuşak kefal balığını mevsim salatası ve limon eşliğinde servis ederek sofranızda balık restoranlarını aratmayan bir menü hazırlayabilirsiniz.

