Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte kışlık hazırlıklar da hız kazanıyor. Geçmişten günümüze uzanan geleneksel tariflerden biri olan tarhana, hem uzun süre saklanabilmesi hem de farklı sofralarda kendine yer bulmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Anadolu'da komşudan komşuya aktarılan tariflerle hazırlanan ev yapımı tarhana, kendine özgü aromasıyla seviliyor. Peki, evde tarhana nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte geleneksel tarhana tarifinin hazırlanışı ve püf noktaları...

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HABERİN ÖZETİ Komşudan komşuya yayılan eski tarif! Ev yapımı tarhana nasıl hazırlanır? Kış hazırlıkları kapsamında geleneksel ev yapımı tarhananın gerekli malzemeleri, hazırlanışı, mayalanma, kurutma ve saklama aşamaları anlatılmaktadır. Tarhana için domates, kırmızı kapya biber, kuru soğan, haşlanmış nohut, yoğurt, un, tuz ile isteğe bağlı kuru nane ve tarhana otu kullanılır. Pişirilip püre yapılan sebzelere yoğurt, tuz, baharat ve azar azar un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur, kabardıkça yoğrularak birkaç gün süren fermantasyon aşamasında mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamurdan koparılan parçalar bez veya tepsi üzerinde kurutulur, tamamen sertleşmeden ufalanıp elekten geçirilerek toz haline getirilir. Tamamen kuruyan tarhana nemden, doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak, hava almayan cam kavanozlarda veya serin yerlerde saklanır.

EV YAPIMI TARHANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Ev yapımı tarhana hazırlamak için mevsim sebzeleri, yoğurt ve un bir araya geliyor. Malzemelerin ölçüsü ve kullanılan sebzeler yörelere göre değişse de evde uygulanabilecek geleneksel tarif için şu malzemeler kullanılabilir:

1 kilogram domates

1 kilogram kırmızı kapya biber

500 gram kuru soğan

500 gram haşlanmış nohut

1 kilogram yoğurt

1,5-2 kilogram un

1 yemek kaşığı tuz

İsteğe bağlı kuru nane ve tarhana otu

GELENEKSEL EV YAPIMI TARHANA NASIL HAZIRLANIR?

Tarhana yapımına öncelikle sebzeleri hazırlayarak başlanır. Domates, kapya biber ve soğan doğranarak geniş bir tencereye alınır. Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Ardından haşlanmış nohut eklenir ve bütün malzemeler birlikte karıştırılır.

Pişen sebzeler soğuduktan sonra ezilerek püre haline getirilir. Karışıma yoğurt, tuz ve isteğe bağlı baharatlar ilave edilir. Un ise azar azar eklenerek yoğrulur. Ele hafif yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edildiğinde üzeri kapatılarak mayalanmaya bırakılır.

TARHANA HAMURU KAÇ GÜN MAYALANMALI?

Tarhana hamurunun kendine özgü aromasını kazanması için dinlendirilmesi önemli bir aşamadır. Hazırlanan hamur temiz ve geniş bir kaba alınarak üzeri kapatılır. Fermantasyon süresince hamur düzenli olarak kontrol edilir ve kabardıkça yoğrularak havası alınır.

Mayalanma süresi ortam sıcaklığına ve kullanılan malzemelere göre değişebilir. Genellikle birkaç gün süren bu aşamada hamurun ekşilik ve koku durumu takip edilmelidir. Hamurda küf veya bozulma belirtisi görülürse tüketilmemelidir.

EV YAPIMI TARHANA NASIL KURUTULUR?

Mayalanma işlemi tamamlanan tarhana hamurundan küçük parçalar koparılarak temiz bir bezin üzerine veya geniş tepsilere yayılır. Parçalar güneş alan, temiz ve havadar bir yerde kurutulur. Üst kısımları kurudukça parçalar ters çevrilerek diğer taraflarının da kuruması sağlanır.

Hamur tamamen sertleşmeden önce el veya mutfak robotu yardımıyla ufalanabilir. Ardından ince elekten geçirilerek toz haline getirilir. Hazırlanan tarhana, nem kalmayacak şekilde tamamen kurutulduktan sonra saklamaya hazır hale gelir.

TARHANA UZUN SÜRE BOZULMADAN NASIL SAKLANIR?

Ev yapımı tarhananın aromasını ve kalitesini koruması için saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Tamamen kuruyan tarhana, hava almayan cam kavanozlara veya uygun saklama kaplarına alınabilir.

Tarhananın doğrudan güneş ışığına, neme ve sıcağa maruz kalmayan serin bir yerde tutulması önerilir. Kavanoza alınmadan önce nemli kalmadığından emin olunmalıdır. Böylece kış boyunca ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek ev yapımı tarhana hazır hale gelir.

Komşudan komşuya aktarılan bu geleneksel lezzet, kış sofralarına emek ve nostalji katmaya devam ediyor. Evde hazırlanan tarhananın mis gibi kokusu, soğuk günlerde sıcacık bir çorbayla buluşuyor. Siz de aile tariflerinizi yaşatarak bu köklü mutfak geleneğini gelecek nesillere aktarabilirsiniz.