Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış lastiği kullanımı yeniden gündeme geldi. Araç güvenliğinde lastik seçiminin önemine dikkat çeken lastik ustası Filiz Kasapoğlu, sürücülerin lastik değişimini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, özellikle hasarlı ve yol koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkmanın ciddi risk oluşturabileceğini belirterek, "Bir şey olmaz" düşüncesiyle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Konya'nın kadın ustasından kış öncesi önemli uyarı: Bu hatayı yapmayın! Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış lastiği kullanımı gündeme gelirken, lastik ustası Filiz Kasapoğlu güvenli sürüş için mevsime uygun, hasarsız ve doğru lastik seçiminin önemini vurguladı. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin yol tutuş performansı azalabilmektedir. Hasarlı, yıpranmış veya balon yapmış lastiklerle yola çıkılmasının sürüş güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı belirtilmiştir. Kış lastiği seçerken yalnızca fiyata bakılmamalı; diş derinliği, üretim tarihi, genel durum ve araç üreticisinin belirttiği ölçüler dikkate alınmalıdır. Elektrikli ve yüksek performanslı araçlar başta olmak üzere, her kış lastiğinin her araca uygun olmadığı ifade edilmiştir. Sürücülerin yola çıkmadan önce araç üreticisinin belirlediği değerlere göre lastik basınçlarını kontrol etmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

HASARLI LASTİKLERLE YOLA ÇIKMAK BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Konya sanayisinde lastik ustalığı yapan Filiz Kasapoğlu, sürücülerin lastiklerdeki hasarları göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Lastiklerin araç ile yol arasındaki tek temas noktası olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, küçük görünen bir hasarın bile sürüş güvenliğini etkileyebileceğine dikkat çekti. Özellikle mevsime uygun olmayan veya yıpranmış lastiklerle trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirten Kasapoğlu, sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALI?

Kış lastiği kullanımı, yalnızca kar yağışıyla sınırlı değil. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin yol tutuş performansı azalabiliyor. Bu nedenle sürücülerin kış koşulları başlamadan lastik değişimini yaptırması önem taşıyor. Özellikle yağışlı ve soğuk havalarda uygun lastik kullanımı, aracın yol tutuşunu ve sürüş güvenliğini destekliyor. Kasapoğlu da sürücülerin mevsim koşullarına uygun lastik tercih etmesi gerektiğini vurguluyor.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kış lastiği alırken yalnızca fiyatına bakmak yeterli değil. Lastiğin aracın özelliklerine ve üretici tarafından belirtilen ölçülere uygun olması gerekiyor. Diş derinliği, lastiğin üretim tarihi ve genel durumu da seçim sırasında kontrol edilmeli. Uzmanlar, dişleri aşınmış veya yapısı zarar görmüş lastiklerin kullanılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sürücülerin lastik değişimi sırasında profesyonel destek alması da güvenli sürüş açısından önem taşıyor.

LASTİKTEKİ BALONLARI KESİNLİKLE İHMAL ETMEYİN!

Lastiklerde meydana gelen hasarların küçük görülmemesi gerektiğini belirten Filiz Kasapoğlu, özellikle ince yanaklı ve performans lastiklerinde oluşan balonlara dikkat çekti. Bazı sürücülerin hasarlı lastiklerle kullanıma devam ettiğini söyleyen Kasapoğlu, bu durumun ciddi tehlikeler oluşturabileceğini vurguladı. Kasapoğlu, “Bir şey olmaz, kullanmaya devam edeyim” diyerek hasarlı lastikle yola çıkan sürücülerin bulunduğunu belirterek, “Lastikte oluşan bir hasar, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilir” dedi.

LASTİK BASINCI KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN!

Filiz Kasapoğlu, sürücülerin yalnızca lastik değişimine değil, lastik basıncına da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Yola çıkmadan önce basınç değerlerinin kontrol edilmesini öneren Kasapoğlu, araç üreticisinin belirlediği ölçülere uyulmasının önemini vurguladı. Günümüzde birçok araçta lastik basınçlarının ekran üzerinden takip edilebildiğini belirten Kasapoğlu, yanlış basınç değerlerinin sürüş performansını etkileyebileceğine dikkat çekti.

KIŞ LASTİĞİNDE SADECE FİYATA BAKMAYIN!

Her kış lastiğinin her araç için uygun olmadığını belirten Kasapoğlu, lastik seçiminde aracın özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Özellikle elektrikli araçlarda ve yüksek performanslı otomobillerde doğru lastik tercihinin önemine değinen Kasapoğlu, sürücülere şu tavsiyede bulundu:

"Vatandaşlarımızdan istediğimiz şu: Lastik alırken yalnızca fiyatına bakmasınlar. 'Benim aracıma hangi lastik uygun?' sorusunu sorsunlar ve buna göre araştırma yapsınlar."

Kasapoğlu, lastiklerin kullanım ömrünün de kullanım koşullarına ve genel durumuna göre değiştiğini belirterek düzenli kontrolün ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.