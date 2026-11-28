Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, çoğu zaman pişirme aşamasındaki zorluklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak artık kuru fasulyeyi böyle pişirin. Tam kıvamında pişirmek isteyenler tencereye atacakları bir malzemeyle kabuk derdine son verecek. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuru fasulyeyi böyle pişirin! Tencereye atacağınız bir malzemeyle kabuk derdine son Kış sofralarının sevilen lezzeti kuru fasulyenin tam kıvamında pişirilmesi için tencereye eklenecek bir malzeme öneriliyor. Kuru fasulyenin pişerken dağılmaması ve dış kabuğunun diri kalıp içinin lokum gibi olması hedefleniyor. Anneannelerden kalma bir yöntemle kuru fasulyenin tam kıvamında pişeceğine inanılıyor. Kuru fasulye yapımında ön haşlama yapılması öneriliyor. Yemek kavrulurken içerisine bir adet küp şeker atılması, fasulyenin diri kalmasına ve içinin yumuşak olmasına yardımcı oluyor. Kuru fasulyenin hızlı ateşte pişirilmemesi, altının tutuşmasına neden olabileceği belirtiliyor.

KURU FASULYEYİ BÖYLE PİŞİRİN!

Ev sofralarında kuru fasulye yemek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor. Özellikle de tam pişirme olayı olmadığı zaman fasulyelerin lezzeti hiç de güzel olmuyor. Kuru fasulye kışın en çok sofraya gelen ürünlerden biri olurken nasıl pişirilmesi gerektiği araştırılıyor. Pişirme sırasında uygulanacak püf noktalar kuru fasulyenin dış zarının diri kalmasını sağlarken içinin de lokum gibi olmasına yardımcı oluyor.

Mutfakların en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, tam kıvamında pişmediği zaman da ağızda kötü bir tat bırakabiliyor. Çünkü yanlış yapılan bir hatayla birlikte kuru fasulyeler lezzetini kaybediyor. Fasulyenin pişerken dağılmaması ve dış kabuğunun pişmemesi büyük sorun oluşturabiliyor.

Tam da bu noktada anneannelerden kalan adeta miras sayılabilecek olan o yöntem sayesinde kuru fasulyeniz tam kıvamında pişecek. Adeta içi taptaze olurken suyunun yoğunluğu da aklınızı başınızdan alıyor. Öncelikle sizin için kuru fasulye yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de açıkladık.

Kuru Fasulye Yapımı!

Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

Bol ılık su

1 tatlı kaşığı tuz (ıslatma suyuna)

Yemek için:

1 adet büyük boy kuru soğan (incecik yemeklik doğranmış)

150-200 gram dana kuşbaşı veya kemikli et (tercihe göre pastırma veya sucuk da olur)

1 yemek kaşığı tereyağı

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet kesme şeker (veya 1 çay kaşığı toz şeker)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı kimyon (gazını alması için)

Tuz, karabiber

Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su

Yapılışı:

Kuru fasulye yapmak için öncelikle bir geceden bekletme çok önemli. Ertesi gün ıslanan fasulyeleri ocakta bir tur ön haşlama yapabilirsiniz. Haşlama sonrasında yemeği süzün ve içerisine soğan ile etleri ekleyip kavrulmasını bekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar güzelce bir kavurun.

Kavurma işlemi sırasında sık sık karıştırma yaparsanız yemeğiniz pişerken yanmaz. Burada önemli olan yöntemlerden biri de içine bir tane küp şeker atılması oluyor. Küp şeker fasulyenin daha diri kalmasına yardımcı oluyor. Diğer bir özelliği ise fasulyelerin içinin daha yumuşak olmasına yardımcı oluyor.

Kuru fasulyeyi pişirme sırasında kesinlikle bir anda ateş vererek pişirme işlemini yapmayın. Çünkü hızlı pişen kuru fasulye, yüksek ateşe maruz kaldığı için yemeğinizin altının tutmasına neden olur. Pişirme sırasında sürekli karıştırma yapmak da doğru olmaz.