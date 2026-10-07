Kütahya'da 18 yaşındaki genç kız kasaplıkta ustalığıyla şaşırtıyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Tezgâhın başına geçtiğinde sergilediği ustalıkla müşterilerin dikkatini çeken Pınar, mesleğe duyduğu ilgiyi kısa sürede profesyonel bir deneyime dönüştürdü. Komple bir karkas hayvanın kemiklerini tek başına ayırabilen genç kasap, etleri farklı yöntemlerle hazırlayarak meslekteki becerisini ortaya koyuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de kısa sürede ilgi gördü.

KÜTAHYA'DA 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KASAPLIKTA USTALIĞIYLA ŞAŞIRTIYOR!

Tavşanlı ilçesi Kavuncular Sokak'ta bulunan bir kasap dükkânında çalışan Ela Pınar, kasaplığa yaklaşık dört yıl önce adım attı. Eğitimini Mesleki Eğitim Merkezi Kasaplık Bölümü'nde sürdüren Pınar, okulda öğrendiği teorik bilgileri iş yerindeki uygulamalarla pekiştirdi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç usta, bugün kasap dükkânındaki pek çok işlemi herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor. Karkas etin parçalanması, kemiklerin ayrılması, kesim işlemleri ve etlerin marinasyon için hazırlanması, Pınar'ın günlük işlerinin başında geliyor. Kasaplık gibi fiziksel güç, dikkat ve deneyim isteyen bir meslekte genç yaşına rağmen önemli bir seviyeye ulaşan Pınar, mesleğe olan ilgisini de her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

KARKAS ETİ TEK BAŞINA SÖKÜYOR

Ela Pınar'ı mesleğinde öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, komple bir karkas hayvanın kemik sökümünü tek başına yapabilmesi. Etin doğru bölümlere ayrılması ve kemiklerden dikkatli şekilde sıyrılması, kasaplık mesleğinin en fazla deneyim gerektiren aşamaları arasında bulunuyor.

Pınar, bu işlemin yanı sıra farklı et çeşitlerinin hazırlanması ve müşterilerin taleplerine göre ürünlerin düzenlenmesi konusunda da görev alıyor. Özel marinasyonlarla hazırlanan etler de genç ustanın tezgâhında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Mesleğin inceliklerini zaman içinde öğrenen Pınar, bıçak kullanımından etin bölümlendirilmesine kadar birçok aşamada kendini geliştirdi. Tezgâhın arkasındaki rahat tavırları ve işine hâkimiyeti ise müşterilerin dikkatinden kaçmıyor.

ÖĞRETMENİNDEN GENÇ USTAYA ÖVGÜ

Ela Pınar'ın eğitim gördüğü Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan Meslek Dersleri Öğretmeni Ozan Özgür de öğrencisinin ulaştığı seviyeden gurur duyduklarını belirtti.

Özgür, Pınar'ın kasaplık mesleğinin farklı aşamalarını başarıyla yerine getirebildiğine dikkat çekerek kemik sökümü, marinasyon ve kesim işlemlerinin tamamında kendisini geliştirdiğini ifade etti. Mesleki Eğitim Merkezlerinin gençlerin bir meslek edinmesindeki rolüne de dikkat çeken Özgür, öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil, iş hayatının içerisinde de deneyim kazandığını vurguladı. Ela Pınar'ın elde ettiği başarının da bu eğitim modelinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT ALIYOR

Genç yaşta kasaplık mesleğini seçen Ela Pınar'ın tezgâh başındaki performansı dükkâna gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor. İşini güvenle yapan genç ustayı gören müşteriler, özellikle karkas et sökümü ve hazırlık aşamalarındaki becerisine şaşırıyor.

Pınar'ın meslekte kadınların da başarılı olabileceğini göstermesi, çevresinden olumlu tepkiler almasını sağlıyor. Genç usta ise işini severek yaptığını ve deneyim kazandıkça meslekte daha ileri noktaya ulaşmak istediğini ortaya koyuyor.

SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ

Ela Pınar'ın kasap dükkânında çalışırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması da genç ustanın daha geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı. Görüntülerde karkas et üzerinde çalışan Pınar'ın işlemleri dikkatli ve hızlı şekilde gerçekleştirmesi izleyenlerin ilgisini çekti.

18 yaşındaki genç kasabın hikâyesi, meslek sahibi olmak isteyen gençler açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Pınar, eğitimini aldığı alanda çalışarak hem mesleki deneyim kazandı hem de kısa sürede ustalık gerektiren işlemleri yerine getirebilecek seviyeye ulaştı.

Kasaplık mesleğini sürdürmeye kararlı olan Ela Pınar'ın önündeki hedef ise deneyimini artırarak mesleğinde daha da ilerlemek. Genç yaşında tezgâhın başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Pınar, azmi ve mesleğine bağlılığıyla çevresinden takdir toplamaya devam ediyor.

