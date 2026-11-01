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Mavi Kadin Güçlü Kadın
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:49

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi. Kendi işinin patronu olan kadın girişimci, eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmedi. Kimseye aldırış etmeyen Lütfiye Sönmez, mesleğinden vazgeçmedi. Kadın girişimci, iş yerinin kolay bulunabilmesi için evini mora boyattı ve ev farklı görünümüyle dikkat çeker hale geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:49

Kadın girişimci Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi. Kimseye aldırış etmeden hayallerinin peşinden koşan Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katında işlettiği kuaför salonuyla kendi işinin patronu oldu. Eşinin başlangıçta köy yerinde müşteri bulamayacağı yönündeki endişelerine rağmen mesleğinden vazgeçmeyen kadın girişimci, iş yerinin kolay bulunabilmesi için evini mora boyattı ve ev farklı görünümüyle dikkat çeker hale geldi. Farklı görünümüyle mahallede ve çevre köylerde dikkat çeken mor renkli ev, müşterilerin kuaför salonunu kolayca bulmasını da sağladı.

HABERİN ÖZETİ

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kadın girişimci Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirerek kendi işinin patronu oldu.
Lütfiye Sönmez, Antakya'nın Açıkdere Mahallesi'nde yaşayan bir kadın kuaförüdür.
Mesleğine 7 yıl önce evinin bir odasında başladı ve ilk 2 yıl orada hizmet verdi.
Eşinin başlangıçta köy yerinde müşteri bulamayacağı yönündeki endişelerine rağmen mesleğine devam etti.
Çocuklarından ayrı kalmak istemediği için evlerinin ikinci katını kuaför salonuna dönüştürdü.
İş yerinin kolay bulunabilmesi için evini mor renge boyattı ve bu renk dikkat çekici hale geldi.
Sönmez, ikinci şubesini açmayı hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEYEN LÜTFİYE SÖNMEZ, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU!

Hatay'ın ilçesinde yaşayan Lütfiye Sönmez, en sevdiği renk olan mora boyattığı 3 katlı evinin ikinci katında işlettiği kuaför salonuyla kendi işinin patronu oldu. Eşinin başlangıçta köy yerinde müşteri bulamayacağı yönündeki endişelerine rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Sönmez, iş yerinin kolay bulunabilmesi için evini mora boyattı ve ev farklı görünümüyle dikkat çeker hale geldi.

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde yaşayan Lütfiye Sönmez, 7 yıl önce başladığı kuaförlük mesleğini ilk 2 yıl evinin bir odasında sürdürdü. Köy yerinde müşteri bulamayacağını düşünen eşinin endişelerine rağmen işinden vazgeçmeyen Sönmez, zamanla artan müşteri sayısıyla evlerinin üst katını kuaför salonuna dönüştürmeye karar verdi. Çocuklarından ayrı kalmak istemediği için çarşı merkezinde iş yeri açmak yerine 3 katlı evlerinin ikinci katını kuaför salonu yaptı. İş yerini zamanla geliştiren Sönmez, evinin dış cephesini de en sevdiği renk olan mora boyattı.

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

Farklı görünümüyle mahallede ve çevre köylerde dikkat çeken mor renkli ev, müşterilerin kuaför salonunu kolayca bulmasını da sağladı. Karşı köylerden dahi görülebildiği belirtilen bina, zamanla Sönmez'in iş yerinin simgesi hâline geldi. Başlangıçta küçük bir salonda hizmet veren Sönmez, müşteri kitlesini genişleterek işini büyüttü ve ikinci şubesini açmayı hedefliyor.

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

"ŞİMDİ EVİMİZİN ÜST KATINDA KENDİ KUAFÖR SALONUM VAR"

Kuaförlük mesleğine evinin bir odasında başladığını söyleyen kadın girişimci Lütfiye Sönmez, "Kadın kuaförüyüm. Bu mesleğe başlayalı 7 yıl oldu, ilk 2 yıl evimde hizmet verdim. Eşim, köy yerinde kimsenin gelmeyeceğini ve bu işin tutmayacağını düşünüyordu. Ancak çok şükür, işlerimiz düşündüğümüzden de iyi gitti. Zamanla evin içinde kuaförlük yapmanın zorluklarını yaşamaya başladım. Kadın kuaföründe boya ve diğer işlemler nedeniyle ev çok kirleniyordu. Bu yüzden artık evin içinde çalışmak istemediğimi söyledim. 

Eşim de evin üst katına bir iş yeri yapabileceğimizi ya da çarşıda bir yer açabileceğimizi söyledi. Ancak çocuklarımdan ayrı kalmak istemediğim için evimizin üst katını kuaför salonuna dönüştürmeye karar verdik. Başlangıçta küçük bir yerdi. Zamanla tadilat yaptırdım, asma tavanını, klimasını ve diğer eksiklerini tamamladım. Her şeyi bir anda yapamadım. Çalıştıkça kazandım, kazandıkça iş yerimi geliştirdim. Şimdi evimizin üst katında kendi kuaför salonum var" ifadelerine yer verdi.

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

"KARŞI KÖYLERDEN BİLE SALONUMUZUN GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORLAR"

Müşterilerinin iş yerini kolay bulabilmesi için evinin dış cephesini mor renge boyattığını ifade eden Lütfiye Sönmez, "Salonun dış cephesini mor renge boyatmaya karar verdim. Çünkü bulunduğumuz konum merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıkta ve müşterilerimiz salonu bulmakta zorlanabiliyordu. Ben de dikkat çekmesi için mor rengi tercih ettim. Zaten küçüklüğümden beri mor rengi çok seviyorum. 

Lütfiye Sönmez, 3 katlı evinin ikinci katını kuaför salonuna çevirdi! Kendi işinin patronu oldu

Gelen müşterilerimizin eşleri ve çocukları da rengi merak ediyor, 'Neden mor' diye soruyorlarmış. Karşı köylerden bile salonumuzun göründüğünü söylüyorlar. Boyacımız bile bu rengin farklı olduğunu söyleyerek birkaç kez bizi aradı. İstediğimiz tonu elde etmek için özel bir karışım yaptırdık. Bölgede bu renkte başka bir kuaför salonu ya da bina yok. Bizim salonumuz tek. Açıkdere köyünde bu işi yapan ilk kişilerden biriydim. Daha önce kuaför salonu açanlar oldu ancak kapattılar. Ben ise çok şükür işimi sürdürdüm. Şimdi ikinci şubeyi açmayı da düşünüyorum. Mor rengimizle dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bütün müşterilerimizi salonumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

 

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ETİKETLER
#antakya
#Kuaför Salonu
#Güçlü Kadın
#Lütfiye Sönmez
#Açıkdere Mahallesi
#Mor Ev
#Mavi Kadin
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