Kışlık mutfak hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuru biberleri evde hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Doğru biber seçimi ve uygun kurutma yöntemiyle mutfakta kolayca kuru biber elde edilebiliyor. Peki, evde kuru biber nasıl yapılır, biberler en kolay hangi yöntemlerle kurutulur? İşte evde uygulayabileceğiniz pratik kuru biber hazırlama yöntemleri!

Özetle

HABERİN ÖZETİ Marketlerde bin liraya satılıyor! Evde kuru biber yapmanın en pratik yolları Kışlık mutfak hazırlıkları kapsamında evde doğru yöntemlerle kolayca kuru biber hazırlamanın ve saklamanın yolları anlatılmaktadır. Kurutma için taze, sağlam ve çürük olmayan biberler seçilip yıkanarak suları tamamen süzülür. Biberler güneşte ipe dizilerek veya tepsiye yerleştirilerek, fırında 50-70 derecede kapağı hafif aralık bırakılarak ya da sebze kurutucusunda kurutulabilir. Kurutma sırasında biberlerin nemli kalmaması gerekir; nemli kalan biberler küflenebilir. Tamamen kuruyan biberler soğuduktan sonra temiz, kuru ve hava almayan cam kavanozlarda veya saklama kaplarında, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilmelidir.

EVDE KURU BİBER YAPMANIN PRATİK YOLLARI

Evde kuru biber hazırlamak için güneşten, fırından veya uygun bir sebze kurutucusundan yararlanılabilir. İlk olarak taze, sağlam ve çürük olmayan biberler seçilir. Biberler iyice yıkanır ve üzerlerindeki su tamamen süzülür. Dolmalık biberler kurutulacaksa sapları ve çekirdekleri çıkarılır. Acı ya da tatlı biberler ise isteğe göre bütün veya ikiye bölünmüş şekilde hazırlanabilir.

EVDE KURU BİBER HAZIRLAMANIN EN PRATİK YÖNTEMLERİ

Güneşte kurutma: Biberler temiz bir ip üzerine dizilir veya hava alan bir tepsiye yerleştirilir. Güneş alan, kuru ve havadar bir ortamda kurumaya bırakılır.

Fırında kurutma: Biberler ikiye bölünerek yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizilir. Düşük sıcaklıkta, yaklaşık 50-70 derecede, fırın kapağı hafif aralık bırakılarak kurutulur. Süre biberlerin büyüklüğüne ve nemine göre değişir.

Sebze kurutucusunda kurutma: Biberler cihazın tepsilerine tek sıra hâlinde yerleştirilir ve üreticinin önerdiği sıcaklıkta kurutulur.

KURU BİBER YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurutma sırasında biberlerin nemli kalmaması önemlidir. Tamamen kuruyan biberler soğuduktan sonra temiz, kuru ve hava almayan kaplarda, serin ve karanlık bir yerde saklanabilir. Böylece biberlerin daha uzun süre korunması ve lezzetini kaybetmemesi sağlanabilir.

EVDE KURU BİBER NASIL SAKLANIR?

Evde hazırlanan kuru biberlerin uzun süre tazeliğini ve lezzetini koruması için tamamen kuruduklarından emin olmak gerekir. Nemli kalan biberler küflenebileceği için kurutma işlemi tamamlandıktan sonra biberler soğumaya bırakılır ve temiz, kuru, hava almayan cam kavanozlarda veya saklama kaplarında muhafaza edilir. Kaplar doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde tutulur. Biberlerin bulunduğu ortamın nemden uzak olması, kış boyunca yemeklerde kullanılacak kuru biberlerin daha iyi korunmasına yardımcı olur.

Evde kuru biber hazırlamak, hem mutfak masraflarını azaltmak hem de yazın taze taze alınan biberlerin lezzetini kış aylarına taşımak için güzel bir alternatif sunuyor. Üstelik doğru kurutma yöntemi seçildiğinde bu işlem zahmetli olmaktan çıkıp keyifli bir mutfak hazırlığına dönüşüyor.

Güneşte kurutulan biberlerin geleneksel lezzetinden fırında hazırlanan pratik seçeneklere kadar pek çok yöntem bulunuyor. Siz de damak zevkinize uygun biberleri seçerek evde kendi kışlıklarınızı hazırlayabilir, dolma ve diğer yemeklerinizde kullanmak üzere mutfağınızda lezzetli bir stok oluşturabilirsiniz.