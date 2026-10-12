Marketlerde bin liraya satılıyor! Evde kuru biber yapmanın en pratik yolları

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İstanbul
Kışlık mutfak hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuru biberleri evde hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Doğru biber seçimi ve uygun kurutma yöntemiyle mutfakta kolayca kuru biber elde edilebiliyor. Peki, evde kuru biber nasıl yapılır, biberler en kolay hangi yöntemlerle kurutulur? İşte evde uygulayabileceğiniz pratik kuru biber hazırlama yöntemleri!
Evde kuru biber hazırlamak için güneşten, fırından veya uygun bir sebze kurutucusundan yararlanılabilir. İlk olarak taze, sağlam ve çürük olmayan biberler seçilir. Biberler iyice yıkanır ve üzerlerindeki su tamamen süzülür. Dolmalık biberler kurutulacaksa sapları ve çekirdekleri çıkarılır. Acı ya da tatlı biberler ise isteğe göre bütün veya ikiye bölünmüş şekilde hazırlanabilir.
Kurutma sırasında biberlerin nemli kalmaması önemlidir. Tamamen kuruyan biberler soğuduktan sonra temiz, kuru ve hava almayan kaplarda, serin ve karanlık bir yerde saklanabilir. Böylece biberlerin daha uzun süre korunması ve lezzetini kaybetmemesi sağlanabilir.
Evde hazırlanan kuru biberlerin uzun süre tazeliğini ve lezzetini koruması için tamamen kuruduklarından emin olmak gerekir. Nemli kalan biberler küflenebileceği için kurutma işlemi tamamlandıktan sonra biberler soğumaya bırakılır ve temiz, kuru, hava almayan cam kavanozlarda veya saklama kaplarında muhafaza edilir. Kaplar doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde tutulur. Biberlerin bulunduğu ortamın nemden uzak olması, kış boyunca yemeklerde kullanılacak kuru biberlerin daha iyi korunmasına yardımcı olur.
Evde kuru biber hazırlamak, hem mutfak masraflarını azaltmak hem de yazın taze taze alınan biberlerin lezzetini kış aylarına taşımak için güzel bir alternatif sunuyor. Üstelik doğru kurutma yöntemi seçildiğinde bu işlem zahmetli olmaktan çıkıp keyifli bir mutfak hazırlığına dönüşüyor.
Güneşte kurutulan biberlerin geleneksel lezzetinden fırında hazırlanan pratik seçeneklere kadar pek çok yöntem bulunuyor. Siz de damak zevkinize uygun biberleri seçerek evde kendi kışlıklarınızı hazırlayabilir, dolma ve diğer yemeklerinizde kullanmak üzere mutfağınızda lezzetli bir stok oluşturabilirsiniz.