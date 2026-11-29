Mehmet Şef’in Kereviz Katmeri, MasterChef Türkiye’de hazırlanan özel tabaklardan biri olarak dikkat çekti. Klasik katmer denince akla genellikle ince hamur ve tatlı ya da tuzlu iç harç geliyor; bu tarifte ise kereviz başrolde. Sebzenin farklı bir yorumla sunulması, “Kereviz Katmeri nasıl yapılır?” sorusunu da beraberinde getirdi. İşte MasterChef Kereviz Katmeri hakkında bilinenler ve tarifi araştırırken dikkat edilmesi gerekenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ MasterChef’te Mehmet Şef’in Kereviz Katmeri nasıl yapılır? Mehmet Şef'in imza tabağının sırrı MasterChef Türkiye'de hazırlanan, kerevizin başrolde olduğu Mehmet Şef'in Kereviz Katmeri tarifi ve yapılış aşamaları hakkında bilgiler verilmektedir. Kereviz Katmeri yapımında kerevizler mandolin ile dilimlenir, süt, krema, sarımsak, biberiye, muskat, limon suyu, portakal suyu ve tuz ile hazırlanan sosla kat kat pişirilir. Yeşil Kereviz Püresi için patates, kereviz, kereviz yaprağı ve ıspanak haşlanıp püre haline getirilir. Narenciye Sos için havuç kavrulup püre yapılır, portakal suyu, limon suyu, şeker, tuz ve nişasta ile koyu parlak bir sos elde edilir. Yeşil Sarmaşık Tuil için yumurta beyazı, yeşil yağ, tuz, şeker, un ve mısır nişastası ile hazırlanan karışım kalıplara dökülüp pişirilir. Beypazarı Kurusu için tereyağı, sıvı yağ, süt, maya, şeker, un, tuz, mahlep ve tarçın ile yoğrulan hamur fırında önce pembeleşene kadar, sonra kuruyana kadar pişirilir.

KEREVİZ KATMER TARİFİ

Gerekli malzeme

Kereviz

Süt

Krema

Tuz

Sarımsak

Biberiye

Muskat

Limon Suyu

Portakal Suyu

Yeşil Kereviz Püresi

Patates

Kereviz

Kereviz Yaprağı

Ispanak

Tuz

Zeytin Yağı

Limon Suyu

Narenciye Sos

Havuç

Portakal Suyu

Limon Suyu

Şeker

Tuz

Su

Nişasta

Yeşil Sarmaşık Tuil

Yumurta Beyazı

Yeşil Yağ (Dereotu, Zeytinyağı)

Tuz

Şeker

Un

Mısır Nişastası

Beypazarı Kurusu

Tereyağı

Ayçiçek Yağı

Un

Süt

Tarçın

Mahlep

Instant Maya

Tuz

KEREVİZ KATMERİ NASIL YAPILIR?

Kereviz Katmeri Yapımı: Kerevizleri mandolin ile dilimle. Tencereyi ısıt, sarımsağı bütün halde ikiye böl. Sıcak tencereye koy. Biberiye ve muskatı ekle. Aromalarını çıkar. Süt ve kremayı ekle. Limon, portakal suyunu ve tuzu ekle, kaynat. Fırın kabına kerevizleri her katına bu sostan ekleyerek üst üste diz ve üzerine ağırlık koyarak pişir.

Yeşil Kereviz Püresi Yapımı: Patates, kereviz ve ıspanağı birlikte haşla. Püre yap, lezzetlendir. İnce süzgeç ile süz.

Narenciye Sos Yapımı: Havucu kavur ardından blenderdan geçirerek püre haline getir. Tencereye portakal suyu, limon suyu, şeker ve tuzu ekle. Havuç püresini de kat ve karıştır. Nişastayı soğuk suyla aç, karışıma yavaşça ekle. Orta ateşte karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişir. Koyu parlak bir sos kıvamına geldiğinde ocaktan al. Soğuduktan sonra süzgeçten geçirerek pürüzsüz hale getir.

Yeşil Sarmaşık Tuil: Yumurta beyazını kabartmadan çırp. Yeşil yağı yap. Bütün malzemeyi çırp tuil kalıplarına koy. 150 derece fırında 5 dakika pişir.

Beypazarı Kurusu Yapımı: Tereyağı, sıvı yağ, ılık süt, maya ve şekeri karıştırın, birkaç dakika bekletin. Unu, tuzu ve mahlebi ekleyin. Karışımı döküp ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp mayalandırın. Hamurdan parçalar koparıp uzun çubuklar yapın, ardından kesin. 200°C fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırını 120 dereceye düşürüp kuruyana kadar bekletin.