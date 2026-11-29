Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mehmet Şef’in Kereviz Katmeri, MasterChef Türkiye’de hazırlanan özel tabaklardan biri olarak dikkat çekti. Klasik katmer denince akla genellikle ince hamur ve tatlı ya da tuzlu iç harç geliyor; bu tarifte ise kereviz başrolde. Sebzenin farklı bir yorumla sunulması, “Kereviz Katmeri nasıl yapılır?” sorusunu da beraberinde getirdi. İşte MasterChef Kereviz Katmeri hakkında bilinenler ve tarifi araştırırken dikkat edilmesi gerekenler…
Gerekli malzeme
Yeşil Kereviz Püresi
Narenciye Sos
Yeşil Sarmaşık Tuil
Beypazarı Kurusu
Kereviz Katmeri Yapımı: Kerevizleri mandolin ile dilimle. Tencereyi ısıt, sarımsağı bütün halde ikiye böl. Sıcak tencereye koy. Biberiye ve muskatı ekle. Aromalarını çıkar. Süt ve kremayı ekle. Limon, portakal suyunu ve tuzu ekle, kaynat. Fırın kabına kerevizleri her katına bu sostan ekleyerek üst üste diz ve üzerine ağırlık koyarak pişir.
Yeşil Kereviz Püresi Yapımı: Patates, kereviz ve ıspanağı birlikte haşla. Püre yap, lezzetlendir. İnce süzgeç ile süz.
Narenciye Sos Yapımı: Havucu kavur ardından blenderdan geçirerek püre haline getir. Tencereye portakal suyu, limon suyu, şeker ve tuzu ekle. Havuç püresini de kat ve karıştır. Nişastayı soğuk suyla aç, karışıma yavaşça ekle. Orta ateşte karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişir. Koyu parlak bir sos kıvamına geldiğinde ocaktan al. Soğuduktan sonra süzgeçten geçirerek pürüzsüz hale getir.
Yeşil Sarmaşık Tuil: Yumurta beyazını kabartmadan çırp. Yeşil yağı yap. Bütün malzemeyi çırp tuil kalıplarına koy. 150 derece fırında 5 dakika pişir.
Beypazarı Kurusu Yapımı: Tereyağı, sıvı yağ, ılık süt, maya ve şekeri karıştırın, birkaç dakika bekletin. Unu, tuzu ve mahlebi ekleyin. Karışımı döküp ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp mayalandırın. Hamurdan parçalar koparıp uzun çubuklar yapın, ardından kesin. 200°C fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırını 120 dereceye düşürüp kuruyana kadar bekletin.