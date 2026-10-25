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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:39

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

Çocuklarla evde vakit geçirirken pahalı oyuncaklara ihtiyaç duymadan da eğlenceli ve öğretici oyunlar oynayabilirsiniz. Hafızadan dikkate, problem çözmeden hayal gücüne kadar pek çok beceriyi destekleyen bu oyunlar, ailece geçirilen zamanı da daha keyifli hale getiriyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:39

Çocukların sürecinde oyunun önemli bir yeri bulunuyor. Üstelik eğitici oyunlar için her zaman yeni oyuncaklar satın almak gerekmiyor. Evdeki eşyalarla hazırlanan küçük etkinlikler, kelime oyunları ve hafıza çalışmaları çocukların hem eğlenmesine hem de yeni beceriler kazanmasına yardımcı olabiliyor. Peki, 2026 yılında çocuklarla evde oynayabileceğiniz en eğitici ve eğlenceli oyunlar hangileri? 

HABERİN ÖZETİ

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Evdeki basit eşyalar ve malzemelerle hazırlanan eğitici oyunlar, pahalı oyuncaklara ihtiyaç duyulmadan çocukların eğlenmesine ve çeşitli beceriler kazanmasına yardımcı olmaktadır.
Yaşa uygun seçilen eğitici oyunlar çocukların dikkat, hafıza, dil gelişimi ve problem çözme becerilerini destekler.
Nesne bulma oyunu, çocukların dikkatini toplamasına ve çevresini daha ayrıntılı incelemesine yardımcı olur.
Tepsideki nesnelerin örtülüp hatırlanmasına dayanan eşya oyunu hafıza becerilerini güçlendirirken boğulma riski taşıyan küçük parçalara karşı dikkatli olunması gerekir.
Hikaye tamamlama oyunu çocukların hayal gücünü geliştirmesine, yeni kelimeler kullanmasına ve kendilerini ifade etmesine imkan tanır.
Kelime ve tahmin oyunu ile sayı ve renk eşleştirme etkinlikleri çocukların duyusal algısını, kelime dağarcığını ve temel kavramları öğrenmesini kolaylaştırır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

EVDE OYNANABİLECEK EĞİTİCİ OYUNLAR ÇOCUKLARA NE KAZANDIRIYOR?

Çocuklarla evde oynamak, birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra öğrenme süreçlerini de destekliyor. Özellikle yaşlarına uygun seçilen eğitici oyunlar; dikkat, hafıza, dil gelişimi ve problem çözme becerilerinin güçlenmesine yardımcı olabiliyor. Üstelik bu oyunları hazırlamak için pahalı oyuncaklara veya özel malzemelere ihtiyaç duyulmuyor. Evde bulunan eşyalar, kağıt kalem ve aile bireylerinin hayal gücüyle birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlanabiliyor.

Önemli olan, oyunun çocuğun yaşına ve ilgi alanlarına uygun olması. Çocuğu kazanmak zorunda hissettirmeyen, merak etmesini ve denemeler yapmasını sağlayan oyunlar, öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor. Peki, evde hangi eğitici oyunları oynayabilirsiniz? İşte çocuklarla birlikte deneyebileceğiniz eğlenceli seçenekler…

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

EVDE NESNE BULMA OYUNU

Evde eğlenceli bir oyun oynamak için özel malzemeler almaya gerek yok. Bir odada bulunan eşyalar arasından belirli nesneleri bulmaya çalışmak, çocukların dikkatini toplamasına ve çevresini daha ayrıntılı incelemesine yardımcı olabilir. Oyunu oynamak için çocuğunuzdan kırmızı bir eşya, yuvarlak bir nesne veya tahta bir kaşık bulmasını isteyebilirsiniz. Yaşı ilerledikçe görevleri zorlaştırabilir, örneğin hem mavi hem de küçük bir nesne bulmasını isteyebilirsiniz. Böylece oyun, basit bir arama etkinliğinden dikkat ve düşünme çalışmasına dönüşür. 

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

HAFIZA GELİŞTİREN EŞYA OYUNU

Çocukların hafıza becerilerini desteklemek için evde kolayca hazırlayabileceğiniz oyunlardan biri de eşya hatırlama oyunudur. Bir tepsiye birkaç güvenli eşyası yerleştirin ve çocuğunuza nesneleri incelemesi için kısa bir süre verin. Ardından tepsinin üzerini örtün ve hangi eşyaları hatırladığını sorun. Çocuğunuz büyüdükçe eşya sayısını artırabilir veya nesnelerden birini gizleyerek hangisinin eksik olduğunu bulmasını isteyebilirsiniz. Küçük parçaları ağzına götürebilecek çocuklarda boğulma riski taşıyan nesneler kullanmamaya dikkat edin. 

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

HİKAYE TAMAMLAMA OYUNU

Hikaye tamamlama oyunu, çocukların hayal gücünü kullanırken kendilerini sözcüklerle ifade etmelerine de fırsat veriyor. Oyunu başlatmak için kısa bir cümle yeterli: “Bir sabah küçük bir tavşan ormanda yürürken daha önce hiç görmediği bir kapı buldu…” Buradan sonrasını çocuğunuzun anlatmasını isteyin. Hikayeye sırayla yeni olaylar ekleyerek birlikte devam edebilirsiniz. Bu , çocukların olayları sıralamasını, yeni kelimeler kullanmasını ve kendi fikirlerini anlatmasını destekleyebilir. 

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

KELİME VE TAHMİN OYUNU

Kelime ve tahmin oyunu, çocukların hem kelime dağarcığını hem de dinleme becerilerini geliştirmek için evde deneyebileceğiniz seçeneklerden biri. Bir torbaya güvenli ve tanıdık nesneler koyun. Çocuğunuz bir nesneye bakmadan dokunarak onun ne olduğunu tahmin etmeye çalışsın. Tahminde bulunmadan önce nesnenin sert mi, yumuşak mı, pürüzlü mü olduğunu anlatmasını isteyebilirsiniz. Daha küçük çocuklarda nesneyi görerek tahmin etme yöntemiyle başlayabilirsiniz. Oyunu hayvanlar, renkler veya yiyecekler üzerinden kelime tahminine dönüştürmek de mümkün. 

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

EVDE SAYI VE RENK EŞLEŞTİRME OYUNU

Sayıları ve renkleri öğrenmeyi eğlenceli hâle getirmek için evdeki renkli kağıtlardan veya büyük yapı bloklarından yararlanabilirsiniz. Çocuğunuzdan aynı renkteki nesneleri bir araya getirmesini, blokları saymasını ya da belirli bir sayı kadar nesne seçmesini isteyin. Örneğin “Bana üç kırmızı nesne bulabilir misin?” diyerek hem renkleri hem de sayıları aynı oyunda çalışabilirsiniz. Çocuğun yaşına göre görevleri basitleştirebilir veya renk, şekil ve sayı eşleştirmelerini bir arada kullanabilirsiniz. 

Oyuncakları bir kenara bırakın! Evde oynayabileceğiniz en iyi eğitici oyunlar 2026

Çocuklarla evde geçirilen zamanı daha eğlenceli hale getirmek için pahalı oyuncaklara veya özel oyun setlerine ihtiyaç yok. Birkaç ev eşyası, renkli kağıtlar ya da birlikte kurulan bir hikaye, çocukların hem eğlenmesini hem de yeni şeyler öğrenmesini sağlayabilir. Önemli olan, seçilen oyunun çocuğun yaşına ve ilgi alanlarına uygun olması ve öğrenme sürecinin baskıdan uzak, keyifli bir şekilde ilerlemesi. Siz de evdeki basit malzemelerle farklı oyunlar deneyerek çocuğunuzla kaliteli zaman geçirebilir, onun merakını ve keşfetme isteğini destekleyebilirsiniz. Bazen birlikte gülerek oynanan küçücük bir oyun, günün en güzel anısına dönüşebilir. 

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