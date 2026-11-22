Kahvaltı sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olan pankekler yapımı sırasında tavaya yapışmasıyla keyifleri kaçırabiliyor. Özellikle de hamurunun kötü olduğunu düşündüren yapışmalar çoğu zaman kullanılan yanlış teknikler nedeniyle hamurun yapışmasına neden olabiliyor. Oysa 3 hile sayesinde kolayca tavadan ayırmak artık daha mümkün hale geliyor. İşte detaylar…

PANKEK YAPARKEN HAMURU SAKIN BÖYLE KULLANMAYIN!

Sabah kahvaltıların en çok sevilen yemeklerinden biri olan pankekler yapımı sırasında tavaya yapıştığı an her şey için kötü bir durum oluşturuyor. Hem hamura hem de emeğe yazık olurken hamuru sakın böyle kullanmayın. Özellikle de hamurun kıvamının yanlış ayarlanması ya da fazla yağ kullanılması gibi nedenler hamurun yapışmasına neden olabilir. Oysa basit birkaç nokta sayesinde pankek hamurunuzda sorunlar meydana gelmeyecek.

Burada en sık yapılan hatalardan biri de hamuru hazırladıktan sonra tavaya dökmek oluyor. Hamurun kıvamı ve bekleme süresiyle pişirme sonucunu doğrudan etkiliyor. Bu sebeple de çok sıvı bir hamuru tavaya yayarak oluşturmak hamurun hem yapışmasına hem de çok zor bir pişirme sorununa yol açabilir. Bu sebeple de hamurun malzemesini çok iyi ayarlamak da önemli oluyor.

Pankeklerde en önemli adımlardan biri de hamurun doğru bir şekilde kıvam almasına yardımcı olmasıdır. Hamur, kek hamurundan biraz daha akışkan olması gerekiyor. Bu sebeple de çoğu zaman karıştırılabiliyor. Bunu anlamak içinde kontrollü bir şekilde pankek hamurlarının yapılması gerekiyor.

Hatta pankek yaparken tavaya yapışmasını önlemin ilk adımı da doğru kıvam da kontrollü bir şekilde hamurun yapılması oluyor. Eğer ki pankek hamurunda fazla süt eklemek, hamurun gereğinden fazla sıvı olmasına neden olabilir. Pankek hamurunu gereğinden fazla da çırpmak gereksiz bir çabanın oluşmasına neden olabilir. Eğer unla diğer malzemelerin karıştığını gördüğünüz an karıştırma işlemini bırakmalısınız. Burada en önemli olanın hamurun kıvamı olduğunu ve tavaya döküm işlemi yapılırken küçük kaşıkların kullanılması daha uygun olur.

3 HİLE SAYESİNDE KOLAYCA TAVADAN AYIRIN

Pankek yapımı sırasında eğer yanlış bir şey yapacağınızı düşünüyorsunuz 3 hile sayesinde kolayca tavadan ayırın. Pankeklerin tavaya yapışmaması için yapılacak olan hileler aslında herkesin bildiği ama yaparken dikkat edilmeyen konular arasında yerini alıyor.

Tavayı İyice Isıtmalısınız

Pankeklerin tavaya yapışmaması için tavanın iyice ısıtılması gerekiyor. Ancak kimi zaman soğuk tavaya konulan pankekler, yüzeyi hızlıca tutunur bu da hamurun yapışmasına da neden olabilir. Hamurun tavaya tutunması için aşırı ısıtmada yapılmaması gerekiyor. Bu sefer de çok ısınan tavada hamurun içi çiğ kalabilir. Orta ateşte pişirmek daha iyidir.

Hamuru Tavaya Döktükten Sonra Hemen Çevirmeyin

Pankek yaparken aceleci davranmak en sık yapılan hatalardan biri olarak görülebilir. Hamuru tavaya döktükten hemen çevirmek hamurun parçalanmasına, parçalanan hamurunda tavaya da yapışmasına neden olabilir. Bu yüzden hamuru döktükten sonra hamur üzerinde boncukların oluşmasını bekleyin.

Tavaya Her Pankek Yapışınızda Yağlamayın

Pankek yaparken her zaman tavanın yağlanması da yapışmaya neden olabilir. Oysa bu yöntem pankeklerin sıkıntılı oluşmasına neden olabilir. Fazla yağ kullanımı tava da hamurun daha dengesiz bir yol izlemesine neden olabilir. Bu sebeple de az miktarda yağ kullanabilirsiniz.