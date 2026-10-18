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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 13:58

Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pankek, hem hazırlaması pratik hem de farklı malzemelerle çeşitlendirilebilen bir tarif olarak öne çıkıyor. Evde pankek yapanların en çok merak ettiği sorular arasında; "Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi?" ve "Pofuduk pankek yapmanın sırları neler?" yer alıyor. Peki, pofuduk pankek yapmak için süt mü tercih edilmeli, yoğurt mu? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 13:58

Özellikle çocukların bayılarak tükettiği pankek lezzetini yaparken belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Pofuduk bir pankek elde edebilmek için yoğurtla mı yoksa sütle mi yapıldığı araştırılıyor.

  • Pankek hem sütle hem de yoğurtla hazırlanabiliyor.
  • Pankek yapımında kullanılan süt ya da yoğurt kıvamı değiştiriyor.
  • Sütle yapılan pankekler daha akışkan bir kıvam alıyor.
  • Yoğurtla yapılan pankekler daha yoğun kıvamlı oluyor.
  • Pofuduk bir pankek elde etmek için hem süt hem de yoğurt kullanılabiliyor.
  • Pofuduk bir pankek için kabartma tozunun doğru ölçüde kullanılması gerekiyor.
  • Hamuru çok fazla karıştırmamak pankeklerinizin pofuduk olmasını sağlıyor.

PANKEK YOĞURTLA MI YAPILIR, SÜTLE Mİ YAPILIR?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti pankek, hem yoğurtla hem de sütle kolaylıkla yapılabilir. Pankek yapımında kıvam kişinin tercihine göre değişebilmektedir. Pankekin nasıl bir kıvamda olmasını istiyorsanız, ona göre ya yoğurtla ya da sütle yapmayı tercih edebilirsiniz.

Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

Yoğurtla yapılan pankekler; daha yoğun kıvamlı olur. Bu noktada yoğun kıvam sevenlerin yoğurtla pankek yapması önerilir. , hamura hem nem kazandırırken hem de hafif bir ekşimsi lezzet verir. Özellikle yumuşak ve koyu kıvamlı pankek hazırlamak isteyenler için yoğurtla yapılan tarif ön plana çıkabilir.

Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

Sütle yapılan pankekler; daha akışkan bir yapıya sahiptir. Tavaya kolayca yayılabilen bu hamurla, doğru ölçüler kullanıldığında hafif, yumuşak ve dengeli bir kıvam elde edilebilir. Kısacası hem yoğurtla hem de sütle pofuduk pankek yapmak mümkündür. Ancak sonucu belirleyen sadece ya da yoğurt kullanımı değildir. Malzemelerin oranı, hamurun hazırlanma şekli ve püf noktalarına uyulması pankekin pofuduk olmasında büyük rol oynar.

Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

POFUDUK PANKEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Evde kabarık, yumuşacık ve pofduk pankekler elde etmek için birkaç basit püf noktasına dikkat etmek gereklidir. Pankeki hangi malzemelerle yaptığınız kadar nasıl yaptığınız da büyük önem taşır. Bu noktada pofuduk bir pankek yapmak için şu püf noktalarına dikkat etmek gerekir:

İpucu / AşamaAçıklama ve Püf Noktaları
Yumurta ve şekeri iyice çırpınMalzemelerin homojen bir kıvam alması, hamurunuzun daha dengeli olmasına yardımcı olur.
Kabartma tozunu doğru ölçüde kullanınPankek hamurunuzun kabarmasını destekleyen kabartma tozunu tarifte belirtilen miktarda ekleyin. Çok fazla kabartma tozu eklemek, pankekinizin çok kabaracağı anlamına gelmez.
Unu kontrollü ilave edinHamurunuzu hazırlarken unu mutlaka kontrollü ekleyin. Çok koyu ya da fazla akışkan hamur, pankekin dokusunu ve yumuşaklığını etkileyebilir.
Hamuru fazla karıştırmayınUnu ekledikten sonra malzemeleri yalnızca birleşene kadar karıştırın. Aşırı karıştırmak pankeklerin sertleşmesine neden olur ve yumuşak olmasını engeller.
Tavayı doğru sıcaklıkta tutunNe çok kısık ne de çok harlı ateş kullanın. Orta-kısık ateş, pankeklerin içinin pişmesine ve dışının fazla kızarmamasına yardımcı olacaktır.
Üzerinde kabarcıklar oluşunca çevirinHamurun üst yüzeyinde küçük kabarcıklar belirdiğinde ve alt tarafı piştiğinde pankeki çevirin.

UZMANLAR PANKEK YAPIMINDA HANGİSİNİ ÖNERİYOR?

Arda Türkmen'in pankek tarifinde süt, yumurta, un, şeker, kabartma tozu ve vanilya kullanılıyor. Hamur tavaya dökülüyor ve üzerinde kabarcıklar oluşup altı pişince çevriliyor. Tarifin önemli noktalarından biri, tavayı kontrollü ısıtmak ve pankeki gereğinden erken çevirmemek oluyor. İşte Arda Türkmen'in tarifiyle pofuduk pankek tarifi...

Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

Malzemeler;

  • 3 su bardağı un
  • 1 paket toz vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis için;

  • 2-3 adet çilek
  • 1 adet muz
  • 2 adet kivi
  • Çikolata sos
  • Pudra şekeri
Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

Hazırlanışı; 

  • Geniş bir karıştırma kabı içerisine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip kendi içinde bir tur karıştırın.
  • Ardından şekeri, sütü ve yumurtayı ilave edin.
  • Bir çırpma teli yardımı ile hiç pürüz kalmayacak şekilde iyice karıştırın.
  • Tavanızı ocağa alın ve güzelce ısıtın.
  • Havlu peçeteden bir küçük tokmak yapın. Isınan tavanıza tereyağınızı ekleyin ve eritin.
  • Havlu peçeteden yaptığınız tokmak ile yağı tüm tavaya sürün.
  • Hazırladığınız pankek harcından bir küçük kepçe yardımı ile yağladığınız tavaya yuvarlak formlarda dökün.
  • Bir tarafı göz göz olup iyice kabarana kadar dokunmadan pişmesini bekleyin.
  • Alt tarafı pişen pankekinizi bir spatula yardımı ile dikkatlice ters çevirerek diğer kısmını da pişirin.
  • Bu noktada ocağınızın ateşinin kontrollü olması önemli bir püf nokta.
  • Tüm hamurunuzu bu şekilde arkalı önlü birer dakika pişirerek hafif altın sarısı bir renk olacak şekilde hazırlayın.
  • Tüm bu hazırladığınız pankekleri dilerseniz aralarına dilimlenmiş çilek, dilimlenmiş muz ve kivi koyarak çikolata sos ve pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.

 

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ETİKETLER
#yoğurt
#pankek
#Arda Türkmen
#Süt
#kabartma tozu
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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