Pankek yoğurtla mı yapılır sütle mi? Pofuduk pankeklerin sırrı!

Özellikle çocukların bayılarak tükettiği pankek lezzetini yaparken belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Pofuduk bir pankek elde edebilmek için yoğurtla mı yoksa sütle mi yapıldığı araştırılıyor.

Pankek hem sütle hem de yoğurtla hazırlanabiliyor.

Pankek yapımında kullanılan süt ya da yoğurt kıvamı değiştiriyor.

Sütle yapılan pankekler daha akışkan bir kıvam alıyor.

Yoğurtla yapılan pankekler daha yoğun kıvamlı oluyor.

Pofuduk bir pankek elde etmek için hem süt hem de yoğurt kullanılabiliyor.

Pofuduk bir pankek için kabartma tozunun doğru ölçüde kullanılması gerekiyor.

Hamuru çok fazla karıştırmamak pankeklerinizin pofuduk olmasını sağlıyor.

PANKEK YOĞURTLA MI YAPILIR, SÜTLE Mİ YAPILIR?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti pankek, hem yoğurtla hem de sütle kolaylıkla yapılabilir. Pankek yapımında kıvam kişinin tercihine göre değişebilmektedir. Pankekin nasıl bir kıvamda olmasını istiyorsanız, ona göre ya yoğurtla ya da sütle yapmayı tercih edebilirsiniz.

Yoğurtla yapılan pankekler; daha yoğun kıvamlı olur. Bu noktada yoğun kıvam sevenlerin yoğurtla pankek yapması önerilir. Yoğurt, hamura hem nem kazandırırken hem de hafif bir ekşimsi lezzet verir. Özellikle yumuşak ve koyu kıvamlı pankek hazırlamak isteyenler için yoğurtla yapılan tarif ön plana çıkabilir.

Sütle yapılan pankekler; daha akışkan bir yapıya sahiptir. Tavaya kolayca yayılabilen bu hamurla, doğru ölçüler kullanıldığında hafif, yumuşak ve dengeli bir kıvam elde edilebilir. Kısacası hem yoğurtla hem de sütle pofuduk pankek yapmak mümkündür. Ancak sonucu belirleyen sadece süt ya da yoğurt kullanımı değildir. Malzemelerin oranı, hamurun hazırlanma şekli ve püf noktalarına uyulması pankekin pofuduk olmasında büyük rol oynar.

POFUDUK PANKEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Evde kabarık, yumuşacık ve pofduk pankekler elde etmek için birkaç basit püf noktasına dikkat etmek gereklidir. Pankeki hangi malzemelerle yaptığınız kadar nasıl yaptığınız da büyük önem taşır. Bu noktada pofuduk bir pankek yapmak için şu püf noktalarına dikkat etmek gerekir:

İpucu / Aşama Açıklama ve Püf Noktaları Yumurta ve şekeri iyice çırpın Malzemelerin homojen bir kıvam alması, hamurunuzun daha dengeli olmasına yardımcı olur. Kabartma tozunu doğru ölçüde kullanın Pankek hamurunuzun kabarmasını destekleyen kabartma tozunu tarifte belirtilen miktarda ekleyin. Çok fazla kabartma tozu eklemek, pankekinizin çok kabaracağı anlamına gelmez. Unu kontrollü ilave edin Hamurunuzu hazırlarken unu mutlaka kontrollü ekleyin. Çok koyu ya da fazla akışkan hamur, pankekin dokusunu ve yumuşaklığını etkileyebilir. Hamuru fazla karıştırmayın Unu ekledikten sonra malzemeleri yalnızca birleşene kadar karıştırın. Aşırı karıştırmak pankeklerin sertleşmesine neden olur ve yumuşak olmasını engeller. Tavayı doğru sıcaklıkta tutun Ne çok kısık ne de çok harlı ateş kullanın. Orta-kısık ateş, pankeklerin içinin pişmesine ve dışının fazla kızarmamasına yardımcı olacaktır. Üzerinde kabarcıklar oluşunca çevirin Hamurun üst yüzeyinde küçük kabarcıklar belirdiğinde ve alt tarafı piştiğinde pankeki çevirin.

UZMANLAR PANKEK YAPIMINDA HANGİSİNİ ÖNERİYOR?

Arda Türkmen'in pankek tarifinde süt, yumurta, un, şeker, kabartma tozu ve vanilya kullanılıyor. Hamur tavaya dökülüyor ve üzerinde kabarcıklar oluşup altı pişince çevriliyor. Tarifin önemli noktalarından biri, tavayı kontrollü ısıtmak ve pankeki gereğinden erken çevirmemek oluyor. İşte Arda Türkmen'in tarifiyle pofuduk pankek tarifi...

Malzemeler;

3 su bardağı un

1 paket toz vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis için;

2-3 adet çilek

1 adet muz

2 adet kivi

Çikolata sos

Pudra şekeri

Hazırlanışı;