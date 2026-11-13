Risotto yaparken pirinç neden yıkanmaz? İtalyan mutfağının püf noktası

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İstanbul
İtalya'nın dünyaca ünlü lezzetlerinden risotto, kremamsı kıvamı ve tane tane dokusuyla sofralarda kendine özel bir yer ediniyor. Ancak evde risotto hazırlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir mutfak sırrı bulunuyor: Pirinci pişirmeden önce yıkamamak! Çünkü pirincin yüzeyinde bulunan nişasta, risottonun o meşhur yoğun ve kremsi dokusunu kazanmasına yardımcı oluyor. Peki, risotto yaparken pirinç neden yıkanmaz, hangi pirinç türü tercih edilir ve gerçek İtalyan risottosunun püf noktaları nelerdir?
Risotto hazırlanırken pirincin yıkanmamasının en önemli nedeni, yüzeyindeki nişastanın korunmak istenmesidir. Pirinç yıkandığında yüzeyde bulunan serbest nişastanın bir bölümü suyla uzaklaşır. Oysa risottonun kendine özgü kremamsı kıvamı, pirincin pişerken nişastasını yavaş yavaş salmasıyla oluşur.
Bu nedenle İtalyan usulü risotto hazırlanırken pirinç doğrudan tencereye alınır ve önce tereyağı veya zeytinyağıyla kavrulur. Ardından sıcak et ya da sebze suyu azar azar eklenerek pişirme işlemine devam edilir. Böylece pirinç hem aromasını korur hem de yemeğe yoğun kıvamını kazandırır.
Risottonun kıvamını belirleyen en önemli unsurlardan biri doğru pirinç seçimidir. İtalyan mutfağında bu yemek için genellikle nişasta oranı yüksek, kısa veya orta taneli pirinçler tercih edilir.
Öne çıkan risotto pirinçleri şunlardır:
Bu çeşitler arasında Carnaroli, pişirme sırasında diri dokusunu koruması nedeniyle deneyimli aşçıların da sık tercih ettiği seçeneklerden biridir.
Risottonun lezzetini belirleyen aşamalardan biri pirincin kavrulmasıdır. Öncelikle ince doğranmış soğan, tereyağı veya zeytinyağıyla yumuşayana kadar pişirilir. Ardından yıkanmamış pirinç eklenir ve birkaç dakika kavrulur.
Bu işlem İtalyancada tostatura olarak adlandırılır. Pirinç tanelerinin yağla kaplanmasını ve pişirme sırasında dokularını korumasını sağlar. Pirinçlerin kenarları hafif saydamlaşmaya başladığında sıcak et veya sebze suyu ekleme aşamasına geçilir.
İtalyan mutfağının bu özel lezzetini hazırlarken bazı küçük hatalar yemeğin kıvamını ve tadını değiştirebilir. Özellikle ilk kez risotto yapacakların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:
Küçük bir İtalyan mutfağı sırrı: Risotto servis edildiğinde tabakta hafifçe yayılabilmeli, ancak sulu bir çorba gibi görünmemeli. İtalyanların all'onda dediği bu akışkan ve dalgalı kıvam, başarılı bir risottonun en belirgin özelliklerinden biridir.
İtalyan restoranlarında sunulan risottoyu evde hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Doğru pirinç ve birkaç temel malzemeyle oldukça lezzetli bir sonuç elde edilebilir.
Malzemeler:
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Öncelikle sebze veya tavuk suyu ayrı bir tencerede ısıtılır ve pişirme boyunca sıcak tutulur. Başka bir tencerede zeytinyağı ve tereyağının bir kısmı ısıtılır. İnce doğranmış soğan eklenerek yumuşayana kadar kavrulur. Ardından yıkanmamış Arborio pirinci tencereye alınır ve birkaç dakika kavrulur.
Daha sonra sıcak sebze veya tavuk suyu birer kepçe olacak şekilde pirince eklenir. Pirinç sıvıyı çektikçe yeniden sıcak su ilave edilir. Bu işlem pirinçler yumuşayıp hafif diri kalana kadar yaklaşık 18-20 dakika sürdürülür. Son aşamada kalan tereyağı ve Parmesan peyniri eklenerek karıştırılır. Birkaç dakika dinlendirilen risotto, bekletilmeden sıcak şekilde servis edilir.