Saçlarınızdan adeta mis gibi koku gelecek! Deneyenler pişman değil, şampuanınıza mutlaka ekleyin

Benim de saç bakımında son zamanlarda en şikayet ettiğim noktalardan biri saçlarımın güzel kokmaması oldu. Siz de saçlarınızdan mis gibi koku gelsin istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu yönteme mutlaka bir şans vermelisiniz. Saçların gün boyu güzel kokması için sadece şampuan ve saç kremi kullanmak yeterli olmayabiliyor. İşte bu durumlarda basit ama etkili saç bakım yöntemleri kendini gösteriyor. Son dönemlerde saç bakımında ön plana çıkan esansiyel yağlar, hoş kokularıyla dikkat çekiyor. Şampuana eklenen lavanta, biberiye, ylang ylang ve nane gibi bitkilerden elde edilen doğal yağlar, saç bakım rutinine farklı bir dokunuş katıyor. Peki, saçların güzel kokması için şampuana ne eklenmeli? Saçlarınızdan adeta mis gibi koku gelecek o formülü adım adım açıklıyorum. İşte saçlarınızın güzel kokması için şampuanınıza eklemeniz gereken o ürün...

SAÇLARIN GÜZEL KOKMASINI SAĞLAYAN DOĞAL YAĞLAR NELER?

Saçlarınızdan adeta mis gibi bir koku gelsin istiyorsanız, doğal esansiyel yağlara bir şans vermelisiniz. Benim de son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim konular arasında saçlarımın istediğim gibi temiz kokmaması yer aldı.

Bu süreçte saçlarımın çok daha güzel ve temiz kokması için uygulayabileceğim pratik yöntemleri araştırmadan geçemedim. Saçlarımın güzel kokmasında doğal esansiyel yağların büyük bir etkisi olduğunu öğrendim. Saçlarınızın mis gibi kokmasını sağlayacak doğal yağların hangileri olduğunu sizlerle de paylaşmak istedim.

Saçların gün boyu güzel kokması için bazen şampuan ve saç kremleri yetersiz kalabiliyor. Son dönemde saç bakımında ön plana çıkan yöntemler arasında esansiyek yağlar yer alıyor. Saçlarının mis gibi kokmasını isteyenler doğal ve hoş kokularıyla dikkat çeken yağlara yöneliyor.

Bu noktada özellikle bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar, yoğun aromaları sayesinde saç bakımında sıklıkla tercih ediliyor. Fakat saç bakımında her yağın kokusu ve kullanım alanı birbirinden farklılık gösteriyor. Saç bakımında öne çıkan ve saçlarınıza gün boyu güzel koku verecek yağlar arasında şunlar bulunuyor:

Doğal Yağ Koku Özelliği Kullanım Alanı ve Etkisi Lavanta yağı Çiçeksi ve ferah Saç bakım ürünlerinde hoş bir koku sağlamak amacıyla sıklıkla tercih edilir. Biberiye yağı Keskin ve bitkisel Saçları kuvvetlendirir ve kokusuyla güzel bir etki oluşturur. Nane yağı Ferahlatıcı ve serin Yoğun yapısı nedeniyle dikkatli seyreltilerek saç bakımında kullanılır. Ylang ylang yağı Tatlı, çiçeksi ve kalıcı Saç bakımında aroması nedeniyle sıkça tercih edilir. Portakal yağı Ferah, tatlı ve narenciye Saç bakımında ferahlatıcı bir koku alternatifi olarak ön plana çıkar.

ESANSİYEL YAĞLAR ŞAMPUANA EKLENİR Mİ?

Saçların temiz ve güzel kokması için şampuanlara doğal esansiyel yağlar ekleniyor. Ancak esansiyel yağların yoğun konsantre yapısı nedeniyle her zaman şampuana eklenmesi doğru değildir. Yanlış miktarda ya da uygun olmayan şekillerde kullanılan esansiyel yağlar, saçların güzel kokmasına değil, saç derisinde kaşıntı, kızarıklık ve tahrişe sebebiyet verebilir.

Bu yüzden esansiyel yağlar şampuana eklenirken dikkat edilmeli ve sürekli esansiyel yağlarla saçlar yıkanmamalıdır. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada viral haline gelen bu akım, bilinçsizce uygulandığında saçlarda istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir. Bu noktada saç bakımında esansiyel yağlar kullanılmadan önce mutlaka etiketindeki talimatlar dikkate alınmalıdır.

SAÇLARIN MİS GİBİ KOKMASI İÇİN NELER YAPILMALI?

Saçlarınızı her ne kadar düzenli yıkasanız da bazen istediğiniz kadar temiz ve mis gibi kokmayabilir. Ancak saçların mis gibi kokması için saç derisinin düzenli olarak temizlenmesi önemli olan ilk adımdır. Saç tipine uygun şampuan kullanmak, saç bakım ürünlerini doğru miktarda uygulamak ve saçları yıkadıktan sonra tamamen kurutmak saçların güzel kokması için oldukça önemlidir.

Saçlarınızdan sürekli kötü koku geldiğini hissediyor, aşırı yağlanma, kepeklenme ve kaşıntı sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorsanız, saçlarınızın güzel kokmasına odaklanmadan önce var olan sorununuza çözüm bulmalı ve dermatoloğa başvurmalısınız. Eğer saçlarınız sağlıklı ve ekstra güzel kokmasını istiyorsanız, kendi saç parfümünüzü doğal malzemelerle elde edebilirsiniz.

Bunun için boş bir sprey kutusunun yarısına gül suyu koyup içerisine sevdiğiniz esansiyel yağdan 5 damla damlatın. Geri kalan kısmı ise suyla tamamlayın. Sonrasında hazırladığınız karışımı 1 gün boyunca karanlıkta bekletin ve ertesi gün saçlarınıza sıkabilirsiniz.