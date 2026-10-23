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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:25

Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz'in dördüncü bölümde final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı ve başrol oyuncularının paylaşımları, dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Kanal ve yapım şirketinden henüz resmî bir açıklama gelmezken gözler yeni bölümün reytinglerine çevrildi. Peki Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:25

Dizinin başrol oyuncuları ve 'nin de aynı gelişmeyle ilgili paylaşımlarda bulunması, 'in ekran yolculuğuna devam edebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Henüz resmî bir karar açıklanmadığı için dizinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Peki, Sevdam Karadeniz final kararı iptal mi edildi, dizi devam edecek mi?

SEVDAM KARADENİZ'İN KADROSUNDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Mia Yapım imzası taşıyan Sevdam Karadeniz, yapımcı Banu Akdeniz'in memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilen sahneleriyle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefledi. Kuzey ve Zeyşan'ın hikâyesini konu alan dizide Kuzey karakterine Erdem Adilce, Zeyşan karakterine ise Meltem Akçöl hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu yapımın senaryosu Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin'in imzasını taşıyor.

Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

Ancak dizi, yayın hayatına başlamadan önce yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geldi. İlk bölüm ekrana gelene kadar aralarında başrol oyuncularının da bulunduğu altı ismin projeden ayrıldığı öne sürüldü. Zeyşan karakteri için de Meltem Akçöl'den önce iki farklı oyuncunun düşünüldüğü belirtildi. Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin izlenme oranları, yapımın geleceğine ilişkin tartışmaların odağına yerleşti.

Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

İKİNCİ BÖLÜMÜN REYTİNGLERİ FİNAL İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

12 Ekim'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdam Karadeniz, Total kategorisinde 2,11 reyting alarak sıralamada 14. oldu. Ancak dizinin ikinci bölümünde beklenen yükseliş yaşanmadı. 19 Ekim'de ekrana gelen bölümün Total reytingi 1,84'e, AB kategorisindeki reytingi ise 1,04'e geriledi. Yapım, bu sonuçlarla ilgili kategorilerde sırasıyla 17. ve 21. sırada yer aldı.

Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

Reytinglerdeki düşüşün ardından gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin final yapacağına ilişkin iddiayı gündeme getirdi. Paylaşılan bilgilere göre yayın takviminde değişiklik olmazsa üçüncü bölümün 26 Ekim'de, final bölümünün ise 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

Sevdam Karadeniz böylece bu sezon erken final yapacağı öne sürülen arasına girdi. Final iddiasının ardından başrol oyuncusu Erdem Adilce'nin duygusal anlarına ilişkin görüntüler de sosyal medyada konuşuldu. Buna karşın kanal ve yapım şirketi tarafından final kararını doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı.

BANU AKDENİZ'İN "PERDE KAPANMADI" MESAJI UMUTLARI ARTIRDI

Final iddiaları gündemdeki yerini korurken yapımcı Banu Akdeniz'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kuzey ve Zeyşan'ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Akdeniz, görselin üzerine "Yarın kaldığı düşünülen bütün hikayelerin yazılacak satırları vardır. Perde kapanmadı" notunu ekledi.

Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

Akdeniz'in bu paylaşımında izleyicilere pazartesi günü ekranlarında buluşacaklarını ve yayın günlerinde, yayın saatlerinde yerlerinde duracaklarını hatırlatması da dikkat çekti. Mesaj, dizinin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.

Başrol oyuncuları Meltem Akçöl ve Erdem Adilce de yapımcının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Akçöl, aynı görseli "henüz perde kapanmadı" notuyla paylaşırken Adilce, "Kader gayrete aşıktır" sözlerini kullandı. Oyuncuların mesajları, dizinin devam etmesini isteyen izleyiciler arasında yeni bir umut oluşturdu.

Öte yandan daha önce Dizi Seti tarafından gündeme getirilen, NOW ile yapım şirketi arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma bulunduğu ve devam kararının izlenme oranlarına göre şekilleneceği yönündeki iddialar da yeniden konuşulmaya başlandı. Ancak bu konuda taraflardan doğrulanmış yeni bir açıklama gelmedi.

Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

SEVDAM KARADENİZ FİNALİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sevdam Karadeniz'in final kararının iptal edildiğine ilişkin şu ana kadar resmî bir duyuru yapılmadı. Banu Akdeniz'in paylaşımı ve başrol oyuncularının mesajları, dizinin devam etme ihtimaline yönelik yorumlara neden olsa da bunlar tek başına final kararının değiştiğini göstermiyor.

Dizinin geleceğiyle ilgili gözler şimdi 26 Ekim'de yayınlanması beklenen üçüncü bölüme ve bu bölümün reyting sonuçlarına çevrildi. İzleyiciler, Sevdam Karadeniz'in ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceğini öğrenmek için kanal ve yapım şirketinden gelecek açıklamaları bekliyor.

Şimdilik dizinin final kararının kaldırıldığı kesinleşmiş değil. Yeni bir açıklama yapılana kadar Sevdam Karadeniz'in yayın hayatını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyor.
 

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#NOW
#Diziler
#Sevdam Karadeniz
#Banu Akdeniz
#Erdem Adilce
#Mavi Kadin
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