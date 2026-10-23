Sevdam Karadeniz final kararında son durum ne? Sevdam Karadeniz devam mı ediyor?

Dizinin başrol oyuncuları Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin de aynı gelişmeyle ilgili paylaşımlarda bulunması, Sevdam Karadeniz'in ekran yolculuğuna devam edebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Henüz resmî bir karar açıklanmadığı için dizinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Peki, Sevdam Karadeniz final kararı iptal mi edildi, dizi devam edecek mi?

SEVDAM KARADENİZ'İN KADROSUNDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Mia Yapım imzası taşıyan Sevdam Karadeniz, yapımcı Banu Akdeniz'in memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilen sahneleriyle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefledi. Kuzey ve Zeyşan'ın hikâyesini konu alan dizide Kuzey karakterine Erdem Adilce, Zeyşan karakterine ise Meltem Akçöl hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu yapımın senaryosu Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin'in imzasını taşıyor.

Ancak dizi, yayın hayatına başlamadan önce yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geldi. İlk bölüm ekrana gelene kadar aralarında başrol oyuncularının da bulunduğu altı ismin projeden ayrıldığı öne sürüldü. Zeyşan karakteri için de Meltem Akçöl'den önce iki farklı oyuncunun düşünüldüğü belirtildi. Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin izlenme oranları, yapımın geleceğine ilişkin tartışmaların odağına yerleşti.

İKİNCİ BÖLÜMÜN REYTİNGLERİ FİNAL İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

12 Ekim'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdam Karadeniz, Total kategorisinde 2,11 reyting alarak sıralamada 14. oldu. Ancak dizinin ikinci bölümünde beklenen yükseliş yaşanmadı. 19 Ekim'de ekrana gelen bölümün Total reytingi 1,84'e, AB kategorisindeki reytingi ise 1,04'e geriledi. Yapım, bu sonuçlarla ilgili kategorilerde sırasıyla 17. ve 21. sırada yer aldı.

Reytinglerdeki düşüşün ardından gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin final yapacağına ilişkin iddiayı gündeme getirdi. Paylaşılan bilgilere göre yayın takviminde değişiklik olmazsa üçüncü bölümün 26 Ekim'de, final bölümünün ise 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

Sevdam Karadeniz böylece bu sezon erken final yapacağı öne sürülen diziler arasına girdi. Final iddiasının ardından başrol oyuncusu Erdem Adilce'nin duygusal anlarına ilişkin görüntüler de sosyal medyada konuşuldu. Buna karşın kanal ve yapım şirketi tarafından final kararını doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı.

BANU AKDENİZ'İN "PERDE KAPANMADI" MESAJI UMUTLARI ARTIRDI

Final iddiaları gündemdeki yerini korurken yapımcı Banu Akdeniz'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kuzey ve Zeyşan'ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Akdeniz, görselin üzerine "Yarın kaldığı düşünülen bütün hikayelerin yazılacak satırları vardır. Perde kapanmadı" notunu ekledi.

Akdeniz'in bu paylaşımında izleyicilere pazartesi günü NOW ekranlarında buluşacaklarını ve yayın günlerinde, yayın saatlerinde yerlerinde duracaklarını hatırlatması da dikkat çekti. Mesaj, dizinin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.

Başrol oyuncuları Meltem Akçöl ve Erdem Adilce de yapımcının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Akçöl, aynı görseli "henüz perde kapanmadı" notuyla paylaşırken Adilce, "Kader gayrete aşıktır" sözlerini kullandı. Oyuncuların mesajları, dizinin devam etmesini isteyen izleyiciler arasında yeni bir umut oluşturdu.

Öte yandan daha önce Dizi Seti tarafından gündeme getirilen, NOW ile yapım şirketi arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma bulunduğu ve devam kararının izlenme oranlarına göre şekilleneceği yönündeki iddialar da yeniden konuşulmaya başlandı. Ancak bu konuda taraflardan doğrulanmış yeni bir açıklama gelmedi.

SEVDAM KARADENİZ FİNALİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sevdam Karadeniz'in final kararının iptal edildiğine ilişkin şu ana kadar resmî bir duyuru yapılmadı. Banu Akdeniz'in paylaşımı ve başrol oyuncularının mesajları, dizinin devam etme ihtimaline yönelik yorumlara neden olsa da bunlar tek başına final kararının değiştiğini göstermiyor.

Dizinin geleceğiyle ilgili gözler şimdi 26 Ekim'de yayınlanması beklenen üçüncü bölüme ve bu bölümün reyting sonuçlarına çevrildi. İzleyiciler, Sevdam Karadeniz'in ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceğini öğrenmek için kanal ve yapım şirketinden gelecek açıklamaları bekliyor.

Şimdilik dizinin final kararının kaldırıldığı kesinleşmiş değil. Yeni bir açıklama yapılana kadar Sevdam Karadeniz'in yayın hayatını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyor.

