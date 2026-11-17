Çocuklarda aniden yükselen ateş, anne babaları endişelendirirken aileler de ateşi kısa sürede düşürmenin yollarını arıyor. Özellikle halk arasında yaygın olarak kullanılan sirkeli su yöntemi, yeniden gündeme geliyor.



• Sirkeli suyun çocuklarda ateşi düşürdüğüne dair bilimsel kanıt bulunmuyor.

• Ateş düşürmek amacıyla sirkenin alına, koltuk altına, kasıklara veya ayaklara sürülmesi önerilmiyor.

• Sirke, çocukların hassas cildinde tahrişe ve kızarıklığa neden olabiliyor.

• Uzmanlar, ateşli çocuklarda doğru ateş ölçümü, yeterli sıvı alımı ve gerektiğinde doktor önerisiyle ateş düşürücü kullanılmasını tavsiye ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sirkeli su çocuklardaki ateşi düşürür mu? Sirkeli su vücutta nerelere sürülür? Çocuklarda ateş yükseldiğinde halk arasında kullanılan sirkeli su gibi yöntemlerin bilimsel bir kanıtı bulunmadığı ve uzmanların bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirttiği haberdir. Sirkeli suyun çocuklarda ateşi düşürdüğüne dair bilimsel kanıt bulunmuyor. Sirke, çocukların hassas cildinde tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir. Uzmanlar, ateşli çocuklarda doğru ateş ölçümü, yeterli sıvı alımı ve doktor önerisiyle ateş düşürücü kullanılmasını tavsiye ediyor. Ateşi yükselen çocuğun alnına ıslak bez koymak, koltuk altını soğutmak veya ayaklarına soğuk su uygulamak da titremeye neden olabileceğinden önerilmiyor. Ateş düşürücü ilaçların dozu çocuğun yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre belirlenmeli, doktor önerisi olmadan ilaç dozunu artırmak veya farklı ateş düşürücüleri aynı anda vermek doğru değildir.

SİRKELİ SU ÇOCUKLARDA ATEŞİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Çocuklarda ateş yükseldiğinde ailelerin başvurduğu geleneksel yöntemlerden biri sirkeli su uygulamasıdır.

Özellikle alın, koltuk altı, el ve ayaklar gibi bölgelere sirkeli su sürülmesinin ateşi düşürdüğüne inanılıyor. Ancak sağlık uzmanları, bu yöntemin çocuklarda ateş düşürmek amacıyla kullanılmasını önermiyor.

Sirkenin ateşi düşürdüğünü gösteren güvenilir bilimsel kanıt bulunmuyor. Üstelik sirke, çocukların hassas cildinde tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir.

Ateşi düşürmek amacıyla sirke kullanmak, asıl sorunun değerlendirilmesini de geciktirebilir.

Op. Dr. Özgür Oktay Nar sirkeli suyun ateş için etkili olmadığını sadece suyun yettiğine dikkat çekiyor.

SİRKELİ SU VÜCUTTA NERELERE SÜRÜLÜR?

Çocuklarda ateşi düşürmek için sirkeli suyun sürülmesi gereken herhangi bir vücut bölgesi bulunmuyor. Alına, enseye, koltuk altına, kasıklara, ellere veya ayaklara sirke sürülmesi tıbben önerilen bir uygulama değil.

Özellikle küçük çocukların cildi yetişkinlere göre daha hassas olduğundan, evde hazırlanan sirkeli karışımların cilt üzerinde kullanılması tahriş ve rahatsızlığa yol açabilir.

Ayrıca sirkenin göze temas etmesi ciddi yanma ve tahrişe neden olabilir. Çocuğun sirkeyi yanlışlıkla içmesi de sağlık açısından tehlike oluşturabilir.

Bu nedenle ailelerin ateş düşürmek amacıyla sirkeyi herhangi bir bölgeye uygulamaktan kaçınması gerekiyor.

ÇOCUKLARDA ATEŞ YÜKSELDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Çocuğun ateşi yükseldiğinde öncelikle vücut sıcaklığının doğru şekilde ölçülmesi gerekiyor.

Elle kontrol etmek yerine dijital termometre kullanılması, ateşin seviyesini takip etmek açısından daha güvenilir bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Çocuklarda 38 derece ve üzerindeki vücut sıcaklığı genellikle ateş olarak kabul ediliyor.

Ateş görüldüğünde ailelerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor:

No Ateşli Çocuk Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1 Çocuğa yaşına ve kilosuna uygun miktarda sıvı verilmelidir. 2 Anne sütüyle beslenen bebeklerde emzirme sürdürülmelidir. 3 Çocuğun üzerindeki fazla giysiler çıkarılmalı, ancak üşümesine de izin verilmemelidir. 4 Bulunduğu ortamın aşırı sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. 5 Çocuğun genel durumu ve ateşinin seyri düzenli olarak takip edilmelidir. 6 Çocuk ateş nedeniyle huzursuz veya rahatsızsa doktorun önerdiği uygun ateş düşürücü kullanılmalıdır.

Uzmanlar, ateş düşürücü ilaçların yalnızca termometredeki rakamı normalleştirmek amacıyla değil, çocuğun rahatsızlığını gidermek için değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ALIN, KOLTUK ALTI VE AYAKLARA SOĞUK SU UYGULAMAK DOĞRU MU?

Ateşi yükselen çocuğun alnına ıslak bez koymak, koltuk altını soğutmak veya ayaklarına soğuk su uygulamak da aileler arasında yaygın yöntemler arasında bulunuyor.

Ancak soğuk su, buz veya aşırı soğuk kompres kullanılması önerilmiyor. Bu uygulamalar çocukta titremeye neden olabilir. Titreme ise vücudun ısı üretimini artırarak çocuğun daha fazla rahatsız olmasına yol açabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve NICE tarafından yayımlanan çocuklarda ateş yönetimi önerilerinde de ateşi düşürmek amacıyla çocuğun soğuk suyla silinmesi tavsiye edilmiyor.

Dolayısıyla ailelerin ateşi kontrol altına almak için peş peşe farklı fiziksel yöntemler denemek yerine çocuğun genel durumunu takip etmesi ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ŞURUP KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocuklarda ateş düşürücü ilaç kullanımı konusunda da dikkatli olunması gerekiyor. Parasetamol ve ibuprofen içeren ilaçlar, uygun yaş ve doz koşullarında ateşin kontrolüne yardımcı olabilir.

Ancak her ilaç her çocuk için uygun değildir. Kullanılacak ilacın dozu çocuğun yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre belirlenmelidir.

Özellikle ebeveynlerin kendi kararlarıyla ilaç dozunu artırmaması, farklı ateş düşürücüleri aynı anda vermemesi ve doktor önerisi olmadan ilaçları dönüşümlü kullanmaması gerekiyor.

Ayrıca çocuklara doktor önerisi olmadan aspirin verilmemelidir.

Ateş düşürücü ilaçların ateşin altında yatan hastalığı tedavi etmediği de unutulmamalıdır. Ateşin nedeni enfeksiyon gibi farklı sağlık sorunları olabilir.

HANGİ DURUMLARDA ÇOCUK DOKTORUNA BAŞVURULMALI?

Çocuklarda ateş her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmese de bazı belirtiler acil değerlendirme gerektiriyor.

Özellikle 3 aydan küçük bebeklerde 38 derece ve üzerindeki ateş, vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme gerektiriyor.

3-6 aylık bebeklerde ise 39 derece ve üzerindeki ateşte sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

Bunun yanı sıra aşağıdaki belirtiler görüldüğünde vakit kaybedilmemeli:

No Acil Durum Belirtileri 1 Çocuğun zor uyandırılması veya bilinç durumunda değişiklik yaşanması. 2 Nefes almakta güçlük çekmesi. 3 Boyun sertliği görülmesi. 4 Bastırıldığında solmayan döküntülerin ortaya çıkması. 5 Havale geçirmesi. 6 Sıvı alamaması veya belirgin susuzluk belirtileri göstermesi. 7 Genel durumunun hızla kötüleşmesi.

Nefes alma güçlüğü, bilinç kaybı veya ciddi havale gibi acil belirtilerde 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.