Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Siz de benim gibi sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya dikkat ediyor fakat spor salonuna ayıracak vakit bulamıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat kendim deneyimlediğim bu 10 hareketi mutlaka egzersiz listenize dahil etmelisiniz. Spor salonuna gitmeden de evde spor yapabilirsiniz. Spor salonuna gitmeden evde yapacağınız 10 hareketin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Formunuzu korumak ve kaslarınızı güçlendirmek istiyorsanız, bu 10 hareket tam size göre! Peki, spor salonuna gitmeden evde yapabileceğiniz 10 hareket ne? Spor salonu olmadan evde yapabileceğiniz 10 hareketi adım adım sizlere anlatıyorum. İşte spor salonuna gitmeye gerek kalmadan evde uygulayabileceğiniz 10 hareket...

SPOR SALONUNA GİTMENİZE GEREK YOK!

Spor yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. Formda kalmak, günlük hareket miktarınızı artırmak ve kaslarınızı güçlendirmek istiyorsanız, spor salonuna gitmeniz şart değil. Evde, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca yapabileceğiniz hareketleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de düzenli bir egzersiz rutini oluşturmak ve spor salonuna gitmeden evde spor yapmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım benim de bizzat deneyimlediğim bu 10 hareketi rutinlerinize eklemelisiniz.

Siz de vücudunuzun gücüne ve yapısına göre farklı zorluk seviyelerine uygun hareketleri spor çizelgenize eklemelisiniz. Kendi temponuza göre hareket edebileceğiniz bu 10 harekette size uygun olanları tercih ederek evde düzenli bir spor rutini oluşturabilirsiniz. Sizin de spor salonuna gitmeye vaktiniz yok fakat evde düzenli bir spor rutini oluşturmak istiyorsanız, spor salonuna ihtiyaç duymadan da bu hareketleri yapabilirsiniz.

EVDE SPOR YAPMAK İSTEYENLER İÇİN 10 EGZERSİZ HAREKETİ!

Evde spor yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; fiziksel durumunuza ve hedeflerinize uygun hareketler seçmektir. Başta ısınma hareketlerinden başlayarak bacak, kol, karın, kalça ve sırt kaslarınızı çalıştıran egzersizler deneyebilirsiniz. Evde kendinize uygun bir zamanda uygulayacağınız bu hareketler vücudunuzun istediği şekle ulaşmasını sağlayacak.

Özellikle yoğun iş temposunda spor salonuna gitmeye vakit ayıramayanların kesinlikle denemesi gereken 10 egzersiz hareketi sizlerle paylaşıyorum. Spora zaman ayıramayanlar için ev egzersizleri ve pratik bir alternatif sunan bu hareketleri düzenli uyguladığınızda kondisyonunuz gelişecek. Aynı zamanda kas dayanaklığınızın artmasına ve hareket kabiliyetlerinizin korunmasına yardımcı olacak bu egzersizleri günlük rutinlerinize mutlaka eklemelisiniz.

Peki, spor salonuna gitmeden evde yapabileceğiniz 10 hareket ne? Spor salonu olmadan evde yapabileceğiniz 10 hareketi adım adım sizlere anlatıyorum. İşte spor salonuna gitmeye gerek kalmadan evde uygulayabileceğiniz 10 hareket...

Squat

Çömelme pozisyonu olarak da adlandırılan squat, bacak ve kalça kaslarınızı çalıştıran oldukça temel bir egzersizdir. Bu harekette tek yapmanız gereken ayaklarınızı omuz genişliğinde açmak, sırtınızı mümkün olduğunda dik tutmak ve kalçanızı geriye iterek bir sandalyeye oturuyormuş gibi çömelmek.

Lunge

Öne hamle pozisyonu olarak adlandırılan lunge, bacak ve kalça kaslarının güçlenmesini hedefler. Bir ayağınızı öne atarak ve her iki dizinizi kontrollü bir biçimde bükerek gerçekleştireceğiniz bu hareketi her iki bacakta uygulayarak tekrarlayın.

Şınav

Göğüs, omuz ve kol kaslarını çalıştıran şınav, etkili bir vücut ağırlığı egzersizidir. Bu hareket için; önce ellerinizi omuz genişliğinde açarak yere yerleştirin. Sonrasında vücudunuzu düz bir çizgide tutup dirseklerinizi bükerek göğüsünüzü yere yaklaştırıp tekrar yukarı itin. Bu harekette zorlanmanız durumunda dizlerinizi yere koyarak devam edebilirsiniz.

Plank

Karın ve gövde kaslarını çalıştırmaya yardımcı olan plank hareketine dirseklerinizi omuzlarınızın altına yerleştirerek başlayın. Sonrasında ayak parmaklarınızdan destek alarak vücudunuzu düz tutun. Bu harekette belinizi aşağı düşürmeden ya da kalçanızı gereğinden fazla kaldırmadan pozisyonu koruyun.

Glute Bridge

Kalça köprüsü olarak da adlandırılan glute bridge hareketi, kalça kaslarını çalıştırarak gövde kontrolünü geliştirmeye yardımcı olur. Sırt üstü yere uzanın ve dizlerinizi bükerek ayak tabanlarınızı yere bastırın. Sonrasında kalçanızı kontrollü bir biçimde yukarı kaldırın ve kısa süre bekledikten sonra yavaşça indirin.

Jumping Jack

Kalp atış hızını artırmaya yardımcı olan bu hareketli egzersiz, aç-kapa zıplama pozisyonudur. Bu hareket için; ayaklarınızı birleştirip kollarınızı yanlarda tutarak başlayın. Zıplayarak ayaklarınızı açarken diğer yandan kollarınızı başınızın üzerinden kaldırın. Tekrardan başlangıç pozisyonuna dönün ve hareketi devam ettirin.

Mountain Climber

Dağ tırmanışı olarak da adlandırılan bu hareket için; şınav pozisyonuna geçin ve ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin. Sonrasında gövdenizi sabit tutarak dizlerinizi sırayla göğsünüze doğru çekin. Bu hareketi kontrollü bir tempoda tekrarlayarak devam ettirin.

Mekik

Karın kaslarını çalıştırmak için sıkça tercih edilen hareketlerden biri olan mekik için; sırt üstü uzanın. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere basın. Ellerinizi göğsünüzde birleştirerek ya da başınızı çekmeden kulaklarınızın yanında tutarak üst gövdenizi hafifçe kaldırın. Sonrasında kontrollü bir şekilde geri inin.

Bird Dog

Karşı kol ve bacak uzatma olarak bilinen bird dog hareketi, gövde kontrolünü ve koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olur. Dizleriniz ve elleriniz yerde olacak şekilde dört ayak pozisyonuna geçin. Sağ kolunuzu öne, sol bacağınızı ise geriye doğru uzatın. Kısa bir süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna dönerek diğer el ve bacaklar için aynı şeyi tekrarlayın.

Yerinde Yürüme

Bu hareket yürüyüş yapmak isteyen ve evinde çok fazla alanı olmayanlar için oldukça iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dik durun, kollarınızı doğal biçimde hareket ettirin ve dizlerinizi rahatça kaldırarak yürümeye başlayın. Temponuzu ise kondisyonunuza göre artırmaya özen gösterin.