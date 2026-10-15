Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:44

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Spor salonuna gitmeden de evde spor yapabileceğinizi biliyor musunuz? Spor salonuna gitmeden evde yapacağınız 10 hareketin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Peki, spor salonuna gitmeden evde yapabileceğiniz 10 hareket ne? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:44

Siz de benim gibi sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya dikkat ediyor fakat spor salonuna ayıracak vakit bulamıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat kendim deneyimlediğim bu 10 hareketi mutlaka egzersiz listenize dahil etmelisiniz. Spor salonuna gitmeden de evde spor yapabilirsiniz. Spor salonuna gitmeden evde yapacağınız 10 hareketin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Formunuzu korumak ve kaslarınızı güçlendirmek istiyorsanız, bu 10 hareket tam size göre! Peki, spor salonuna gitmeden evde yapabileceğiniz 10 hareket ne? Spor salonu olmadan evde yapabileceğiniz 10 hareketi adım adım sizlere anlatıyorum. İşte spor salonuna gitmeye gerek kalmadan evde uygulayabileceğiniz 10 hareket...

SPOR SALONUNA GİTMENİZE GEREK YOK!

Spor yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. Formda kalmak, günlük hareket miktarınızı artırmak ve kaslarınızı güçlendirmek istiyorsanız, spor salonuna gitmeniz şart değil. Evde, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca yapabileceğiniz hareketleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de düzenli bir egzersiz rutini oluşturmak ve spor salonuna gitmeden evde spor yapmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım benim de bizzat deneyimlediğim bu 10 hareketi rutinlerinize eklemelisiniz.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Siz de vücudunuzun gücüne ve yapısına göre farklı zorluk seviyelerine uygun hareketleri spor çizelgenize eklemelisiniz. Kendi temponuza göre hareket edebileceğiniz bu 10 harekette size uygun olanları tercih ederek evde düzenli bir spor rutini oluşturabilirsiniz. Sizin de spor salonuna gitmeye vaktiniz yok fakat evde düzenli bir spor rutini oluşturmak istiyorsanız, spor salonuna ihtiyaç duymadan da bu hareketleri yapabilirsiniz.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

EVDE SPOR YAPMAK İSTEYENLER İÇİN 10 EGZERSİZ HAREKETİ!

Evde spor yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; fiziksel durumunuza ve hedeflerinize uygun hareketler seçmektir. Başta ısınma hareketlerinden başlayarak bacak, kol, karın, kalça ve sırt kaslarınızı çalıştıran egzersizler deneyebilirsiniz. Evde kendinize uygun bir zamanda uygulayacağınız bu hareketler vücudunuzun istediği şekle ulaşmasını sağlayacak.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Özellikle yoğun iş temposunda spor salonuna gitmeye vakit ayıramayanların kesinlikle denemesi gereken 10 egzersiz hareketi sizlerle paylaşıyorum. Spora zaman ayıramayanlar için ev egzersizleri ve pratik bir alternatif sunan bu hareketleri düzenli uyguladığınızda kondisyonunuz gelişecek. Aynı zamanda kas dayanaklığınızın artmasına ve hareket kabiliyetlerinizin korunmasına yardımcı olacak bu egzersizleri günlük rutinlerinize mutlaka eklemelisiniz.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Peki, spor salonuna gitmeden evde yapabileceğiniz 10 hareket ne? Spor salonu olmadan evde yapabileceğiniz 10 hareketi adım adım sizlere anlatıyorum. İşte spor salonuna gitmeye gerek kalmadan evde uygulayabileceğiniz 10 hareket...

Squat

Çömelme pozisyonu olarak da adlandırılan squat, bacak ve kalça kaslarınızı çalıştıran oldukça temel bir egzersizdir. Bu harekette tek yapmanız gereken ayaklarınızı omuz genişliğinde açmak, sırtınızı mümkün olduğunda dik tutmak ve kalçanızı geriye iterek bir sandalyeye oturuyormuş gibi çömelmek.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Lunge

Öne hamle pozisyonu olarak adlandırılan lunge, bacak ve kalça kaslarının güçlenmesini hedefler. Bir ayağınızı öne atarak ve her iki dizinizi kontrollü bir biçimde bükerek gerçekleştireceğiniz bu hareketi her iki bacakta uygulayarak tekrarlayın.

Şınav

Göğüs, omuz ve kol kaslarını çalıştıran şınav, etkili bir vücut ağırlığı egzersizidir. Bu hareket için; önce ellerinizi omuz genişliğinde açarak yere yerleştirin. Sonrasında vücudunuzu düz bir çizgide tutup dirseklerinizi bükerek göğüsünüzü yere yaklaştırıp tekrar yukarı itin. Bu harekette zorlanmanız durumunda dizlerinizi yere koyarak devam edebilirsiniz.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Plank

Karın ve gövde kaslarını çalıştırmaya yardımcı olan plank hareketine dirseklerinizi omuzlarınızın altına yerleştirerek başlayın. Sonrasında ayak parmaklarınızdan destek alarak vücudunuzu düz tutun. Bu harekette belinizi aşağı düşürmeden ya da kalçanızı gereğinden fazla kaldırmadan pozisyonu koruyun.

Glute Bridge

Kalça köprüsü olarak da adlandırılan glute bridge hareketi, kalça kaslarını çalıştırarak gövde kontrolünü geliştirmeye yardımcı olur.  Sırt üstü yere uzanın ve dizlerinizi bükerek ayak tabanlarınızı yere bastırın. Sonrasında kalçanızı kontrollü bir biçimde yukarı kaldırın ve kısa süre bekledikten sonra yavaşça indirin.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Jumping Jack

Kalp atış hızını artırmaya yardımcı olan bu hareketli egzersiz, aç-kapa zıplama pozisyonudur. Bu hareket için; ayaklarınızı birleştirip kollarınızı yanlarda tutarak başlayın. Zıplayarak ayaklarınızı açarken diğer yandan kollarınızı başınızın üzerinden kaldırın. Tekrardan başlangıç pozisyonuna dönün ve hareketi devam ettirin.

Mountain Climber

Dağ tırmanışı olarak da adlandırılan bu hareket için; şınav pozisyonuna geçin ve ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin. Sonrasında gövdenizi sabit tutarak dizlerinizi sırayla göğsünüze doğru çekin. Bu hareketi kontrollü bir tempoda tekrarlayarak devam ettirin.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Mekik

Karın kaslarını çalıştırmak için sıkça tercih edilen hareketlerden biri olan mekik için; sırt üstü uzanın. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere basın. Ellerinizi göğsünüzde birleştirerek ya da başınızı çekmeden kulaklarınızın yanında tutarak üst gövdenizi hafifçe kaldırın. Sonrasında kontrollü bir şekilde geri inin.

Bird Dog

Karşı kol ve bacak uzatma olarak bilinen bird dog hareketi, gövde kontrolünü ve koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olur. Dizleriniz ve elleriniz yerde olacak şekilde dört ayak pozisyonuna geçin. Sağ kolunuzu öne, sol bacağınızı ise geriye doğru uzatın. Kısa bir süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna dönerek diğer el ve bacaklar için aynı şeyi tekrarlayın.

Spor salonuna gitmeye gerek yok! Evde yapacağınız 10 hareket

Yerinde Yürüme

Bu hareket yürüyüş yapmak isteyen ve evinde çok fazla alanı olmayanlar için oldukça iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dik durun, kollarınızı doğal biçimde hareket ettirin ve dizlerinizi rahatça kaldırarak yürümeye başlayın. Temponuzu ise kondisyonunuza göre artırmaya özen gösterin. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saatlerce oturanlara iyi gelecek pratik egzersizler! Ofiste hareketsizliğe son
Günde 15 dakika yetiyor! Evde yapılabilecek en kolay egzersizler
ETİKETLER
#sınav
#squat
#mekik
#Lunge
#Diyet
#Plank
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.