Evde kendi ellerinizle hazırladığınız sıcacık bir tahinli çöreğin yerini hiçbir şey tutmaz! Hele bir de hamuru yumuşacık, iç harcı bol tahinli ve üzeri nar gibi kızarmışsa… Üstelik bu lezzeti hazırlamak için profesyonel bir fırıncı olmanıza gerek yok. Birkaç temel malzemeyle mutfağınızda nefis tahinli çörekler yapabilirsiniz. Gelin, önce doğru tahini nasıl seçeceğimize bakalım, ardından evde kolayca uygulayabileceğiniz tarife geçelim.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır? Evde temel malzemelerle yumuşak kıvamlı tahinli çörek yapımı için gerekli malzemeler, hazırlanış aşamaları ve püf noktaları anlatılmaktadır. Tahinli çörek hamuru un, ılık süt, ılık su, sıvı yağ, yumurta, şeker, instant maya ve tuz ile hazırlanarak 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. İç harç için tahin ve toz şeker karıştırılır, gerekirse 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir. Açılan bezelere harç sürülüp şekil verildikten sonra tepside 15-20 dakika mayalandırılır, üzerlerine yumurta sarısı ile isteğe bağlı susam veya ceviz eklenir. Çörekler önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-30 dakika pişirilir. Yumuşak olması için unun kontrollü eklenmesi, hamurun sert olmaması ve fırında gereğinden uzun tutulmaması tavsiye edilir. Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilerek ılık şekilde çay veya kahve eşliğinde servis edilmesi önerilir.

TAHİNLİ ÇÖREK NASIL YAPILIR?

Tahinli çörek, mayalı hamurun tahin ve şekerle buluşturulmasıyla hazırlanan lezzetli hamur işleri arasında bulunuyor. Kat kat açılan hamurun arasına sürülen tahinli karışım, çöreğe hem yoğun bir aroma hem de yumuşak bir doku kazandırıyor. Üzerine eklenen susam veya ceviz ise lezzeti tamamlıyor. Evde birkaç temel malzemeyle hazırlanan tahinli çörek, özellikle fırından yeni çıktığında iştah açan kokusuyla öne çıkıyor.

TAHİNLİ ÇÖREK HANGİ TAHİNLE YAPILIR?

Tahinli çörek hazırlarken sade, taze, pürüzsüz ve kolay sürülebilen tahin kullanmak önem taşıyor. Susamdan elde edilen klasik tahin, hamurun üzerine rahatça yayılıyor ve pişirme sırasında çöreğe kendine özgü aromasını veriyor. Tahinin doğal yağı zamanla yüzeye çıkabildiği için kullanmadan önce iyice karıştırmak gerekiyor. Çok koyu kıvamlı tahinler ise az miktarda sıvı yağla açılarak daha kolay sürülebilir hâle getirilebiliyor.

EVDE TAHİNLİ ÇÖREK YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 4-5 su bardağı un

İç harcı için:

1 su bardağı tahin

Yarım su bardağı toz şeker

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (gerektiğinde)

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya ceviz (isteğe bağlı)

TAHİNLİ ÇÖREK EVDE NASIL HAZIRLANIR?

Ilık sütü, ılık suyu, şekeri ve mayayı bir kapta karıştırın. Birkaç dakika bekledikten sonra sıvı yağı ve yumurtayı ekleyin.

Unu azar azar ilave edin. Tuzu da ekleyerek yumuşak, ele hafifçe yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45-60 dakika, iki katına yaklaşana kadar mayalanmaya bırakın.

Tahin ve şekeri ayrı bir kapta karıştırın. Karışım kolay sürülemiyorsa az miktarda sıvı yağ ekleyin.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi ince şekilde açıp üzerine tahinli harçtan sürün.

Hamuru rulo şeklinde sarın. Ardından kendi etrafında dolayarak çörek şekli verin veya uzun şeritler halinde hazırlayın.

Şekil verdiğiniz çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası için bekletin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Dilerseniz susam ya da ceviz serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

TAHİNLİ ÇÖREĞİN YUMUŞAK OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Tahinli çöreğin yumuşak dokusunu korumak için hamurun sert olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Unu kontrollü eklemek, hamurun yeterince mayalanmasını sağlamak ve çörekleri fırında gereğinden uzun süre tutmamak lezzetli sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor.

Tahinli harcı hamurun her yerine eşit yaymak, çöreğin katmanlarında dengeli bir lezzet oluşturuyor. Fırından çıkan çörekleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis etmek, hem dokusunun hem de aromasının daha iyi hissedilmesini sağlıyor.

TAHİNLİ ÇÖREK SICAK MI, SOĞUK MU YENİR?

Tahinli çörek, fırından çıktıktan sonra kısa süre dinlendirilerek ılık şekilde servis edilebiliyor. Bu aşamada tahinin aroması belirginleşirken hamurun yumuşak dokusu da öne çıkıyor. Çay ve kahveyle birlikte sunulabilen tahinli çörek, kahvaltı sofralarında veya gün içindeki atıştırmalık saatlerinde tercih ediliyor.

Evde hazırlanan tahinli çörekte doğru kıvamda tahin kullanmak, hamuru yeterince mayalandırmak ve pişirme süresini iyi ayarlamak lezzeti belirleyen temel noktalar arasında yer alıyor. Bu küçük ayrıntılarla dışı kızarmış, içi yumuşak ve tahin aroması belirgin çörekler hazırlamak mümkün oluyor.

Tahinli çöreğin en güzel yanı, mutfağı saran mis gibi kokusu ve ilk lokmada hissedilen o yumuşacık dokusu! Üstelik doğru tahini seçip hamurun mayalanmasına biraz zaman ayırdığınızda evde de pastane lezzetinde çörekler hazırlayabilirsiniz. Fırından yeni çıkmış tahinli çöreklerinizi bir bardak demli çayla buluşturup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kim bilir, belki de bu tarif kısa sürede evinizin en sevilen lezzetlerinden biri olur.