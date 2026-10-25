Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:53

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

Mis gibi tahin kokusuyla evi saran, dışı hafif kızarmış içi yumuşacık bir çöreğe kim hayır diyebilir ki? Çay saatlerine çok yakışan tahinli çöreği evde yapmak da düşündüğünüz kadar zor değil. Peki, lezzetli bir tahinli çörek için hangi tahin kullanılmalı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:53

Evde kendi ellerinizle hazırladığınız sıcacık bir tahinli çöreğin yerini hiçbir şey tutmaz! Hele bir de hamuru yumuşacık, iç harcı bol tahinli ve üzeri nar gibi kızarmışsa… Üstelik bu lezzeti hazırlamak için profesyonel bir fırıncı olmanıza gerek yok. Birkaç temel malzemeyle mutfağınızda nefis tahinli çörekler yapabilirsiniz. Gelin, önce doğru tahini nasıl seçeceğimize bakalım, ardından evde kolayca uygulayabileceğiniz tarife geçelim.

HABERİN ÖZETİ

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Evde temel malzemelerle yumuşak kıvamlı tahinli çörek yapımı için gerekli malzemeler, hazırlanış aşamaları ve püf noktaları anlatılmaktadır.
Tahinli çörek hamuru un, ılık süt, ılık su, sıvı yağ, yumurta, şeker, instant maya ve tuz ile hazırlanarak 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır.
İç harç için tahin ve toz şeker karıştırılır, gerekirse 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir.
Açılan bezelere harç sürülüp şekil verildikten sonra tepside 15-20 dakika mayalandırılır, üzerlerine yumurta sarısı ile isteğe bağlı susam veya ceviz eklenir.
Çörekler önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-30 dakika pişirilir.
Yumuşak olması için unun kontrollü eklenmesi, hamurun sert olmaması ve fırında gereğinden uzun tutulmaması tavsiye edilir.
Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilerek ılık şekilde çay veya kahve eşliğinde servis edilmesi önerilir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

TAHİNLİ ÇÖREK NASIL YAPILIR?

Tahinli çörek, mayalı hamurun tahin ve şekerle buluşturulmasıyla hazırlanan lezzetli hamur işleri arasında bulunuyor. Kat kat açılan hamurun arasına sürülen tahinli karışım, çöreğe hem yoğun bir aroma hem de yumuşak bir doku kazandırıyor. Üzerine eklenen susam veya ise lezzeti tamamlıyor. Evde birkaç temel malzemeyle hazırlanan tahinli çörek, özellikle fırından yeni çıktığında iştah açan kokusuyla öne çıkıyor.

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

TAHİNLİ ÇÖREK HANGİ TAHİNLE YAPILIR?

Tahinli çörek hazırlarken sade, taze, pürüzsüz ve kolay sürülebilen tahin kullanmak önem taşıyor. Susamdan elde edilen klasik tahin, hamurun üzerine rahatça yayılıyor ve pişirme sırasında çöreğe kendine özgü aromasını veriyor. Tahinin doğal yağı zamanla yüzeye çıkabildiği için kullanmadan önce iyice karıştırmak gerekiyor. Çok koyu kıvamlı tahinler ise az miktarda sıvı yağla açılarak daha kolay sürülebilir hâle getirilebiliyor.

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

EVDE TAHİNLİ ÇÖREK YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket instant maya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yaklaşık 4-5 su bardağı un

İç harcı için:

  • 1 su bardağı tahin
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (gerektiğinde)

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • Susam veya ceviz (isteğe bağlı)
Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

TAHİNLİ ÇÖREK EVDE NASIL HAZIRLANIR?

  • Ilık sütü, ılık suyu, şekeri ve mayayı bir kapta karıştırın. Birkaç dakika bekledikten sonra sıvı yağı ve yumurtayı ekleyin.
  • Unu azar azar ilave edin. Tuzu da ekleyerek yumuşak, ele hafifçe yapışan bir hamur yoğurun.
  • Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45-60 dakika, iki katına yaklaşana kadar mayalanmaya bırakın.
  • Tahin ve şekeri ayrı bir kapta karıştırın. Karışım kolay sürülemiyorsa az miktarda sıvı yağ ekleyin.
  • Mayalanan hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi ince şekilde açıp üzerine tahinli harçtan sürün.
  • Hamuru rulo şeklinde sarın. Ardından kendi etrafında dolayarak çörek şekli verin veya uzun şeritler halinde hazırlayın.
  • Şekil verdiğiniz çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası için bekletin.
  • Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Dilerseniz susam ya da ceviz serpiştirin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.
Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

TAHİNLİ ÇÖREĞİN YUMUŞAK OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Tahinli çöreğin yumuşak dokusunu korumak için hamurun sert olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Unu kontrollü eklemek, hamurun yeterince mayalanmasını sağlamak ve çörekleri fırında gereğinden uzun süre tutmamak lezzetli sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor.

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

Tahinli harcı hamurun her yerine eşit yaymak, çöreğin katmanlarında dengeli bir lezzet oluşturuyor. Fırından çıkan çörekleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis etmek, hem dokusunun hem de aromasının daha iyi hissedilmesini sağlıyor.

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

TAHİNLİ ÇÖREK SICAK MI, SOĞUK MU YENİR?

Tahinli çörek, fırından çıktıktan sonra kısa süre dinlendirilerek ılık şekilde servis edilebiliyor. Bu aşamada tahinin aroması belirginleşirken hamurun yumuşak dokusu da öne çıkıyor. ve kahveyle birlikte sunulabilen tahinli çörek, kahvaltı sofralarında veya gün içindeki atıştırmalık saatlerinde tercih ediliyor.

Tahinli çörek evde nasıl yapılır? Tahinli çörek hangi tahinle yapılır?

Evde hazırlanan tahinli çörekte doğru kıvamda tahin kullanmak, hamuru yeterince mayalandırmak ve pişirme süresini iyi ayarlamak lezzeti belirleyen temel noktalar arasında yer alıyor. Bu küçük ayrıntılarla dışı kızarmış, içi yumuşak ve tahin aroması belirgin çörekler hazırlamak mümkün oluyor.

Tahinli çöreğin en güzel yanı, mutfağı saran mis gibi kokusu ve ilk lokmada hissedilen o yumuşacık dokusu! Üstelik doğru tahini seçip hamurun mayalanmasına biraz zaman ayırdığınızda evde de pastane lezzetinde çörekler hazırlayabilirsiniz. Fırından yeni çıkmış tahinli çöreklerinizi bir bardak demli çayla buluşturup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kim bilir, belki de bu tarif kısa sürede evinizin en sevilen lezzetlerinden biri olur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek
ETİKETLER
#ceviz
#Çay
#Tahinli Çörek
#susam
#Mayalı Hamur
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.