Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif

Kek yaparken beyaz un yerine tam buğday unu kullanmayı düşünüyor ama sert ve kuru bir sonuç almaktan çekiniyorsanız bu tarif tam size göre! Tam buğday unundan pofuduk kek hazırlamanın sırrı yalnızca malzemelerde değil, hamurun kıvamında ve pişirme aşamasında da saklı. Benim mutfakta en sevdiğim şey, alışılmış tariflere küçük dokunuşlar yaparak farklı lezzetler ortaya çıkarmak. Üstelik tam buğday unlu kek, çay saatlerinde tatlı bir alternatif arayanlar için de güzel bir seçenek olabilir. Peki, kekin yumuşacık olması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tam buğday unuyla kek yapmanın püf noktaları!

TAM BUĞDAY UNLU KEK TARİFİ

Gerekli malzeme:

1 Paket kabartma tozu

1 Paket vanilya

3 Yumurta

3 Su bardağı tam buğday unu

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 Su bardağı süt

1 Su bardağı toz şeker

Limon kabuğu rendesi

TAM BUĞDAY UNLU KEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak 3 yumurtayı bir kaba kırın ve şeker ekleyerek köpük köpük olana kadar güzelce çırpın.

Şeker kullanmak istemiyorsanız bu adımı şekersiz de uygulayabilirsiniz.

Ardından tam buğday unu, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ilave edin.

Ilık sütü de ekledikten sonra tüm malzemeleri kek hamuru kıvamına gelene kadar karıştırın.

Dilerseniz karışıma limon kabuğu rendesi ekleyerek hoş bir aroma kazandırabilirsiniz.

Hazırladığınız kek hamurunu yağladığınız kek kalıbına veya dilediğiniz fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edebilirsiniz.

Kekinizi soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

KEKİN YUMUŞAK OLMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kekin yumuşak ve pofuduk olması için birkaç küçük püf noktası:

Öncelikle yumurta ve süt gibi malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaya özen gösterin.

Yumurta ve şekeri, karışım açık renk alıp köpük köpük olana kadar çırpmak kekin daha iyi kabarır.

Unu ekledikten sonra mikseri uzun süre çalıştırmak yerine spatulayla nazikçe karıştırın.

Tam buğday unundan kek yapıyorsanız unun sıvıyı daha fazla çekebileceğini unutmayın; bu nedenle hamurun kıvamını kontrol edin ve gerekirse sıvı miktarını tarifin dengesini bozmayacak şekilde ayarlayın.

Fırını önceden ısıtın ve kek pişerken ilk 20-25 dakika kapağını açmayın.