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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 19:49

Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif

Klasik kek tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için tam buğday unundan pofuduk kek tarifi mutfaklara yeni bir alternatif sunuyor. Beyaz un yerine tam buğday unu kullanarak hazırlayabileceğiniz bu kek, çay saatlerine ve kahvaltı sofralarına eşlik edebilir. Üstelik doğru malzeme oranları ve birkaç küçük püf noktasıyla kekin kabarmasına yardımcı olmak mümkün. Peki, tam buğday unlu kek nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, ezber bozan tam buğday unlu kek tarifinin ayrıntıları!

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 19:49

Kek yaparken beyaz un yerine tam buğday unu kullanmayı düşünüyor ama sert ve kuru bir sonuç almaktan çekiniyorsanız bu tarif tam size göre! Tam buğday unundan pofuduk kek hazırlamanın sırrı yalnızca malzemelerde değil, hamurun kıvamında ve pişirme aşamasında da saklı. Benim mutfakta en sevdiğim şey, alışılmış tariflere küçük dokunuşlar yaparak farklı lezzetler ortaya çıkarmak. Üstelik tam buğday unlu kek, çay saatlerinde tatlı bir alternatif arayanlar için de güzel bir seçenek olabilir. Peki, kekin yumuşacık olması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tam buğday unuyla kek yapmanın püf noktaları!

TAM BUĞDAY UNLU KEK TARİFİ

Gerekli malzeme:

  • 1 Paket kabartma tozu
  • 1 Paket vanilya
  • 3 Yumurta
  • 3 Su bardağı tam buğday unu
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 Su bardağı süt
  • 1 Su bardağı toz şeker
  • Limon kabuğu rendesi
Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif

TAM BUĞDAY UNLU KEK NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak 3 yumurtayı bir kaba kırın ve şeker ekleyerek köpük köpük olana kadar güzelce çırpın.
  • Şeker kullanmak istemiyorsanız bu adımı şekersiz de uygulayabilirsiniz.
  • Ardından tam buğday unu, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ilave edin.
  • Ilık sütü de ekledikten sonra tüm malzemeleri kek hamuru kıvamına gelene kadar karıştırın.
Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif
  • Dilerseniz karışıma limon kabuğu rendesi ekleyerek hoş bir aroma kazandırabilirsiniz.
  • Hazırladığınız kek hamurunu yağladığınız kek kalıbına veya dilediğiniz fırın kabına dökün.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.
Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif
  • Pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edebilirsiniz.
  • Kekinizi soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

KEKİN YUMUŞAK OLMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kekin yumuşak ve pofuduk olması için birkaç küçük püf noktası:

  • Öncelikle yumurta ve süt gibi malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaya özen gösterin.
  • Yumurta ve şekeri, karışım açık renk alıp köpük köpük olana kadar çırpmak kekin daha iyi kabarır.
  • Unu ekledikten sonra mikseri uzun süre çalıştırmak yerine spatulayla nazikçe karıştırın.
Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif
  • Tam buğday unundan kek yapıyorsanız unun sıvıyı daha fazla çekebileceğini unutmayın; bu nedenle hamurun kıvamını kontrol edin ve gerekirse sıvı miktarını tarifin dengesini bozmayacak şekilde ayarlayın.
  • Fırını önceden ısıtın ve kek pişerken ilk 20-25 dakika kapağını açmayın.
Tam buğday unundan pofuduk kek nasıl yapılır? Ezber bozan tarif
  • Kekin pişip pişmediğini kürdanla kontrol edebilirsiniz.
  • Fırından çıkardıktan sonra keki kısa süre kalıpta dinlendirin.
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ETİKETLER
#şeker
#yumurta
#kek tarifi
#tam buğday unu
#Süt
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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