Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi

Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Diyetisyen Büşra Çalışkan, Meltem Acet'in YouTube programında bu kez sofraların vazgeçilmezi olan tuzu mercek altına aldı. Günlük hayatta farkında olmadan fazla miktarda tüketilen tuzun etkilerine değinen Çalışkan, özellikle marketlerde yaygın olarak kullanılan beyaz rafine sofra tuzu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tuz dost mu, düşman mı?" sorusuna cevap veren uzman isim, bilinçsiz tüketimin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

TUZ DOST MU, DÜŞMAN MI?

Program boyunca beslenme alışkanlıklarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Büşra Çalışkan, işlemden geçirilmiş ince beyaz tuzun doğal yapısını kaybettiğini ve aşırı tüketildiğinde vücutta çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Doğru tuz seçiminin ve kontrollü kullanımın önemine vurgu yapan ünlü diyetisyen, açıklamalarıyla izleyenleri şaşırttı. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan’ın çok konuşulacak o açıklamaları…

“Tuzsuz beyin çalışmaz. Beyniniz çalışmazsa vücudunuzdaki hiçbir sistem çalışmaz. Doğal kaya tuzunun içerisinde tam 84 mineral vardır. Siz ufacık bir kristal kaya tuzundan bu mineralleri vücudunuza alabiliyorsunuz. Biz tuzdan kaçın derken bembeyaz sofrada bulunan incecik rafineri tuzlardan bahsediyoruz. O tabi ki tiroidleri de bozar, kan şekerini de bozar, tansiyonu da bozar. Ama doğal kaya tuzunu gönül rahatlığı ile tüketebiliriz.”

KAYA TUZU FAYDALI MI?

Kaya tuzu, doğal yapısında bulunan zengin mineraller sayesinde son yıllarda sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre doğru ve dengeli tüketildiğinde vücuda birçok açıdan destek sağlayabiliyor. İşte kaya tuzunun dikkat çeken etkileri:

Vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasına katkıda bulunabilir.

Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi değerli mineraller içererek mineral ihtiyacını destekleyebilir.

Kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olurken sinir sistemini de destekleyebilir.

Sindirim sürecini destekleyerek mide asidinin dengelenmesine katkı sağlayabilir.

Yoğun terleme sonrası kaybedilen minerallerin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.

Tuzlu suyla gargara şeklinde kullanıldığında boğazdaki tahrişi hafifletmeye destek verebilir.