Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi

Meltem Acet’in Youtube programına konuk olan Diyetisyen Büşra Çalışkan tuz hakkında merak edilenleri anlattı. ‘Tuz dost mu, düşman mı?’ sorusu karşısında oldukça önemli bilgiler veren Çalışkan, incecik beyaz sofra tuzunun tüketildiğinde hastalıklara neden olabileceğini söyledi. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan’ın ezber bozan açıklamaları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:47

Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Diyetisyen , Meltem Acet’in YouTube programında bu kez sofraların vazgeçilmezi olan tuzu mercek altına aldı. Günlük hayatta farkında olmadan fazla miktarda tüketilen tuzun etkilerine değinen Çalışkan, özellikle marketlerde yaygın olarak kullanılan beyaz rafine sofra tuzu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “ -ekleyin/"> Tuz dost mu, düşman mı?” sorusuna cevap veren uzman isim, bilinçsiz tüketimin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

TUZ DOST MU, DÜŞMAN MI?

Program boyunca beslenme alışkanlıklarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Büşra Çalışkan, işlemden geçirilmiş ince beyaz tuzun doğal yapısını kaybettiğini ve aşırı tüketildiğinde vücutta çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi

Doğru tuz seçiminin ve kontrollü kullanımın önemine vurgu yapan ünlü diyetisyen, açıklamalarıyla izleyenleri şaşırttı. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan’ın çok konuşulacak o açıklamaları…

Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi

“Tuzsuz beyin çalışmaz. Beyniniz çalışmazsa vücudunuzdaki hiçbir sistem çalışmaz. Doğal kaya tuzunun içerisinde tam 84 mineral vardır. Siz ufacık bir kristal kaya tuzundan bu mineralleri vücudunuza alabiliyorsunuz. Biz tuzdan kaçın derken bembeyaz sofrada bulunan incecik rafineri tuzlardan bahsediyoruz. O tabi ki tiroidleri de bozar, kan şekerini de bozar, tansiyonu da bozar. Ama doğal kaya tuzunu gönül rahatlığı ile tüketebiliriz.”

Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi

KAYA TUZU FAYDALI MI?

, doğal yapısında bulunan zengin mineraller sayesinde son yıllarda sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre doğru ve dengeli tüketildiğinde vücuda birçok açıdan destek sağlayabiliyor. İşte kaya tuzunun dikkat çeken etkileri:

Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi
  • Vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasına katkıda bulunabilir.
  • Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi değerli mineraller içererek mineral ihtiyacını destekleyebilir.
  • Kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olurken sinir sistemini de destekleyebilir.
  • Sindirim sürecini destekleyerek mide asidinin dengelenmesine katkı sağlayabilir.
Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi
  • Yoğun terleme sonrası kaybedilen minerallerin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.
  • Tuzlu suyla gargara şeklinde kullanıldığında boğazdaki tahrişi hafifletmeye destek verebilir.
Tuz dost mu, düşman mı? Sağlıklı beslenmede tuzun önemi
  • Banyo suyuna eklendiğinde cildi arındırıcı ve rahatlatıcı bir etki oluşturabilir.
  • Doğal yapısı sayesinde rafine tuzlara kıyasla daha farklı bir mineral profili sunabilir.
ETİKETLER
#diyet
#Büşra Çalışkan
#kaya tuzu
#Tuz
#Diyet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.