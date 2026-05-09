Çay saatlerinden kahvaltılara, misafir sofralarından akşam atıştırmalıklarına kadar dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yılda sofraların gözdesi olan peynirli börekler, herkesin severek tükettiği favori yemeklerden oluyor. Özellikle de üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık olan börek tarifleri iştah kabartan görüntüsüyle damakları çatlatıyor. İşte üzeri çıtır içi yumuşacık peynir dolgulu börek tarifi 2026!

Fırından çıktığı gibi mis kokusunu etrafa saçan peynirli börek, pratik yapımıyla da uğraş istemiyor. Her ana yakışan peynirli börekler mis kokusuyla adeta iştah kabartıyor. Evde kolayca hazırlanabilen peynirli börekler, püf noktaları ile çıtır çıtır oluyor. Ayrıca içinin yumuşaklığı da adeta insanı çeken bir diğer özelliği oluyor.

Üzeri çıtır içi yumuşacık peynir dolgulu börek tarifi!

Malzemeler:

5 adet hazır yufka

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

İç harcı için:

250 gram beyaz peynir

100 gram rendelenmiş kaşar peynir

Maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam ya da çörek otu

Hazırlanışı:

İlk olarak yufkaları istediğiniz şekilde kesin. Daha sonra beyaz peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirini, maydanozu bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta süt, yumurta ve eritilmiş tereyağını karıştırın.

Kestiğiniz yufkaları üst üste dizin ve içerisine iç harcı koymadan önce sütlü yağlı ve yumurtalı karışımı tek tek sürün. Daha sonra içerisine peynirli ve maydanozlu karışımı koyup istediğiniz şekilde kapatın.

Hazır olan yufkaları üzerine yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Yufkaların üzerine yumurta sarısını ve susam ya da çörek otunu dökün. Daha sonra fırınınızı 190 derece önceden ısıtılmış olarak açın ve ısınan fırına börekleri yerleştirin.

İç harcındaki peynir lezzeti damak çatlatıyor

Peynirli börek yaparken iç harcın dengesi oldukça önemli oluyor. Ezilmiş beyaz peynir ile rendelenmiş kaşar peynirini birleştirerek hem uzun hem de yoğun aromalı bir iç dolgu yapabilirsiniz. Eğer daha yoğun bir lezzet isterseniz de lor peynir ya da az miktarda tulum peyniri de ekleyebilirsiniz.

Çıtır çıtır olması için bu noktaya dikkat

Böreğin dışının çıtır çıtır olması için yufkaların arasına sürülen sos oldukça büyük bir önem taşıyor. Süt, eritilmiş yağ yumurta karışımı yufkaların kurumadan pişmesine olanak sağlar. Ayrıca bu böreğin altın sarısı renginde olmasına da olanak sağlar. Dışının çıtır çıtır olmasıyla da adeta sofraların gözdesi oluyor. Lezzetiyle de damak çatlatan bu börek hem çalışanların hem de öğrencilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.