Birce Akalay’ın da başrollerinde yer alacağı merakla beklenen dizide Ayça Bingöl’ün üstleneceği rol ise şimdiden dikkat çekti. Bingöl, dizide “Fatoş” karakterine hayat verecek. Üstelik Akalay’ın hayat vereceği “Peri” ile kardeş olacak. Peki Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma oyuncuları kim, konusu nedir? Nerede yayınlanacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Ayça Bingöl, birbirinden farklı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Adım Gültepe, Kirli Sepeti, Piyasa ve Kıskanmak gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Aşk ve Taht dizisinde izleyiciyle buluşmuştu.

Heyecanla beklenen dizinin yayın takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Ancak Aşk ve Taht beklenen başarıyı yakalayamayarak beşinci bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Bu gelişmenin ardından yeni projesi için harekete geçen Bingöl, Medyapım imzalı “Yasak Elma’s” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin senaryosunu ise Yasak Elma ile tanınan Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.

BİRCE AKALAY İLE AYÇA BİNGÖL KARDEŞ OLACAK

Ayça Bingöl'ün dizideki karakterine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, hikâyede “Fatoş” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Birce Akalay’ın hayat vereceği “Peri” karakteri, bir yalıda yaşarken ablası Fatoş ise mütevazı bir semtte iki kızıyla birlikte hayatını sürdürecek. İki kardeşin birbirinden oldukça farklı yaşam koşulları, dizinin dikkat çeken hikâye detayları arasında yer alacak. Ayça Bingöl ve Birce Akalay'ı kardeş olarak buluşturacak olan yapım, şimdiden televizyon izleyicisinin merak ettiği projeler arasına girdi.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Medyapım imzalı dizide Peri, gösterişli ve konforlu yaşamıyla dikkat çeken bir kadındır. Ancak hayatında yaşanan gelişmelerin ardından alışık olduğu düzeni geride bırakmak zorunda kalır. İki kızıyla birlikte ablası Fatoş'un yanına yerleşen Peri için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Mütevazı bir semtte iki kızıyla yaşayan Fatoş ile lüks bir yaşamdan gelen Peri'nin aynı çatı altında buluşması, zaman zaman gerilimli ve zaman zaman da duygusal anları beraberinde getirecek. İki kardeşin hayata bakış açıları ve yaşam koşulları arasındaki farklılıkların hikâyeye nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİM?

Dizinin şu ana kadar öne çıkan oyuncuları ve karakterleri şöyle:

• Birce Akalay – Peri: Varlıklı bir hayat sürerken yaşadığı gelişmeler sonrasında ablasının yanına taşınan kadın.

• Ayça Bingöl – Fatoş: İki kızıyla birlikte mütevazı bir yaşam süren Peri'nin ablası.

• Fırat Tanış: Yapımda yer alacağı belirtilen oyunculardan biri. Karakterinin ayrıntıları henüz netleşmedi.

Diğer oyuncuların ve karakterlerin ise ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.

YASAK ELMA NEREDE YAYINLANACAK?

Yasak Elma's dizisi NOW ekranlarında yayınlanacak. Hazırlıkları süren yapımın Ocak 2027 başında sete çıkması ve 2027 yılının başında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

