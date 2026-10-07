Ekranların iddialı yapımları arasında yerini alan Yeraltı, ikinci sezonuyla merak konusu oluyor. Çarşamba günleri en çok izlenen dizilerden biri olan Yeraltı, yeni oyuncuları ve yeni konularıyla ekrana geleceği gün beklenirken arama motorlarından ‘Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor? Yeraltı bu akşam var mı? 7 Ekim Yeraltı yeni bölüm yayınlanacak mı?’ soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi yeni sezonuyla merak edilirken, izleyicisi tarafından heyecanla bekleniyor. Öyle ki izleyicilerin ‘Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor?’ sorusunu araştırmaya başlamasının ardından dizi yakından takip edilmeye başlandı.

Yeraltı dizisi 7 Ekim Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak. Dizi 16. Bölümüyle ekranlara ara vermişti. Şimdilerde kaldığı yerden devam edecek olan Yeraltı dizisi 17. Bölümüyle ekranlara damga vuracak.

Özellikle de fragmanlardan görüldüğü üzere Sultan ve Haydar Ali’nin düğünü ve Bozo’nun geçmişinden gelen isimler hikayeyi bambaşka yere çekecek. Ceylan ise uzaktan izlediği ve barışma ihtimalini düşündüğü evlilikle karşı karşı kalacak.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI?

Yeraltı dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 17. Bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Yeraltı, düğün sahnesiyle dikkatleri çekecekken Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığını düşünülen bir ilişkiyi tekrardan gündeme getiriyor.

Öyle ki Derya ve Bozo arasında geçen diyaloglarda görüldüğü üzere Bozo’nun hayatında hiç de beklemediği bir sürprizle yeni soru işaretlerini meydana getirecek. Diğer bir yandan da Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk açığa çıkmaya başlar.

7 EKİM YERALTI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

7 ekim 2026 Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanacak. 17. Bölüm NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezon konusunda oldukça heyecanlı olan izleyiciler dikkat çeken gelişmelerle karşı karşıya kalacaklar.

Bozo’nun beklenmedik kızı, Sultan ve Haydar Ali’nin evliliği ve Ceylan’ın gönlünün kırılması ekranlara gelecek. Ayrıca İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’de diziye dahil olan isimlerle birlikte yeni sezon oldukça heyecanlı gibi görünüyor.