Boya, fön, düzleştirici, güneş ve yanlış bakım alışkanlıkları zamanla saçların kurumasına, kırılmasına ve matlaşmasına neden olabiliyor. Evde uygulanabilen doğal bakım yöntemlerinden biri olan zeytinyağı, özellikle kuru ve işlem görmüş saçlar için tercih ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ Yıpranmış saçlara zeytinyağı bakımı iyi gelir mi? Zeytinyağı saça ne zaman sürülür? Zeytinyağı, boya, fön, düzleştirici, güneş ve yanlış bakım alışkanlıkları nedeniyle kurumuş, kırılmış ve matlaşmış saçlara evde uygulanabilen doğal bir bakım yöntemidir. Zeytinyağı, saç tellerini yumuşatabilir, nem kaybını azaltabilir, elektriklenmeyi ve kabarmayı hafifletebilir, saç uçlarındaki kuruluğu azaltabilir. En uygun uygulama zamanı genellikle saç yıkama öncesidir ve ince telli, yağlanmaya yatkın saçlarda fazla kullanımı ağırlaşmaya neden olabilir. Zeytinyağı, saç tellerinin dış yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak sürtünmeyi azaltabilir ve mekanik kırılmaları önlemeye destek olabilir, ancak mevcut kırıkları tamamen onaramaz. Uygulama için sade ve katkısız sızma zeytinyağı tercih edilmeli, saçın orta bölümlerine ve uçlarına nazikçe uygulanmalıdır. Kalın telli, kıvırcık, kuru ve işlem görmüş saçlarda daha belirgin fayda sağlarken, ince telli saçlarda sadece uçlara az miktarda uygulanmalı, yağlı saç derisine sahip kişilerde diplere sürülmesi önerilmez. Zeytinyağının saç uzamasını hızlandırdığına veya saç çıkardığına dair yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

• Saç tellerinin daha yumuşak hissedilmesine yardımcı olabilir.

• Saç yüzeyini kaplayarak nem kaybını azaltmaya destek verebilir.

• Elektriklenme ve kabarma görünümünü hafifletebilir.

• Saç uçlarındaki kuruluğu ve sürtünmeyi azaltabilir.

• En uygun uygulama zamanı genellikle saç yıkama öncesidir.

ZEYTİNYAĞI YIPRANMIŞ SAÇLARA NASIL ETKİ EDER?



Uzm. Dr. Oya Oylum Argun, saç derisine yoğun yağ sürmenin bazı kişilerde kepek ve kaşıntıyı artırabileceğini belirtiyor.

Zeytinyağı, yumuşatıcı ve kaplayıcı özellikleri nedeniyle saç bakımında kullanılan bitkisel yağlardan biridir. Özellikle kuruluk nedeniyle sertleşen saç tellerinin daha pürüzsüz hissedilmesine yardımcı olabilir.

Saç tellerinin dış yüzeyinde bulunan kütikül tabakası, saçın korunmasında önemli bir görev üstlenir. Bu tabakanın zarar görmesiyle saçlar daha kolay dolaşabilir, kabarabilir ve kırılmaya yatkın hale gelebilir.

Zeytinyağı saç telinin yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak sürtünmeyi azaltabilir. Böylece saçların taranması kolaylaşırken mekanik nedenlerle oluşabilecek kırılmaların önüne geçilmesine destek olabilir.

Ancak zeytinyağının mevcut kırıkları tamamen onardığını veya saçın hasarlı yapısını eski haline getirdiğini söylemek doğru değildir.

ZEYTİNYAĞI SAÇA NE ZAMAN SÜRÜLÜR?

Zeytinyağı uygulamak için en uygun zaman, saçın ihtiyacına ve bakım alışkanlıklarına göre değişebilir.

Özellikle saç yıkama öncesinde yapılan uygulamalar, yağın saç tellerine yayılmasını ve sonrasında şampuanla temizlenmesini kolaylaştırır.

Saçın orta bölümlerine ve uçlarına az miktarda zeytinyağı sürülerek bakım yapılabilir. Çok kuru saçlarda hafif nemli saçlara uygulama yapmak da tercih edilebilir.

Dermatoloji uzmanlarının saç bakımı konusunda dikkat çektiği önemli noktalardan biri, kullanılan yağ miktarıdır.

Zeytinyağı saç tellerini kaplayarak nem kaybını yavaşlatabilir ve daha yumuşak bir his sağlayabilir. Ancak gereğinden fazla kullanılması saçların yağlı, ağır ve yapışık görünmesine neden olabilir.

ZEYTİNYAĞI SAÇTA NE KADAR BEKLETİLMELİ?

Zeytinyağı bakımında uzun süre bekletmenin mutlaka daha iyi sonuç vereceği düşünülmemelidir. Saçın ihtiyacına göre kısa süreli bir uygulama da yeterli olabilir.

İlk kez deneyecek kişilerin 20-30 dakikalık bir uygulamayla başlaması uygun olabilir. Bu süre sonunda saç, nazik bir şampuanla yıkanarak yağdan arındırılabilir.

Saçta fazla miktarda yağ bırakılması, özellikle ince telli saçlarda istenmeyen bir ağırlık oluşturabilir. Bu nedenle uygulamada az miktarla başlamak ve saçın verdiği tepkiyi gözlemlemek önemlidir.

ZEYTİNYAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Evde zeytinyağı bakımı yapmak isteyenlerin öncelikle sade ve katkısız bir ürün tercih etmesi gerekir. Sızma zeytinyağı, saç bakımında kullanılabilecek seçenekler arasında bulunur.

Uygulama öncesinde avuç içine birkaç damla zeytinyağı alınarak iki el arasında dağıtılabilir. Ardından saçın özellikle kuru ve yıpranmış orta bölümlerine ve uçlarına nazikçe uygulanabilir.

Yağın saçın her yerine eşit dağılması için geniş dişli bir tarak kullanılabilir. Ancak saçlar ıslakken daha hassas hale geldiğinden sert tarama ve çekiştirme hareketlerinden kaçınılmalıdır.

HER SAÇ TİPİ ZEYTİNYAĞI KULLANABİLİR Mİ?

Zeytinyağı her saç tipinde aynı sonucu vermeyebilir. Kalın telli, kıvırcık, kuru ve işlem görmüş saçlarda yumuşatıcı etkisi daha belirgin hissedilebilir.

İnce telli saçlarda fazla miktarda kullanılması saçların sönük, yapışık ve yağlı görünmesine yol açabilir. Bu nedenle ince telli saçlarda yalnızca saç uçlarına çok az miktarda uygulanması daha uygun olabilir.

Yağlı saç derisine sahip kişilerin zeytinyağını doğrudan saç diplerine sürmesi önerilmez. Saç derisinde yağ birikmesi, bazı kişilerde kepek ve seboreik dermatit gibi sorunları olumsuz etkileyebilir.

ZEYTİNYAĞI SAÇ ÇIKARIR MI, DÖKÜLMEYİ ÖNLER Mİ?

Zeytinyağıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de saç uzamasını hızlandırıp hızlandırmadığıdır.

Ancak zeytinyağının saç köklerini uyararak yeni saç çıkardığını veya saç uzamasını hızlandırdığını gösteren yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.

Saç tellerinin daha az kırılması, saçların zaman içinde daha uzun görünmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu durum yeni saç oluşumuyla aynı anlama gelmez.

ZEYTİNYAĞI BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Zeytinyağı bakımından daha iyi sonuç alabilmek için saçın genel bakım düzenine de dikkat edilmelidir.

Sık fön çekmek, yüksek sıcaklıkta düzleştirici kullanmak ve arka arkaya kimyasal işlemler yaptırmak saç tellerindeki hasarı artırabilir.

Bu nedenle zeytinyağı uygulamasını tek başına yeterli bir bakım yöntemi olarak görmemek gerekir.

Saç tipine uygun şampuan ve saç kremi kullanmak, ısı işlemlerini azaltmak ve saçları nazikçe taramak da bakımın önemli parçalarıdır.

Özellikle kırık uçların zeytinyağıyla tamamen birleşmesi veya eski sağlığına kavuşması mümkün değildir. Belirgin şekilde yıpranmış uçlar için saç kesimi gerekebilir.

