Yumurtalı kanlıca mantarı tarifi! Gözünüz, gönlünüz ve kemikleriniz aynı anda doyacak

Sonbahar aylarında özellikle ormanlarda yetişen kanlıca mantarını nasıl daha lezzetli bir tarife dönüştürebileceğinizi sizlerle paylaşıyorum. Benim de son zamanlarda sıklıkla deneyimlediğim ve tadına hayran kaldığım yumurtalı kanlıca mantarı tarifini adım adım anlatıyorum. Siz de kanlıca mantarının kendine özgü aromasını ve etli dokusunu yumurtayla birleştirmek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Şimdilerde sofraların sevilen lezzetlerinden biri olan kanlıca mantarı, yumurtayla birleştiğinde hem doyurucu hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif oluyor. Peki, yumurtalı kanlıca mantarı tarifi nasıl yapılır? İşte gözünüzü, gönlünüzü ve kemiklerinizi aynı anda doyuracak yumurtalı kanlıca mantarı tarifi...

YUMURTALI KANLICA MANTARI TARİFİ!

Daha önce kanlıca mantarının hiç yumurtayla birleşebileceğini duymuş muydunuz? Sonbahar aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kanlıca mantarını yumurtayla nasıl daha iyi bir tarife dönüştürebileceğinizi sizlere adım adım anlatıyorum.

Kendine özgü aroması ve etli dokusuyla sofraların sevilen lezzeti kanlıca mantarını bir de yumurtayla denemelisiniz. Yumurtayla buluştuğunda hem doyurucu hem lezzetli hem de sağlıklı bir lezzet olarak ön plana çıkan kanlıca mantarı, benim de son zamanlarda tariflerime dahil ettiğim besinler arasında yer alıyor.

Dilerseniz kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da akşam sofralarında tüketebileceğiniz yumurtalı kanlıca mantarı tarifini sizlerle paylaşıyorum. Pratik hazırlanışıyla ön plana çıkan bu lezzet, gözünüzü, gönlünüzü ve kemiklerinizi aynı anda doyurmaya geliyor.

Az malzemeyle hazırlanan bu tarifte özellikle kanlıca mantarının doğal aromasını ön plana çıkarmak büyük önem taşıyor. Peki, yumurtalı kanlıca mantarı tarifi nasıl yapılır? İşte gözünüzü, gönlünüzü ve kemiklerinizi aynı anda doyuracak yumurtalı kanlıca mantarı tarifi...

Malzemeler;

300 gram kanlıca mantarı

1 adet küçük boy soğan

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Hazırlanışı;

Öncelikle mantarlarınızı güzelce temizleyin.

Temizlediğiniz mantarları çok büyük ve çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.

Diğer yandan soğanları da küp küp doğrayın.

Tavaya tereyağı ve zeytinyağını alın.

Küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyerek, pembeleşinceye kadar kavurun.

Kanlıca mantarlarını da tavaya alarak suyunu çekene ve tamamen pişene kadar ara ara karıştırın.

Baharatlarınızı da ekleyerek mantarınızın lezzetini ikiye katlayın.

Son olarak ayrı bir kasede çırptığınız yumurtaları mantarlarınızın üzerine dökün. (Dilerseniz yumurtaları çırpmadan göz göz de pişirebilirsiniz)

Yumurta tamamen pişene kadar kanlıca mantarlı tarifinizi karıştırın.

Son olarak dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ile yumurtalı kanlıca mantarınızı servis edin.

Afiyet, şifa olsun.

YUMURTALI KANLICA MANTARININ PÜF NOKTALARI NELER?

Kanlıca mantarının kendine özgü lezzetini yumurtanın doyuruculuğuyla bir araya getiren bu tarifin belli başlı püf noktaları bulunuyor. Yanında kızarmış ekmek, domates ve salatalıkla servis edebileceğiniz bu lezzet, sofralarınıza nefis bir öğün olarak geliyor. Peki, kanlıca mantarlı yumurtanın püf noktaları neler? İşte yumurtalı kanlıca mantarının püf noktaları...

Mantarlarınızı temizlerken çok fazla suda bekletmemeye özen gösterin.

Pişirmeden önce mantarlarınızın suyunun iyice süzüldüğünden emin olun.

Mantarları yüksek ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirmeye dikkat edin.

Yumurtaları mantarlar tamamen piştikten sonra eklemeye özen gösterin.

Daha yoğun bir aroma için tereyağı kullanmaya dikkat edin.

KANLICA MANTARLI YUMURTANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sonbahar aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kanlıca mantarı, protein, lif ve çeşitli vitamin ile mineraller açısından oldukça besleyici bir türdür. Kanlıca mantarının içeriğindeki besin öğeleri dengeli beslenmeye katkı sağlarken, yumurtayla birlikte hazırlandığında ise protein açısından oldukça zeng,n ve doyurucu bir öğün olarak karşımıza çıkacaktır. Yumurtada bulunan protein ve D vitamini, kemik ve kas sağlığımı korurken, kanlıca mantarı da beslenmeye farklı vitamin ve mineraller kazandıracaktır.