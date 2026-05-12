Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Aşk-ı Memnu hayranlarını sevindiren haber! 18 Mayıs’ta başlıyor

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu, 2026 yaz sezonunda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl tekrar bölümleriyle gündem olmayı başaran fenomen dizinin, 18 Mayıs 2026 itibarıyla yeniden yayınlanacağı açıklandı. Haber, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Aşk-ı Memnu hayranlarını sevindiren haber! 18 Mayıs'ta başlıyor
GİRİŞ:
12.05.2026
16:25
Unutulmaz yapımlar arasında yer alan , yazında da ekranlara geri dönüyor. Yıllardır tekrar bölümleriyle izlenme başarısını sürdüren fenomen dizinin, 18 Mayıs 2026 tarihinde yeniden yayınlanacağı duyuruldu. Gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin hayranları haberi büyük heyecanla karşıladı.

Aşk-ı Memnu hayranlarını sevindiren haber! 18 Mayıs’ta başlıyor

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu, 18 Mayıs 2026 tarihinde ekranlara geri dönüyor.
Dizinin 18 Mayıs 2026'da yeniden yayınlanacağı duyuruldu.
Aşk-ı Memnu'nun 2008 yılında yayın hayatına başladığı ve 2010 yılında final yaptığı belirtildi.
Dizinin konusu, Adnan Ziyagil'in genç eşi Bihter ile eniştesi Behlül arasındaki yasak aşkı konu alıyor.
Dizinin başrol oyuncuları arasında Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya yer alıyor.
Dizinin 2026 yazında da popülerliğini koruyarak izlenme rekorları kırması bekleniyor.
AŞK-I MEMNU HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABER

Özellikle yaz aylarında tekrar bölümleriyle reyting başarısı yakalayan Aşk-ı Memnu, yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmiyor. 18 Mayıs’ta yeniden yayınlanması beklenen dizinin yeniden başlayacağı haberi sonrası sosyal medya kullanıcıları, “ yeniden dönüyor”, “Yaz resmen başladı” ve “Final sahnesi yine gündem olacak” yorumları yaptı.

Tekrar yayınlarıyla bile geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplamayı başaran yapım, Türk televizyon tarihinin en kült dizileri arasında gösteriliyor.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN FİNAL YAPTI?

Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan , ilk kez 2008 yılında yayın hayatına başladı. Büyük ses getiren yapım, iki sezon boyunca ekranlarda kaldı ve 2010 yılında unutulmaz final bölümüyle sona erdi.
Özellikle final sahnesi, yayınlandığı dönemde milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemiş ve televizyon tarihinin en çok konuşulan finallerinden biri olmuştu.

DİZİNİN KONUSU NEYDİ?

Aşk-ı Memnu, zengin iş insanı Adnan Ziyagil’in genç ve güzel Bihter ile yaptığı evlilik sonrası gelişen yasak aşk hikâyesini konu alıyordu. Bihter ile Behlül arasında yaşanan tutkulu ilişki, zamanla büyük bir aile dramına dönüşmüş ve diziyi unutulmaz yapan olayların fitilini ateşlemişti. İhanet, tutku, aile çatışmaları ve entrika üzerine kurulu hikâyesiyle dizi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA HAFIZALARA KAZINDI

Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer aldı:

Beren Saat – Bihter Ziyagil
Kıvanç Tatlıtuğ –
Selçuk Yöntem – Adnan Ziyagil
Nebahat Çehre – Firdevs Yöreoğlu
Hazal Kaya – Nihal Ziyagil
Batuhan Karacakaya – Bülent Ziyagil

Başarılı oyunculuk performansları ve unutulmaz sahneleriyle dizi, yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.

2026 YAZINDA YİNE GÜNDEM OLACAK

Aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyan Aşk-ı Memnu’nun 2026 yazında da yeniden izlenme rekorları kırması bekleniyor. Özellikle genç kuşağın dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden diziyi yeniden keşfetmesi, yapımın etkisini artırmaya devam ediyor.

