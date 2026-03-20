Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2026 Cuma yayın akışı!

20 Mart 2026 Cuma günü televizyon kanalları, yapımlarıyla merak edildi. Özellikle de Ramazan Bayramı’nın ilk günü hangi dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında ‘Bu akşam hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 20 Mart 2026 Cuma yayın akışı!

Televizyon izleyicisinin merakla sorduğu sorulardan biri de ‘bu akşam hangi diziler var?’ oldu. Özellikle de bugün Ramazan Bayramı’nın ilk günü olması sebebiyle ekranlara gelen özel yapımlar dikkat çekerken Cuma akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı.

TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Bayram coşkusunu ekranlara taşıyan kanallar, dizi, film ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte 20 Mart 2026 Cuma yayın akışı!

TRT 1 yayın akışı

08.30 Bayram Sevinci

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Dengi Dengine

15.50 Mabedin Gölgesinde

16.15 Bayram Havası

19.05 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

ATV yayın akışı

08.45 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.40 Akika ve Sahara

11.00 Aman Reis Duymasın

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bayramlık

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

Show TV yayın akışı

08.15 İbo ile Güllüşah

10.15 Gırgıriye

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Ana Haber

20.00 Otel Transilvanya 3

TV 8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor 2026

NOW TV yayın akışı