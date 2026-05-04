Çirkin 7. Bölüm fragmanı! Çirkin dizisi son bölüm neler oldu?

Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Çirkin, 6. bölümüyle ekrana gelirken hemen ardından paylaşılan 7. bölüm fragmanı da merakı artırdı. Yeni tanıtımda Lale ile Meryem arasındaki gerilimin iyice tırmandığı görülürken, Kadir’in iki kadın arasında sıkıştığı ve yüzleşmelerin kaçınılmaz olduğu dikkat çekiyor. Son bölümde ortaya çıkan “kağıt üzerindeki evlilik” gerçeği dengeleri altüst ederken, yeni bölümde hem duygusal hem de dramatik açıdan tansiyonun zirveye çıkması bekleniyor.

ÇİRKİN 7. BÖLÜM FRAGMANI

Çirkin 7. bölüm fragmanıyla izleyiciyi büyük bir merakın içine sürükledi. 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla dizinin takipçileri, “Sen beni öldürecek misin?” sözünün damga vurduğu yeni tanıtımı araştırırken, yayınlanan görüntüler yaklaşan bölümde gerilimin daha da tırmanacağının sinyallerini veriyor. 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tüm detaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ÇİRKİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

7. bölüm tanıtımında en çarpıcı an, Lale’nin öğrendiği “kağıt üzerindeki evlilik” gerçeğinin ardından Kadir’e yönelttiği “Sen beni öldürecek misin?” sorusu oldu.

Çirkin’de Meryem ile Kadir arasındaki evlilik sırrının açığa çıkması, Lale’yi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklerken; ihanete uğradığını düşünen Lale, hem Meryem’le hem de Kadir’le yüzleşmeye hazırlanıyor.

Kadir’in kendisinden vazgeçtiğine inanan Meryem ise hayatını kökten değiştirecek o imza için köşeye sıkışmış durumda.

Tüm bu gelişmelerin ortasında Kadir, bir yandan Engin’i Ferhat’ın elinden kurtarmaya çalışırken diğer yandan açığa çıkan sırlarla birlikte derin bir kişisel yıkımın içine sürükleniyor.

ÇİRKİN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Son bölümde Kadir’den şüphelenerek Hisarlı’daki eve giden Lale, Cennet’in Meryem’e “kocana haber ver” sözleriyle büyük gerçeği öğrenmişti. Çirkin’nde Kadir ile Meryem’in evli olduğunun ortaya çıkması, hikâyedeki tüm dengeleri sarsarken; Lale’nin eve yaptığı baskın sahnesi sezonun en çarpıcı anlarından biri olarak öne çıktı.