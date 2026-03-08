Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor

Yeni sezonun heyecanla beklenen projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi, oyuncu kadrosuna bomba bir transfer gerçekleştirdi. Ekranların yeni iddialı dizilerinden biri haline gelecek olan Delikanlı dizisi, kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen dizinin oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor. OGM Pictures imzalı iddialı projeye genç ve başarılı oyuncu Tuana Naz Tiryaki dahil oldu. Tuana Naz Tiryaki’nin Delikanlı dizisine ‘Elif’ rolüyle katılacağı öğrenildi. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen ve yakında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Tuana Naz Tiryaki’nin oyunculuk performansı şimdiden merak konusu oldu.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNA BOMBA TRANSFER!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aybike Ertürk ve ekip arkadaşlarının kaleme aldığı Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Tuana Naz Tiryaki dahil oldu. OGM Pictures imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç bir yıldız daha katıldı.

TUANA NAZ TİRYAKİ DELİKANLI DİZİSİNE ‘ELİF’ ROLÜYLE GELİYOR!

Delikanlı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isim Tuana Naz Tiryaki oldu. Genç ve yetenekli oyuncunun diziye ‘Elif’ karakteriyle katılacağı öğrenildi. Özellikle Tozkoparan İskender dizisiyle hafızalara kazınan Tiryaki, Delikanlı dizisinde Dila’nın (Mina Demirtaş) yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Merakla beklenen Delikanlı dizisinin Dila’lı sahnelerinin çekimleri başlamışken, Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Tuana Naz Tiryaki’nin oyunculuk performansı da şimdiden merak konusu oldu.