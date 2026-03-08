Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki 'Elif' rolüyle geliyor

Ekranların büyük bir merakla beklenen dizisi Delikanlı'ya bomba bir transfer gerçekleşti. Genç ve başarılı oyuncu Tuana Naz Tiryaki, 'Elif' rolüyle kadroya dahil oldu. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen ve yakında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha kattı. İşte detaylar…

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor
Yeni sezonun heyecanla beklenen projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi, oyuncu kadrosuna bomba bir transfer gerçekleştirdi. Ekranların yeni iddialı dizilerinden biri haline gelecek olan Delikanlı dizisi, kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen dizinin oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor. OGM Pictures imzalı iddialı projeye genç ve başarılı oyuncu Tuana Naz Tiryaki dahil oldu. Tuana Naz Tiryaki’nin Delikanlı dizisine ‘Elif’ rolüyle katılacağı öğrenildi. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen ve yakında ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Tuana Naz Tiryaki’nin oyunculuk performansı şimdiden merak konusu oldu.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNA BOMBA TRANSFER!

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alacak olan Delikanlı dizisi için tüm hazırlıklar hızla sürüyor. Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Delikanlı dizisi, büyük bir merakla bekleniyor. Güçlü bir intikam öyküsünü ekranlara taşımaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu her geçen gün büyüyor.

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor

Tüm hızıyla çalışmalarına devam edilen Delikanlı dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanan diziye yeni bir ismin dahil olduğu öğrenildi. Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha kattı.

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor

Son zamanların büyük bir merakla beklenen dizisi Delikanlı, çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Delikanlı dizisine bomba bir transferin gerçekleştiği duyuruldu.

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aybike Ertürk ve ekip arkadaşlarının kaleme aldığı Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Tuana Naz Tiryaki dahil oldu. OGM Pictures imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç bir yıldız daha katıldı.

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor

TUANA NAZ TİRYAKİ DELİKANLI DİZİSİNE ‘ELİF’ ROLÜYLE GELİYOR!

Delikanlı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isim Tuana Naz Tiryaki oldu. Genç ve yetenekli oyuncunun diziye ‘Elif’ karakteriyle katılacağı öğrenildi. Özellikle Tozkoparan İskender dizisiyle hafızalara kazınan Tiryaki, Delikanlı dizisinde Dila’nın (Mina Demirtaş) yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna bomba transfer! Tuana Naz Tiryaki ‘Elif’ rolüyle geliyor

Merakla beklenen Delikanlı dizisinin Dila’lı sahnelerinin çekimleri başlamışken, Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Tuana Naz Tiryaki’nin oyunculuk performansı da şimdiden merak konusu oldu.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti
Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'lı Delikanlı dizisinin çekimleri başladı
#show tv
#Ogm Pictures
#Delikanlı Dizisi
#Tuana Naz Tiryaki
#Elif Karakteri
#Medya
