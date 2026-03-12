Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini oynadığı Eşref Rüya dizisinin setinden gelen eğlenceli anlar, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Çekim sırasında yaşanan samimi ve neşeli sahneler, hem oyuncuların hem de izleyicilerin yüzünü güldürdü.



EŞREF RÜYA ÇEKİMLERİNDE DEMET ÖZDEMİR GÜLME KRİZİNE GİRDİ



Eşref Rüya setindeki Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in gülme krizine girdiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Kısa sürede büyük ilgi gören o anlar sonrasında çekime kısa bir ara verildi. Setteki neşeli sahneler, hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından keyifle izlendi ve gülümsemelere neden oldu.

ÇAĞATAY’IN ŞAKASI SETİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ



Sahne esnasında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir’in koltuk altına dokunarak onu gıdıklayınca, sette kahkahalar çığ gibi yükseldi. Beklenmedik bu şaka karşısında Demet Özdemir bir anda gülmekten kendini alamadı ve “Gıdıklanıyorum!” diyerek neşesini ortaya koydu. Yaşanan bu eğlenceli an, çekimlerin kısa süreliğine durmasına sebep oldu.

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref Rüya, İstanbul’un yeraltı dünyasında güçlü bir isim haline gelmiş suç lideri Eşref ile hayatına beklenmedik bir şekilde giren Nisan’ın hikâyesini anlatıyor.

Eşref, çocuklukta kaybettiği aşkını “Rüya” olarak belleğinde taşırken, yıllar sonra Nisan’la karşılaşır ve kalbinde eski bir his yeniden uyanır. Ancak Nisan’ın geçmişi ve gizli amacı, Eşref’in dünyasında karmaşık çatışmalara yol açar.

Dizi, aşk, ihanet ve suçla örülü ilişkiler üzerinden ilerliyor. Eşref ile Nisan arasındaki bağ, her bölümde hem duygusal hem de tehlikeli bir hâl alıyor. Karakterlerin sırları ve geçmişleri, izleyiciyi sürekli merakta bırakacak şekilde işleniyor. Hikâye, hem Eşref’in suç imparatorluğuyla hem de kendi duygusal çatışmalarıyla yüzleşmesini konu alıyor.

