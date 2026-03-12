Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin setinden gelen samimi ve eğlenceli görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çekim sırasında yaşanan neşeli anlar, hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından büyük bir keyifle karşılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 11:21

ve ’in başrollerini oynadığı dizisinin setinden gelen eğlenceli anlar, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Çekim sırasında yaşanan samimi ve neşeli sahneler, hem oyuncuların hem de izleyicilerin yüzünü güldürdü.

HABERİN ÖZETİ

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı "Eşref Rüya" dizisinin setinde, Çağatay'ın şakasıyla Demet'in gülme krizine girmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çekimlere kısa bir ara verilmesine neden oldu.
"Eşref Rüya" dizisinin setinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir arasında eğlenceli anlar yaşandı.
Çağatay Ulusoy'un şakası üzerine Demet Özdemir gülme krizine girdi ve çekimler kısa süreliğine durdu.
Setten gelen bu neşeli ve samimi anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Dizi, İstanbul'un yeraltı dünyasında suç lideri Eşref ile hayatına giren Nisan arasındaki aşk, ihanet ve suç dolu karmaşık bir hikâyeyi anlatıyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

EŞREF RÜYA ÇEKİMLERİNDE DEMET ÖZDEMİR GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Eşref Rüya setindeki Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in gülme krizine girdiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

Kısa sürede büyük ilgi gören o anlar sonrasında çekime kısa bir ara verildi. Setteki neşeli sahneler, hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından keyifle izlendi ve gülümsemelere neden oldu.

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

ÇAĞATAY’IN ŞAKASI SETİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Sahne esnasında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir’in koltuk altına dokunarak onu gıdıklayınca, sette kahkahalar çığ gibi yükseldi. Beklenmedik bu şaka karşısında Demet Özdemir bir anda gülmekten kendini alamadı ve “Gıdıklanıyorum!” diyerek neşesini ortaya koydu. Yaşanan bu eğlenceli an, çekimlerin kısa süreliğine durmasına sebep oldu.

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref Rüya, İstanbul’un yeraltı dünyasında güçlü bir isim haline gelmiş suç lideri Eşref ile hayatına beklenmedik bir şekilde giren Nisan’ın hikâyesini anlatıyor.

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

Eşref, çocuklukta kaybettiği aşkını “Rüya” olarak belleğinde taşırken, yıllar sonra Nisan’la karşılaşır ve kalbinde eski bir his yeniden uyanır. Ancak Nisan’ın geçmişi ve gizli amacı, Eşref’in dünyasında karmaşık çatışmalara yol açar.

Eşref Rüya çekimlerinde Demet Özdemir gülme krizine girdi! Sete ara verildi

Dizi, aşk, ihanet ve suçla örülü ilişkiler üzerinden ilerliyor. Eşref ile Nisan arasındaki bağ, her bölümde hem duygusal hem de tehlikeli bir hâl alıyor. Karakterlerin sırları ve geçmişleri, izleyiciyi sürekli merakta bırakacak şekilde işleniyor. Hikâye, hem Eşref’in suç imparatorluğuyla hem de kendi duygusal çatışmalarıyla yüzleşmesini konu alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşref Rüya'da şok eden veda: Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşref Rüya dizisi 35. bölüm nereden izlenir?
ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#demet özdemir
#Eşref Rüya
#Dizi Setinden Eğlenceli Anlar
#Gülme Krizi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.