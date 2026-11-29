Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl gibi başarılı isimleri bir araya getiren yapımda Feyza Civelek de izleyici karşısına çıkacak. Kızılcık Şerbeti’nden ayrılışının ardından yeni projesi merak konusu olan oyuncu, bu kez “Güneş” karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

FEYZA CİVELEK'İN YENİ DİZİDEKİ ROLÜ BELLİ OLDU

Medyapım’ın yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmayı planladığı “Yasak Elma’s” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan Feyza Civelek, hikâyede Fatoş karakterine hayat verecek olan Ayça Bingöl’ün büyük kızını oynayacak.

Civelek’in hayat vereceği “Güneş”, çalışarak ailesine destek olan, enerjik ve eğlenceli kişiliğiyle öne çıkan bir genç kız olarak izleyici karşısına çıkacak. Melis Civelek’in kaleme aldığı projede anne ve kızın aynı yapımda buluşması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

YENİ DİZİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturacağı dizinin hazırlıkları devam ediyor. Birce Akalay, Fırat Tanış, Ayça Bingöl ve Feyza Civelek’i buluşturan yapımın çekimlerinin 15 Ocak civarında başlaması planlanıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandıran dizinin yayın tarihi ve diğer oyuncularına ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE KARAVAN KRİZİ İDDİASI

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti setinde Sibel Taşçıoğlu ile arasında karavan kullanımı nedeniyle tartışma yaşandığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İki oyuncunun set ortamında bu nedenle sorun yaşadığı öne sürülürken Civelek, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

Hakkındaki iddialara tepki gösteren oyuncu, "İnsanların ağzı torba değil ki kapatasın. Herkes kafasına göre bir şey uyduruyor" ifadelerini kullanarak Sibel Taşçıoğlu ile arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirtmişti.

