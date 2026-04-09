Yayınlandığı ilk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve izlenme rekorları kıran Gassal dizisi, 2. sezonuyla da çok sevilmişti. TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gassal dizisinin 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her sezon izlenme rekorlarına imza atan Gassal’ın 3. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Gassal dizisinin yayın tarihinin ne zaman olduğu merak edildi. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorlarına imza atan ve geniş yankı uyandıran fenomen dizinin yayın sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Gassal 3. sezon yayın tarihi ne zaman? Gassal 3. sezon nereden izlenir? Gassal 3. sezon yayın tarihi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Gassal 3. sezonun nereden izleneceğine dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Gassal 3. sezon yayın tarihi ne zaman? Gassal 3. sezon nereden izlenir? TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin 3. sezon yayın tarihi ve detayları açıklandı. Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 3. sezonu TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Tabii Premium aboneleri, dizinin yeni sezonunu ücretsiz ve reklamsız olarak izleyebilecek. Gassal'ın 3. sezonunda Ahmet Kural ve Hande Soral başrolde yer alacak. Dizinin senaristliğini Sümeyye Karaarslan, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir üstleniyor.

GASSAL 3. SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’de izleyici karşısına çıkan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gassal dizisi, yayınlandığı sezonlarla ve bölümlerle büyük ses getirmişti. 2. sezonuyla seyircinin gönlünü fetheden dizinin 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her sezon izlenme rekorlarına imza atan Gassal’ın 3. sezonu için geri sayım başladı.

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran ve Türkiye gündemine bomba gibi oturan Gassal dizisi, 3. sezonuyla büyük bir merak uyandırıyordu. Son olarak 2. sezonuyla seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 3. sezonu da bir hayli merak edilmişti. Yoğun bir heyecanla beklenen Gassal dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.

İzleyicileri hem güldüren hem de derin bir hüzne sokan Gassal dizisi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınlandığı süre zarfında Türkiye gündeminden bir an olsun düşmeyen dizi, bu kez 3. sezonuyla merak konusu oldu. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gassal dizisinin 3. sezonunun 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Her sezon değişen oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi görmeye devam eden Gassal dizisi 3. sezonunda Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrolünde izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanmasına neredeyse saatler kalan fenomen dizinin yeni sezonunda ne gibi sürprizler olacağı da şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Senaristliğini Sümeyye Karaarslan’ın üstlendiği Gassal dizisinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Gassal dizisinin 3. sezonu yayınlanmasına saatler kala büyük ilgi görüyor.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

TRT ekranlarının dijital platformu ‘Tabii’de izleyici karşısına çıkan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gassal dizisi, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran ve Türkiye gündemine bomba gibi oturan Gassal dizisi, seyirci tarafından büyük ilgi görüyor.

İlk iki sezonuyla milyonlarca kez izlenen Gassal dizisi, 3. sezonuyla da büyük bir izleyici kitlesine ulaşacak gibi gözüküyor. 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde 3. sezonuyla ekranlardaki yerini alacak olan Gassal dizisi, yalnızca TRT ekranlarının dijital platformu ‘Tabii’den izlenebilecek. Tabii dijital platformuna abone olan kullanıcılar, Gassal dizisinin 3. sezonuna ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilecek.

Tabii dijital platformu ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Dizilerin ilk bölümlerine de ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor. Fakat Gassal’ın yeni sezon ve tüm bölümleri için Tabii Premium edinmeniz gerekiyor. Gassal dizisinin tüm sezonları TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’den izleniyor.