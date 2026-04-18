Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Gelin dizisi ne zaman final yapacak? Gelin dizisi yeni oyuncuları

Gelin dizisi bu sezonda da yeni bölümleriyle izleyicisini ekranları başına kilitlemeyi başarıyor. Geçen sene ekranlara kısa bir ara veren dizinin ne zaman final yapacağı ise merak ediliyor. Peki Gelin dizisi ne zaman final yapacak? Gelin dizisi yeni oyuncuları kimlerdir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 15:42

Gelin dizisi, bu sezon da yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl kısa bir ara veren yapımın ne zaman final yapacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Peki, Gelin dizisi finalini ne zaman yapacak? Gelin dizisi yeni oyuncuları kimler?

HABERİN ÖZETİ

Gelin dizisi ne zaman final yapacak? Gelin dizisi yeni oyuncuları

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kanal 7'nin günlük dizisi Gelin, 3. sezonuyla devam ederken henüz ne zaman final yapacağına dair bir açıklama yapılmadı ve yeni oyuncularla kadrosunu genişletti.
Gelin dizisi 3. sezonuyla (2026) devam etmektedir ve henüz final tarihi belirsizdir.
Dizinin 2. sezon finali 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılmıştır.
3. sezon çekimleriyle birlikte Elifsu Ünsal gibi yeni isimler kadroya dahil olmuştur.
Dizinin ana başrollerinde Talya Çelebi (Hançer) ve Cenay Türksever (Cihan) yer almaktadır.
Gelin dizisi, abisinin hastalığı nedeniyle Cihan ile evlenmek zorunda kalan Hançer'in hikayesini konu almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

GELİN DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gelin, Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya 3. sezonuyla (2026) devam ediyor. 1 Temmuz 2025 tarihinde 2. sezon finalini yaparak ekranlara kısa bir ara veren dizi ardından yeni sezonuyla tekrar izleyici karşısına çıkmıştı.
Şu an için yapımcılar ya da kanal tarafından dizinin final yapacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu da dizinin hikâyesinin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.

GELİN DİZİSİ YENİ OYUNCULARI

Gelin dizisine 3. sezon (2025–2026) çekimleriyle birlikte kadroya yeni isimler dahil oldu. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Elifsu Ünsal oldu. Dizinin ana kadrosunda ise Talya Çelebi (Hançer) ve Cenay Türksever (Cihan) başrolleri üstlenmeye devam ediyor. Onlara Betigül Ceylan, Sidal Damar ve Ceren Yüksekkaya gibi deneyimli ve dikkat çeken oyuncular eşlik ediyor.

Günlük dizi formatında yayınlanan Gelin, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici hikâyesi, dramatik kurgusu ve karakterler arasındaki çatışmalarla izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor. Oyuncu kadrosu, çekim mekânları ve hikâye akışı da diziyi yakından takip edenler için merak konusu olmaya devam ediyor.

GELİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin merkezinde, hayatı beklenmedik bir şekilde değişen Hançer’in hikâyesi yer alır. Abisinin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Hançer, çaresizlik içinde Cihan’ın evlilik teklifini kabul eder. Ancak bu evlilik, aşk ya da mutluluk üzerine değil zorunluluklar ve aile baskısı üzerine kuruludur. Hançer, kendisini istemediği bir hayatın içinde bulurken, Cihan da ailesinin soyunu devam ettirme baskısıyla hareket eder. Bu nedenle Beyza’dan boşanarak Hançer’le evlenir.

Bu evlilikte ne gerçek bir sevgi ne de sağlam bir yuva vardır her şey bir çocuk sahibi olma planına bağlıdır. Ailenin güçlü figürü Mukadder’in planı ise oldukça nettir: Torun dünyaya geldikten sonra Cihan’ın yeniden eski eşine dönmesi sağlanacaktır. Bu karmaşık ilişkiler ağı, dizinin dramatik gerilimini sürekli diri tutar.

GELİN DİZİSİ OYUNCULARI

Talya Çelebi – Hançer
Cenay Türksever – Cihan Develioğlu
Betigül Ceylan – Mukadder Develioğlu
Sidal Damar – Sinem
Kutay Şahin – Engin
Ceren Yüksekkaya – Derya
Can Tarakçı – Cemil
Elif Akçay – Hilal
Günnur Adıgüzel – Gülsüm
Gülşah Aydın
Deniz Değirmenci
Elifsu Ünsal

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.