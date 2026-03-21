“‘Güller ve Günahlar bu akşam var mı?’ ve ‘Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?’ soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bayram nedeniyle birçok dizi ve programın yayın akışında değişikliğe gidildi. Peki, Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam ekrana gelecek mi?”

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Güller ve Günahlar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Güller ve Günahlar dizisi, bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak ve yeni bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelecek; son bölümde ise Azra'nın hamileliği, Serhat'ın gizli düşmanı bulması ve Berrak'ın Kader'in annesi olduğunu açıklaması gibi önemli gelişmeler yaşandı. Güller ve Günahlar, bayram nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak; yeni bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelecek. Azra'nın hamileliği ortaya çıktı ve Cihan bu durumu ona şantaj yapmak için kullandı. Serhat, aylardır peşinde olduğu gizli düşmanın aslında üvey kardeşleri olduğunu öğrendi. Berrak, Kader'in gerçek annesi olduğunu açıklayarak evlat edinilmesine izin vermeyeceğini ve mahkemeye başvuracağını duyurdu. Serhat ve Zeynep ilişkilerini aileleriyle paylaşırken, İlkim'in tepkisi ve Berrak'ın açıklaması gerilimi artırdı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Güller ve Günahlar bayram dolayısıyla bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor.



GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra’nın hamileliği herkesi sarsarken, en büyük darbeyi Ebru ve Mustafa aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrenen Cihan ise bu durumu fırsata çevirip Azra’ya şantaj yapmaya başladı.

Azra’nın içinde bulunduğu çıkmazı gören Zeynep ona destek olmak istedi, ancak korkularına yenilen Azra, Cihan’la gitmeyi seçti.

Aylardır peşinde olduğu isme sonunda ulaşan Serhat, bu önemli gelişmeyi abisi Can’la paylaştı. Ardından duygularını açıkça dile getirerek Zeynep’i almaya baba evine gitti. İkili, eve dönmeden önce sahilde romantik bir yürüyüş yaparak duygularını pekiştirdi.

Öte yandan Berrak’ın ardından Cihan da Tibet’in ölümüyle ilgili ifade vermek üzere karakolun yolunu tuttu. Panikleyen Sevim, çareyi Serhat’tan yardım istemekte buldu. İfadesinin ardından Serhat’ı karşısında gören Cihan ise durumun göründüğü kadar tehlikeli olmadığını savundu.

Cihan giderek babalık rolüne kendini kaptırırken, Azra onun sakladığı gerçek yüzü ortaya çıkarmak için gizli planlar yapmaya başladı.

Zeynep’le yakınlaşmasını kızlarıyla paylaşmaya karar veren Serhat, beklediğinden daha ılımlı bir tepkiyle karşılaştı. İlk onay Hayal’den gelirken, bu güzel haberi birlikte Zeynep’le de paylaştılar. Ancak Hayal ve İlkim’in Zeynep’ten tek bir isteği vardı: Babalarını asla üzmemesi.

Bu sırada Serhat, peşinde oldukları gizli düşmanın aslında üvey kardeşleri olduğunu Cihan ve Can’a açıkladı. Can bu gerçeğe kayıtsız kalırken, Cihan terk edilmenin öfkesini derinden hissetti.

Zeynep’in çocukluk arkadaşı Cem’in aynı okulda işe başlaması yeni bir gelişmenin kapısını araladı. Cem, Ebru’dan Zeynep’in yaptığı formalite evliliği öğrenince, ilk iş gününde Zeynep’i ziyaret ederek bu konuyu onunla da paylaştı. Ebru’nun düşüncesizce konuşmalarından rahatsız olan Zeynep ise Cem’i bir bahaneyle yanından uzaklaştırdı.

Berrak’ı Nejat’ın elinden kurtarmak için otelin yarısını vermeyi kabul eden Serhat, Nejat’tan gelen mesajla sarsıldı: Berrak’ın onu kandırdığını, otelle ilgisinin olmadığını ve aslında ona zarar vermek istemediğini söylüyordu.

Serhat’la ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını ailesine de duyurmak isteyen Zeynep, anne ve babasını akşam yemeğine davet etti. Ancak sıcak geçmesi beklenen bu buluşma, İlkim’in beklenmedik çıkışıyla kabusa dönüştü.

İlk tebrikler Refika ve Azra’dan gelirken, Sevim sert bir tepki gösterdi. Gerginlik, Berrak’ın ani gelişiyle daha da tırmandı. Berrak, herkesin ortasında yaptığı açıklamayla dengeleri tamamen altüst etti: Kader’in annesi olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuracağını ve onun evlat edinilmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

