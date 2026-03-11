Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yeniden bir arada! 15 yıl sonra aynı filmde

Türk dizi ve sinema dünyasının iki önemli ismi Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede buluşuyor. Uzun süredir hayranları tarafından beklenen bu karşılaşma, Sky Films’in patronu Emre Oskay sayesinde gerçekleşti. İkilinin daha önce birlikte çalıştığı ve dünya çapında büyük ses getiren dizi Muhteşem Yüzyıl, akıllarda unutulmaz bir iz bırakmıştı.

HALİT ERGENÇ VE MERYEM UZERLİ YENİDEN BİR ARADA!

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, daha önce birlikte çalıştıkları ve dünya çapında büyük ilgi gören dizi Muhteşem Yüzyıl ile hafızalarda unutulmaz bir iz bırakmıştı. Yeni projeleri, hem dizi severler hem de sinema tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA ÖZCAN ALPER VAR

“İmroz’da Bahar” adlı film, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper’i ağırlıyor. Özcan Alper, “Aşıklar Bayramı”, “Erken Kış”, “Karanlık Gece” ve “Sonbahar” gibi filmleriyle tanınıyor ve Türkiye sinemasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Yönetmenin bu yeni projesi, hem sinema eleştirmenleri hem de seyirciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ADADA KESİŞEN İKİ FARKLI HAYAT

Film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharı yakalayıp yakalayamayacağını konu alıyor. Hikaye, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunu izleyiciye sorarken, drama ve romantizmi ustaca harmanlayacak.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin oynayacağı karakterlerin, geçmişin izleriyle günümüzün duygusal sınavlarına karşı nasıl bir yolculuk yapacağı ise merak konusu.

ÇEKİM VE YAYIN DETAYLARI

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan “İmroz’da Bahar” filmi, Türkiye’de hangi dijital platformda yayınlanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak proje, oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle şimdiden büyük bir heyecan uyandırmış durumda.

Sinema dünyası, bu buluşmanın gişe ve eleştirmenler nezdinde nasıl karşılık bulacağını merakla bekliyor.

Türk sinemasının en çok konuşulan isimlerinden Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin bu buluşması, 2026 yılında da izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

