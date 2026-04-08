Son olarak Sahipsizler dizisiyle ekranlara gelen Hazal Subaşı, HBO Max’in yeni yerli dizisinde başrol olacak. Levent Cantek imzalı yapım, ülkenin en ünlü oyuncularından birinin eşi olan Zeyno’nun geçirdiği kazanın ardından hafızasını kaybetmesini ve sonrasında yaşanan bir skandalla kendini kamuoyunun odağında bulmasını konu alıyor.



Özetle

HABERİN ÖZETİ Hazal Subaşı yeni projesiyle dönüyor! HBO Max’in dizisinde başrol olacak Hazal Subaşı, son olarak rol aldığı Sahipsizler dizisinin ardından HBO Max'in Levent Cantek imzalı yeni yerli dizisinde başrol üstleniyor. Dizinin konusu, geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden ve bir skandalın ortasında kalan Zeyno'nun hikayesini anlatıyor. Dizi, ilişkiler, güç mücadeleleri ve görünmeyen bağlar üzerine kurulu olup sekiz bölümden oluşacak. Hazal Subaşı, Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra modellik ve oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Oyuncu daha önce Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı gibi yapımlarda yer almıştır.

HAZAL SUBAŞI YENİ PROJESİYLE DÖNÜYOR



Star TV’de yayınlanan ve düşük reytingler nedeniyle final yapan Sahipsizler dizisinde başrol oynayan Hazal Subaşı HBO Max’in yeni yerli dizisinde başrol olacak.



HBO ORİGİNAL DİZİSİ İÇİN HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRDI



Warner Bros. Discovery çatısı altındaki premium dijital platform HBO Max, Levent Cantek imzalı yeni bir yerli HBO Original dizisi için hazırlıklarını hızlandırdı. Başrol koltuğuna oturacak olan Hazal Subaşı, dizide Zeyno karakterini oynayacak.

İsmi henüz açıklanmayan dizinin merkezinde, geçirdiği bir kaza sonrası hafızasını kaybeden Zeyno yer alıyor. Ülkenin önde gelen isimlerinden Pamir’in eşi olan Zeyno, kazayla birlikte ortaya çıkan skandalın tam ortasında buluyor ve kısa sürede medyanın ilgi odağı hâline geliyor.

ZEYNO’NUN HİKAYESİ NEDİR?



Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan Zeyno’nun, yavaş yavaş gün yüzüne çıkan gerçeklerle yüzleşme süreci, sandığından çok daha sarsıcı oluyor. Hafızasının derinliklerinde saklı kalan sırları keşfettikçe, kendisini giderek kararan bir girdabın içinde buluyor.



Dizi, ilişkiler, güç mücadeleleri ve görünmeyen bağlar üzerinden ilerliyor. Her bölümde temposunu artırarak izleyiciyi içine çeken yoğun bir anlatı sunmayı hedefliyor. Yapımcılığını ARC Film’in üstlendiği proje, toplam sekiz bölümden oluşacak.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995’te İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir aileye mensup olan Subaşı, küçük yaşta annesi ve babasının boşanmasıyla hayatına farklı bir yön verdi. 13 yaşında babasını trafik kazasında kaybeden oyuncunun Batuhan adında bir ağabeyi bulunuyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısıyla modellik kariyerine adım attı ve ardından oyunculuk eğitimi aldı.

2016 yılında TRT 1’de yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde Zehra Kaya karakteriyle ekranlara ilk kez çıktı. Bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve beğeni topladı. Sonraki yıllarda Halka, Çukur, Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Ayrıca Sıcak Kafa, Kötü Adamın 10 Günü ve İlk ve Son gibi dijital platform projelerinde de yer alarak kariyerini çeşitlendirdi.

Hazal Subaşı, 1.66 metre boyunda, yaklaşık 53 kilogram ağırlığında ve fiziksel zarafetiyle ekranların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Aynı zamanda, Miss Supranational yarışmasına katılan ilk Türk kadın olma unvanını da taşıyor.

Yer aldığı projeler:

Adını Sen Koy (2016–2018) – Zehra Kaya

Bir Umut Yeter (2018) – Elif Özkan

Halka (2019) – Bahar Berkes

Çukur (2019–2021) – Nehir Bursalı

Kasaba Doktoru (2022–2023) – Dr. Leyla Erpek

Dilek Taşı (2023–2024) – Figen Kutlu

Sahipsizler (2024–2026) – Azize

İnternet Dizileri

Bizi Ayıran Çizgi (2021) – Sinem Eğilmez

Sıcak Kafa (2022) – Şule Eryılmaz

İlk ve Son (2024) – Nilüfer Alaca