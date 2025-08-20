Hazal Subaşı hastanelik oldu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Sahipsizler, Kasaba Doktoru, Sıcak Kafa ve Çukur gibi yapımlarda rol alan Hazal Subaşı'nın tatili hastanede bitti. Yeni sezon başlamadan önce İzmir'de tatil yapan Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı.

HAZAL SUBAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Hazal Subaşı şiddetli ağrıları sonrası hastanenin yolunu tuttu. Mide enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Hazal Subaşı tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Subaşı'nı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı.

Hazal Subaşı'nın tatilde kaptığı enfeksiyon sonrası tedavi süreci devam ediyor. Ağrılarından kutulan oyuncunun doktor kontrolüyle taburcu edildiği öğrenildi.

HAZAL SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

2 Mayıs 1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.