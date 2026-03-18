İstanbul Hatırası hangi yazarın uyarlaması? İstanbul Hatırası dizisi hikayesi gerçek mi?

Ahmet Ümit imzalı ve 2010’da yayımlanan aynı adlı polisiye romandan esinlenen İstanbul Hatırası, Netflix için dizi olarak hazırlanıyor. Projenin yönetmenliğini Abdullah Oğuz üstlenirken, Başkomiser Nevzat rolü için Nejat İşler’in adı öne çıkıyor. Yapım, İstanbul’un zengin tarihî atmosferini suç temasıyla birleştiren kurgusal bir anlatı sunmayı hedefliyor.

İSTANBUL HATIRASI HANGİ YAZARIN UYARLAMASI?

İstanbul Hatırası dizi Ahmet Ümit'in kült polisiye romanı.

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Hikâye gerçek değil, kurgusaldır. Kitap ve dizi, tarihi yarımada ve semtlerin tarihini arka planına alan, Başkomiser Nevzat'ın seri cinayetleri çözdüğü polisiye bir olay örgüsüne sahiptir.



İSTANBUL HATIRASI DİZİ DETAYLARI

ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions tarafından hazırlanan dizi, İstanbul'da geçmektedir ve ilk sezonun 8 bölüm olması planlanmaktadır.

Başkomiser Nevzat'ın, şehrin tarihsel geçmişiyle yüzleştiği ve seri cinayetlerin ardındaki gizemi çözdüğü bu hikâye, Ahmet Ümit'in edebiyatının güçlü bir uyarlaması olarak beklenmektedir.

İSTANBUL HATIRASI OYUNCU KADROSU

İstanbul Hatırası, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Ahmet Ümit’in sosyal medya paylaşımına göre, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği dizinin başrollerinde Nejat İşler, Tülin Özen ve Cem Davran yer alıyor.

Dizide Nejat İşler, Başkomiser Nevzat karakterine hayat verirken Bilal Yiğit Koçak Komiser Ali’yi, Simay Barlas ise Kriminoloji Uzmanı Zeynep’i oynayacak. Cem Davran, Adem Yezdan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Projeye sonradan dahil olan Tülin Özen ise dizide Leyla Barkın karakterini üstlenecek. Bu karakter, hikâyenin ilk kurbanı olan arkeolog Necdet Denizel’in eski eşi olarak anlatıda önemli bir yer tutacak.

Tülin Özen'den sonra kadroya dahil edilen Deniz Celiloğlu ise, “Namık Karaman” karakterini üstleniyor.