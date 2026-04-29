Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

John Wick 5 ne zaman yayınlanacak? John Wick 5’te neler olacak?

2014 yılında vizyona giren ilk filmle birlikte aksiyon türüne yeni bir soluk getiren John Wick evreni, özellikle stilize dövüş sahneleri ve kendine has yeraltı dünyasıyla dikkat çekmişti. Dördüncü filmin ardından serinin sona erdiği düşünülse de, yapımcı şirket bu söylentilere son noktayı koydu. Peki John Wick 5 ne zaman yayınlanacak? John Wick 5’te neler olacak?

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 17:14
Lionsgate Film Grubu Başkanı Adam Fogelson, yaptığı açıklamada beşinci film için resmi çalışmaların başladığını doğruladı. Projenin şu an erken geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, senaryo üzerinde titizlikle çalışıldığı vurgulanıyor. Yapımcılar, serinin ruhuna zarar vermeden yeni bir hikâye oluşturmayı en önemli öncelik olarak görüyor.

HABERİN ÖZETİ

Lionsgate Film Grubu Başkanı Adam Fogelson, John Wick serisinin beşinci filmi için resmi çalışmaların başladığını doğruladı ve Keanu Reeves'in projede yer alacağı açıklandı.
Beşinci film için resmi çalışmalar başladı ve proje erken geliştirme aşamasında.
Filmin 2026 sonu veya 2027 yılı içerisinde izleyiciyle buluşabileceği konuşuluyor.
Keanu Reeves, beşinci film için yeniden anlaşma sağladı ve projeye aktif olarak dahil oldu.
Yönetmen Chad Stahelski, yeni filmde farklı bir anlatım dili benimsenebileceğini belirtti.
John Wick evreni, yeni filmin yanı sıra yan projeler ve spin-off yapımlarla genişliyor.
JOHN WİCK 5 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz net bir vizyon tarihi paylaşılmamış olsa da sektör kulislerinde filmin 2026 sonu ya da 2027 yılı içerisinde izleyiciyle buluşabileceği konuşuluyor. Resmi takvimin ise yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

KEANU REEVES GERİ DÖNÜYOR MU?

Serinin en merak edilen sorusu ise hiç şüphesiz John Wick karakterini üstlenen Keanu Reeves’in projede yer alıp almayacağıydı. Gelen son bilgiler, hayranları sevindirecek türden.

Reeves’in beşinci film için yeniden anlaşma sağladığı ve projeye aktif olarak dahil olduğu açıklandı. Oyuncunun karaktere olan bağlılığı ve fiziksel performansı, serinin başarısındaki en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.
Yönetmen Chad Stahelski ile Reeves arasındaki güçlü iş birliği de devam ediyor. İkilinin daha önceki filmlerde yakaladığı uyum, John Wick 5’in de yüksek tempolu ve görsel açıdan etkileyici olacağının sinyallerini veriyor.

JOHN WİCK 5’TE NELER OLACAK?

John Wick: Chapter 4 ile birlikte hikâyenin oldukça çarpıcı bir noktaya ulaşması, beşinci filmin senaryosunu daha da gizemli hale getiriyor. Final sahnesinin ardından John Wick’in kaderi hakkında birçok teori ortaya atılmıştı.

Yönetmen Stahelski, yeni filmde tamamen farklı bir anlatım dili benimseyebileceklerini ifade ediyor. Bu da serinin klasik intikam temasının ötesine geçerek daha derin bir hikâye sunabileceği anlamına geliyor.

Yeni filmde:

John Wick’in geçmişine dair bilinmeyen detaylar ortaya çıkabilir.
Yüksek Şura’nın kuralları ve yapısı daha derinlemesine işlenebilir.
Serinin yan karakterleri daha merkezi rollere taşınabilir.
Bu yaklaşım, filmi sadece bir aksiyon yapımı olmaktan çıkarıp daha kapsamlı bir suç ve karakter dramına dönüştürebilir.

GENİŞLEYEN EVREN SADECE BİR FİLM DEĞİL

John Wick serisi artık tek başına bir film serisi olmaktan çıkmış durumda. Yan projeler ve spin-off yapımlarla büyüyen bu evren, sinema dünyasında nadir görülen bir başarıya ulaştı.
Özellikle The Continental gibi projeler, hikâyenin farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunarken, ana seriye de derinlik kazandırıyor. John Wick 5’in ise bu geniş evrenin merkezinde yer alarak tüm hikâyeleri bir noktada buluşturması bekleniyor.

Yeni filmde farklı ülkeler, yeni suikastçılar ve dövüş teknikleriyle zenginleştirilmiş sahneler izleyiciyi bekliyor olabilir. Yapımcılar, her filmde çıtayı biraz daha yükseltme geleneğini bu projede de sürdürmeyi hedefliyor.

AKSİYON TÜRÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

John Wick serisi, sadece ticari başarısıyla değil, aksiyon sinemasına getirdiği yeniliklerle de öne çıkıyor. Uzun plan dövüş sahneleri, gerçekçi koreografiler ve stilize anlatım dili, sektörde pek çok yapımı etkiledi.

Beşinci filmle birlikte bu etkinin daha da büyümesi bekleniyor. Eğer yapım ekibi vaat ettiği “taze anlatım” yaklaşımını başarıyla hayata geçirirse, John Wick 5 yalnızca bir devam filmi değil, aynı zamanda aksiyon türünde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

