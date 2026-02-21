Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında reyting rekortmeni olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü de merak konusu oldu. İzleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizinin 127. bölüm fragmanı da araştırılmaya başlandı. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde neler olduğu merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti 126. bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti dizisi son bölüme dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı…

KIZILCIK ŞERBETİ 126. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 126. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının fenomen dizisi haline geldi. Şimdilerde 4. sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Yeni sezonunda oyuncu kadrosunda köklü değişikliklere imza atan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde neler olduğu da merakla araştırılıyor. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan Kızılcık Şerbeti’nin 126. bölümünde adeta nefesler kesildi. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi, yayınlanan yeni bölümüyle büyük ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 126. bölümü olan son bölümde; Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktaya ulaştı. Ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildi. Fatih’in Başak’a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel oldu.

Diğer yandan Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kurdu. Bade’nin bu kez yaptığı oyun işe yaramadı. Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verdi. İlhami babasına Nursema’ya hala âşık olduğunu itiraf etse de Ulvi bu işten hiç memnun olmadı. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verdi.

Elif ise Asil’in bu teklifine dünden razıdır. Salkım’ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay’a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami’nin nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 3 sezon boyunca büyük bir başarı elde eden dizi, bu sezon farklı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz akşam 126. bölümüyle izleyiciden tam puan alan fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

Son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen fenomen dizinin gelecek bölümünde neler olacağı ise şimdiden araştırılmaya başlandı