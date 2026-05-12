Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’ne ilerleyen bölümlerde Dila Danışman dahil oluyor. Set arkası görüntülerin hızla yayılmasının ardından Danışman’ın dizide Ömer karakteriyle bir bağ kuracağı açıkça belli oluyor. Bu haber sosyal medyada Kıvılcım Ömer hayranlarını kızdırsa da karakterin diziye nasıl bir hava katacağı şimdiden merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 12:57

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından , yeni bölümlerinde kadrosuna sürpriz bir ismi daha dahil ediyor. Oyuncu Dila Danışman, ilerleyen bölümlerde diziye katılarak hikâyeye yeni bir yön vermeye hazırlanıyor. Danışman’ın ile kuracağı bağ ise şimdiden izleyicilerin en merak ettiği durumlardan biri oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Dila Danışman'ın katılmasıyla hikayeye yeni bir yön verileceği ve oyuncunun Ömer ile bir bağ kuracağı belirtiliyor.
Oyuncu Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti dizisinin ilerleyen bölümlerine dahil oluyor.
Dila Danışman'ın dizide Ömer ile bir bağ kuracağı setten sızan görüntülerle işaret ediliyor.
Bu gelişme, dizi izleyicileri arasında farklı tepkilere neden oldu.
Dila Danışman, 13 Eylül 1988'de İstanbul'da doğmuş, Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumu'nda Flamenko dansı bölümünden mezun olmuş ve 38 yaşındadır.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra dans eğitmenliği de yapmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE DİLA DANIŞMAN SÜRPRİZİ

Setten sızan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Dila Danışman’ın karakterine dair ilk ipuçları da ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

Görüntüler, yeni karakterin Ömer ile doğrudan bir bağ kuracağını güçlü şekilde işaret ediyor. Bu gelişme, özellikle Kıvılcım–Ömer hattını destekleyen izleyici kitlesi arasında tartışmaya neden olurken, sosyal medyada farklı tepkiler de beraberinde geldi. Bir kesim bu yeni hikâye hamlesine temkinli yaklaşırken, bir diğer kesim ise dizinin dinamiklerinin nasıl değişeceğini merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

DİLA DANIŞMAN KİMDİR?

Dila Danışman hakkında kamuya açık kaynaklarda çok geniş bir biyografi bulunmuyor. Ancak son dönemde televizyon projeleri ve özellikle “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle ilgili set haberlerinde adı sıkça anılmaya başlanan genç oyuncular arasında yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

Oyuncu Dila Danışman, 13 Eylül 1988’de İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat eğitimine Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumu’nda devam eden Danışman, Flamenko dansı bölümünden mezun oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

38 yaşındaki başarılı isim, oyunculuk kariyerinin yanı sıra dans eğitmenliği de yaparak sahne sanatları alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine Dila Danışman sürprizi! Set arkası görüntüler şoke etti

DİLA DANIŞMAN HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Yıldızlar Şahidim
Çifte Saadet
Sen Benimsin
Ankara'nın Dikmeni
Sana Bir Sır Vereceğim
Muhteşem Yüzyıl
Savaşın İki Yüzü
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
Bu Bir Başlangıç
Erzurumlu Mümessil
Tilki Yuvası
Ustalar Alemi
İçten Sesler Korosu
Yalancı Damat

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisi 137. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer'den Kıvılcım'a flaş karar: Yollar ayrılıyor mu?
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#dizi
#Ömer
#Yeni Karakter
#Dila Danışman
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.