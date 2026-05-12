Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan rolüyle ilgili öz eleştiride bulundu. Usta oyuncu, Abdullah’ın karakter yapısını sevmediğini açık sözlülükle dile getirirken, karakterin hayat seçimlerini de eleştirdi. Abdullah’a yalnız yaşamayı tavsiye eden Taylan kısa sürede gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:50

’nin sevilen karakterleri ve , oynadıkları karakterlerle ilgili yaptıkları samimi açıklamalarla gündeme geldi. Rol aldıkları karakterlerin davranışlarını değerlendiren oyuncular, kendi karakterlerine yönelik eleştirilerini açık yüreklilikle dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan ve Özge Borak, canlandırdıkları karakterler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah karakterini canlandırırken rolünün kişilik özelliklerinden hoşlanmadığını ve karaktere yalnız yaşamayı tavsiye ettiğini belirtti.
Özge Borak, Salkım karakterine yönelik bir tavsiyesinin olup olmadığı sorulduğunda, karakterinin sivri diline gönderme yaparak "Az laf sok" dedi.
Oyuncuların karakterlerine yönelik bu samimi değerlendirmeleri dizinin takipçileri arasında yankı uyandırdı.
Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 doğumlu olup tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında deneyimli bir isimdir.
Taylan, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., Kurtlar Vadisi Pusu ve Kızılcık Şerbeti gibi popüler yapımlarda rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ABDULLAH’I AHMET MÜMTAZ TAYLAN’DAN SAMİMİ SÖZLER

Dizide Abdullah karakterini oynayan Ahmet Mümtaz Taylan ise rolü hakkında net açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, Abdullah karakterinin kişilik özelliklerinden hoşlanmadığını açıkça dile getirdi. Karakterine yalnız yaşamayı tavsiye eden Taylan, yalnızlığın da keyifli tarafları olduğunu söyleyerek Abdullah’ın hayat tercihlerini eleştirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

“AZ LAF SOK” YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Dizide Salkım karakterine hayat veren Özge Borak’a yöneltilen “Karakterine bir tavsiye verecek olsan ne derdin?” sorusu eğlenceli anlara sahne oldu. Ünlü oyuncu, karakterinin sivri diline gönderme yaparak “Az laf sok” ifadelerini kullandı. Borak’ın esprili yaklaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Oyuncuların karakterlerine yönelik yaptığı bu samimi değerlendirmeler, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biridir. 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Taylan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Uzun yıllar devlet tiyatrolarında görev alan sanatçı, güçlü oyunculuğu ve kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Televizyon dünyasında özellikle sert, otoriter ve derin karakterlere hayat vermesiyle dikkat çeken Ahmet Mümtaz Taylan; Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., Kurtlar Vadisi Pusu ve Kızılcık Şerbeti gibi birçok popüler yapımda rol aldı. Özellikle “İskender” ve “Haydar” gibi karakterlerle hafızalarda yer edindi.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Taylan, kültür-sanat alanındaki yorumları ve röportajlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Abdullah karakteriyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, kariyeri boyunca birçok başarılı dizi, film ve tiyatro projesinde yer aldı. Özellikle karakter oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken usta isim, televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarında rol aldı.

Yer Aldığı Diziler

Kızılcık Şerbeti
Leyla ile Mecnun
Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Pusu
Vatanım Sensin
Halka
Paramparça
İstanbul'un Altınları

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Kehribar
Mehmed: Bir Cihan Fatihi
Yer Aldığı Filmler
Bir Zamanlar Anadolu'da
Kelebeğin Rüyası
Müslüm
Ahlat Ağacı
Organize İşler
Kış Uykusu

Tiyatro ve Diğer Çalışmaları

Ahmet Mümtaz Taylan, uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde sahne aldı. Ayrıca kültür-sanat programları ve söyleşilerde de yer alan oyuncu, yönetmenlik çalışmalarıyla da sanat dünyasında aktif rol almaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisi 137. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer'den Kıvılcım'a flaş karar: Yollar ayrılıyor mu?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisi 136. bölümde şok sahne: Elif, Fatih’e kumpas kuruyor!
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#ahmet mümtaz taylan
#Özge Borak
#Abdullah Karakteri
#Salkım Karakteri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.