Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ından samimi eleştiri! Karakterimden hoşlanmıyorum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakterleri Ahmet Mümtaz Taylan ve Özge Borak, oynadıkları karakterlerle ilgili yaptıkları samimi açıklamalarla gündeme geldi. Rol aldıkları karakterlerin davranışlarını değerlendiren oyuncular, kendi karakterlerine yönelik eleştirilerini açık yüreklilikle dile getirdi.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ABDULLAH’I AHMET MÜMTAZ TAYLAN’DAN SAMİMİ SÖZLER
Dizide Abdullah karakterini oynayan Ahmet Mümtaz Taylan ise rolü hakkında net açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, Abdullah karakterinin kişilik özelliklerinden hoşlanmadığını açıkça dile getirdi. Karakterine yalnız yaşamayı tavsiye eden Taylan, yalnızlığın da keyifli tarafları olduğunu söyleyerek Abdullah’ın hayat tercihlerini eleştirdi.
“AZ LAF SOK” YORUMU DİKKAT ÇEKTİ
Dizide Salkım karakterine hayat veren Özge Borak’a yöneltilen “Karakterine bir tavsiye verecek olsan ne derdin?” sorusu eğlenceli anlara sahne oldu. Ünlü oyuncu, karakterinin sivri diline gönderme yaparak “Az laf sok” ifadelerini kullandı. Borak’ın esprili yaklaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Oyuncuların karakterlerine yönelik yaptığı bu samimi değerlendirmeler, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Mümtaz Taylan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biridir. 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Taylan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Uzun yıllar devlet tiyatrolarında görev alan sanatçı, güçlü oyunculuğu ve kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı.
Televizyon dünyasında özellikle sert, otoriter ve derin karakterlere hayat vermesiyle dikkat çeken Ahmet Mümtaz Taylan; Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., Kurtlar Vadisi Pusu ve Kızılcık Şerbeti gibi birçok popüler yapımda rol aldı. Özellikle “İskender” ve “Haydar” gibi karakterlerle hafızalarda yer edindi.
Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Taylan, kültür-sanat alanındaki yorumları ve röportajlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Abdullah karakteriyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.
Ahmet Mümtaz Taylan, kariyeri boyunca birçok başarılı dizi, film ve tiyatro projesinde yer aldı. Özellikle karakter oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken usta isim, televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarında rol aldı.
Yer Aldığı Diziler
Kızılcık Şerbeti
Leyla ile Mecnun
Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Pusu
Vatanım Sensin
Halka
Paramparça
İstanbul'un Altınları
Kehribar
Mehmed: Bir Cihan Fatihi
Yer Aldığı Filmler
Bir Zamanlar Anadolu'da
Kelebeğin Rüyası
Müslüm
Ahlat Ağacı
Organize İşler
Kış Uykusu
Tiyatro ve Diğer Çalışmaları
Ahmet Mümtaz Taylan, uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde sahne aldı. Ayrıca kültür-sanat programları ve söyleşilerde de yer alan oyuncu, yönetmenlik çalışmalarıyla da sanat dünyasında aktif rol almaya devam ediyor.