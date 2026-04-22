Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kızılcık Şerbeti dizisini yazıyorlardı! Aynı senaristlerden 3 dizi birden geliyor

Show TV’de dört sezondur yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, zaman zaman izlenme kaybı yaşasa da sezonun en çok izlenen yapımları arasındaki yerini korumayı başardı. Yeni sezonda da yer alması beklenen dizinin senaryo ekibi Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, aynı dönemde iki projede daha görev alacağı ortaya çıktı.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:10
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:18

Show TV’de dört sezondur ekrana gelen “”, zaman zaman izlenme kaybı yaşasa da sezonun en çok izlenen yapımları arasındaki güçlü konumunu korumayı sürdürüyor. Yeni sezonda da ekranlarda olması beklenen dizinin senaryo ekibinden ve Zeynep Gür’ün aynı dönemde iki farklı projede daha yer alacağı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti dizisini yazıyorlardı! Aynı senaristlerden 3 dizi birden geliyor

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, aynı dönemde üç farklı projede daha yer alacak.
“Kızılcık Şerbeti” dizisi Show TV'de dört sezondur ekrana geliyor ve 5. sezonuyla dönmesi bekleniyor.
Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür, “Kızılcık Şerbeti”nin yanı sıra yeniden çekilecek “Yasak Elma” projesi ve “Anne Yarısı” adlı yeni diziyi de yazacak.
Melis Civelek, “Yasak Elma” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi projelerde senaristlik yapmıştır.
Zeynep Gür de Melis Civelek ile birlikte “Yasak Elma” ve “Kızılcık Şerbeti” dizilerinde senaryo yazarlığı yapmıştır.
KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİNDEN 2 DİZİ DAHA

Sezon boyunca RTÜK incelemeleri, senaryo tartışmaları ve oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelen dizi, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen güçlü reyting performansını sürdürdü. Cuma akşamlarının uzun süre zirvesinde yer alan yapım, Taşacak Bu Deniz’in yayına girmesiyle liderliği kaybetse de 6–7 bandındaki reytingleriyle dikkat çekmeye devam etti. Dizinin 5. sezon onayını aldığı iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

Öte yandan dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, “Kızılcık Şerbeti” devam ettiği takdirde yeni sezonda toplam üç farklı projede daha kalem oynatacağı öğrenildi.

İkilinin, yeniden çekilmesi planlanan “” projesinin yanı sıra, “Anne Yarısı” adlı yeni diziyi de yazacağı iddia edildi. Böylece Civelek ve Gür’ün, aynı yayın döneminde 3 ayrı diziyi birden kaleme alarak dikkat çekici bir tempoya imza atması bekleniyor.

MELİS CİVELEK KİMDİR?

Melis Civelek, Türk televizyon dünyasında özellikle senarist ve yapımcı kimliğiyle tanınan bir isimdir. Uzun yıllardır dizi sektöründe aktif olan Civelek, özellikle yüksek izlenme oranlarına ulaşan yapımlardaki senaryo çalışmalarıyla öne çıkmıştır. En bilinen projeleri arasında “Yasak Elma” ve son dönemde büyük ilgi gören “Kızılcık Şerbeti” yer almaktadır.

Televizyon dramaları ve reyting odaklı hikâye kurgusundaki deneyimiyle tanınan Melis Civelek, Zeynep Gür ile birlikte çeşitli projelerde senaryo ekibinde yer almaktadır.

ZEYNEP GÜR KİMDİR?

Zeynep Gür, Türk televizyon sektöründe senarist olarak tanınan bir isimdir. Uzun yıllardır dizi projelerinde senaryo yazarlığı yapan Gür, özellikle dramatik hikâye kurguları ve karakter gelişimi üzerine çalışmalarıyla bilinir. Son dönemde en çok dikkat çeken projeler arasında “Yasak Elma” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan dizilerde Melis Civelek ile birlikte yer aldığı senaryo çalışmaları bulunmaktadır.

Televizyon dizilerinde güçlü diyaloglar ve tempo odaklı anlatım tarzıyla öne çıkan Zeynep Gür, Türkiye’de prime time dizilerinin senaryo ekiplerinde aktif rol alan isimlerden biridir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölüm 2. fragman yayınlandı! Asil, Nursema'yı alevlerin içinden kurtarabilecek mi?
Senarist Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in linçlenmesine o sahne ile cevap verdi
ETİKETLER
#yasak elma
#melis civelek
#Zeynep Gür
#Kızılcık Şerbeti
#Anne Yarısı
#Medya
