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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:19

Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam izleyicileriyle buluşamayacak. Dizinin merakla beklenen 145. bölümünün 30 Ekim 2026 Cuma günü yayın akışından çıkarıldığı öğrenilirken, ertelemenin arkasındaki neden de dikkat çekti. İddialara göre yeni bölümün bu hafta ekrana gelmemesinde yeterli reklam gelirinin sağlanamaması etkili oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:19

Her hafta cuma akşamları ekran başına geçen Kızılcık Şerbeti izleyicileri, yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle karşılaşacak. Kanal yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, ertelenen 145. bölümün 6 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAYIN TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan , bu hafta yayınlanmayacağı haberiyle gündeme geldi. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın akışındaki değişikliğin nedenini merak etmeye başladı.

Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?

145. bölümün neden ertelendiğine ilişkin kulis bilgileri de ortaya çıktı. İddialara göre yapımın bu hafta ekrana gelmemesinin arkasında reklam gelirlerinin beklentiyi karşılamaması bulunuyor. Ancak bu gerekçeyle ilgili kanal cephesinden henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

30 Ekim Cuma akşamı yayınlanması planlanan yeni bölümün bir hafta ertelendiği belirtiliyor. Takvimde yeni bir değişiklik yaşanmaması halinde Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü, 6 Kasım 2026 Cuma günü ekranlarında olacak.

Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?

Dizinin takipçileri ise yayın ertelemesiyle ilgili kanaldan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Özellikle reklam gelirlerinin ertelemede etkili olduğu iddiasının doğrulanıp doğrulanmayacağı merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 144. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 144. bölümünde Ünal ailesi peş peşe gelen acı haberlerle sarsılacak. ve , bebeklerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken Başak'ın hastalığının ortaya çıkması aileyi yeni bir endişeye sürükleyecek. Fatih, Tuncay'ın da yardımıyla eşinin sağlığına kavuşabilmesi için zamana karşı mücadele edecek. Abdullah'ın yeniden yürüyebilmesi için ise Salkım, tedavi ve bakım sürecinde sorumluluk üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?

Diğer tarafta Ömer, Asil'in arkasında kimlerin olduğunu öğrenmek ve ailesini bekleyen tehlikeleri engellemek için harekete geçecek. Lider'in Ünal ailesine yönelik yeni hamlesi yaklaşırken, Kıvılcım ile Lider arasındaki yakınlık Ömer'i rahatsız edecek. Ömer'in duygularını fark eden Hilal ise ikili arasındaki güçlü bağı gördükçe zor durumda kalacak.

Kızılcık Şerbeti hayranlarına kötü haber! 145. bölüm bu akşam neden yayınlanmayacak?

Bölümde Ayşin'in hazırladığı plan da Kıvılcım'ın hayatında önemli bir kırılma noktası olacak. Kıvılcım, yaşananların ardından radikal bir karar almak zorunda kalırken Başak'ın geçmişinden çıkıp gelen beklenmedik bir isim de dengeleri değiştirecek. Gecenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Kıvılcım'ın evinde yaşanacak sürpriz karşılaşma olacak. Bu karşılaşmanın yeni bir aile krizine yol açması bekleniyor.
 

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#başak
#fatih
#show tv
#Ünal Ailesi
#Medya
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