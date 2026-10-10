MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığı kazanan 10 Ekim 2026

MasterChef 10 Ekim 2026 dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. Yarışmanın 9. haftasının son dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar, Türk mutfağının sevilen lezzetlerini hazırlayarak şeflerden puan almaya çalışacak. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef’in değerlendirmeleri sonucunda günün kazanan takımı belli olacak. Takım oyununda yaşanacak rekabetin ardından gözler bireysel dokunulmazlık mücadelesine çevrilecek. Peki, MasterChef’te 10 Ekim 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Haftanın son oyununda hangi yarışmacılar eleme potasına girdi?

10 EKİM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

10 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takımın mavi olduğu iddia ediliyor.

10 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

10 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan belli olacak.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)