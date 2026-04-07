 | Selime Albayrak

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisi reyting macerasına kötü başladı. Son zamanların büyük ses getirecek dizileri arasında yer alan Delikanlı, 6 Nisan reytinglerinde istediği başarıyı yakalayamadı. 6 Nisan Pazartesi günü reytinglerinin lideri yine değişmedi. Peki, Delikanlı dizisi reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı? 6 Nisan Pazartesi reyting lideri kim oldu? İşte detaylar…

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi
Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 13:53
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 13:53

Ekranların büyük bir merakla beklenen , ’in başrolünde geçtiğimiz akşam reyting macerasına başladı. Geçtiğimiz sezonlarda reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisiyle izleyiciden tam puan alan Mert Ramazan Demir, bu kez tutmadı. Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisi reyting macerasına kötü başladı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Delikanlı dizisi, 6 Nisan reytinglerinde istediği başarıyı yakalayamadı. Pazartesi akşamlarının reyting lideri yine koltuğunda oturmaya devam etti. Peki, Delikanlı dizisi reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı? 6 Nisan Pazartesi reyting lideri kim oldu? 6 Nisan Pazartesi 2026 reyting sonuçları belli oldu. İşte 6 Nisan Pazartesi 2026 reyting sonuçları ve Delikanlı dizisinin başarısı…

HABERİN ÖZETİ

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı merakla beklenen Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı.
Delikanlı dizisi, 6 Nisan Pazartesi reytinglerinde Total'de 9., AB'de 4., ABC1'de ise 7. sırada yer aldı.
Pazartesi akşamlarının reyting lideri değişmedi ve Uzak Şehir zirvedeki yerini korudu.
Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu Delikanlı dizisinin ilk bölümü istenilen başarıyı gösteremedi.
Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyor.
Uzak Şehir dizisi Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

MERT RAMAZAN DEMİR’Lİ DELİKANLI DİZİSİ REYTİNGLERİ TUTMADI!

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı Delikanlı dizisi geçtiğimiz akşam ekran macerasına başladı. Pazartesi akşamlarının yeni iddialı projeleri arasına ismini yazdıran Delikanlı’nın ilk reyting rakamları açıklandı. Yönetmen koltuğunda usta isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Aybike Ertürk'ün kaleme aldığı Delikanlı dizisi reyting macerasına kötü başladı.

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

Delikanlı dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir, bu kez izleyici tarafından tutulmadı. Geçtiğimiz sezonlarda reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisiyle izleyiciden tam puan alan Demir’in, yeni dizisi seyirci tarafından pek sevilmedi. Güçlü bir intikam öyküsünü ekranlara taşıyan Delikanlı dizisi ilk reyting mücadelesinde istediği başarıyı yakalayamadı.

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, reyting macerasındaki başarısı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Delikanlı dizisinin reyting mücadelesindeki başarısı açıklandı. 6 Nisan Pazartesi 2026 gününün belli oldu.

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

6 NİSAN PAZARTESİ 2026 REYTİNGLERİ LİDERİ DEĞİŞMEDİ!

6 Nisan Pazartesi 2026 gününün reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alırken, Show TV’nin yeni iddialı projesi Delikanlı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu haftada pazartesi günlerinin reyting lideri değişmedi.

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

6 Nisan Pazartesi 2026 reyting sonuçlarında Uzak Şehir listelerin birinci sırasında yer alarak, zirveyi korudu. Kanal D ekranlarının en yüksek rakamlı reytinglerine sahip olan Uzak Şehir, bu haftada Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci sırada yer almayı başardı. Diğer yandan TRT1 ekranlarının sevilen iddialı projesi Cennetin Çocukları, yenilenen başrolleriyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. Fenomen proje Total’de 7., AB’de 3., ABC1’de ise 5. oldu.

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

DELİKANLI DİZİSİ REYTİNGLERE KÖTÜ BAŞLADI!

Geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Delikanlı dizisi, reyting macerasına kötü başladı. Melis Sezen dizide ‘Hazan’ karakterini oynarken, Mert Ramazan Demir ise ‘Yusuf’ karakteriyle, Mina Demirtaş ise ‘Dila’ rolüyle ekranlarda yer aldığı Delikanlı dizisi 1. bölümü istenilen başarıyı yakalayamadı.

Mert Ramazan Demir bu kez tutmadı! Delikanlı dizisi kötü başladı: 6 Nisan reytingleri lideri değişmedi

Show TV ekranlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı, 6 Nisan Pazartesi 2026 reyting macerasında; Total’de 9., AB’de 4., ABC1’de ise 7. olarak günü noktaladı. Büyük bir merakla beklenen dizinin reytinglerinde artış olup olmayacağı ise seyirciler tarafından merak edildi. İlk bölümüyle reytinglere kötü başlayan iddialı projenin gidişatı da araştırılmaya başlandı.

