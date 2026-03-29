 Selime Albayrak

Özgü Namal’dan bomba itiraf! Kıskanmak dizisi yakında final yapıyor

Kıskanmak dizisinin Seniha’sı Özgü Namal, Sarı Zarflar filminin galasında bomba bir itirafta bulundu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Kıskanmak dizisinin gidişatı hakkında konuştu. Altın Ayı ödüllü Sarı Zarflar filmiyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Namal, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi oturdu. İşte detaylar…

GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 11:16

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy gösteren , şimdilerde Kıskanmak dizisinde ‘Seniha’ karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi projelerinin yanı sıra film projeleriyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu, Altın Ayı ödüllü ‘Sarı Zarflar’ filmiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Sarı Zarflar filminin galasında samimi açıklamalarda bulunan Özgü Namal, Kıskanmak dizisinin gidişatı hakkında konuştu. Ünlü oyuncu başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisinin yakında final vereceğini açıklayarak gündeme bomba gibi oturdu. İşte Özgü Namal’dan dikkat çeken bomba itiraflar…

Özgü Namal, katıldığı bir galada yaptığı açıklamada, başrolünde yer aldığı 'Kıskanmak' dizisinin bu sezon sonunda final yapacağını duyurdu.
Özgü Namal, 'Kıskanmak' dizisinde 'Seniha Paşazade' karakterini canlandırıyor.
Namal, 'Sarı Zarflar' filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, 'Kıskanmak' dizisi için yeni sezon planı olduğunu ancak şartların uygun olmadığını belirtti.
Namal, 'Sarı Zarflar' filminin çekim sürecinde yabancı bir ülkede yaşama uyum sağlamanın zorlayıcı olduğunu ifade etti.
ÖZGÜ NAMAL’DAN BOMBA İTİRAF!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından sık sık söz ettiren Özgü Namal, şimdilerde NOW TV ekranlarının fenomen dizisi ‘Kıskanmak’ta ‘Seniha Paşazade’ karakteriyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy gösteren Namal, magazin gündeminden de bir an olsun düşmüyor.

Daha önce de NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kızıl Goncalar dizisinde ‘Meryem’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgü Namal, adeta ikonik bir hale gelen bu rolüyle, son zamanlarda popülerliğini artırmıştı. Şimdilerde bambaşka bir karakterle seyirciden tam not almayı başaran ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi hakkında bomba itirafta bulundu.

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi ‘Kıskanmak’ta ‘Seniha Paşazade’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Namal, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Sarı Zarflar filminin galasına katıldı. Filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularına samimi cevaplar verdi. Kıskanmak dizisinin gidişatı hakkında konuşan Namal, dizinin sıkı takipçilerini şoke edecek bir açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu.

ÖZGÜ NAMAL KISKANMAK DİZİSİNİN YAKINDA FİNAL YAPACAĞINI AÇIKLADI!

Başarılı oyunculuk performansıyla sayısız projeye ve birbirinden iddialı ödüllere imza atan Özgü Namal, Altın Ayı ödüllü ‘Sarı Zarflar’ filmiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Sarı Zarflar filminin galasında samimi açıklamalarda bulunan Özgü Namal, Kıskanmak dizisinin gidişatı hakkında konuştu.

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi ‘Kıskanmak’ta ‘Seniha Paşazade’ rolüyle adından söz ettiren Özgü Namal, basın mensuplarının sorusuna samimi cevaplar verdi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin “Kıskanmak dizisi için yeni sezon planı var mı?” sorusu karşısında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni sezon planı vardı. Şu an şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bildiğim kadarıyla bu sezon sonunda final yapacağız. Ben öyle biliyorum. Eğer bir şey biliyorsanız, bana söyleyin…”

Özgü Namal, diğer yandan “Sarı Zarflar filimden en zorlandığı sahne neydi?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Sahneden ziyade yabancı bir ülkede film çekmek, yabancı inşalarla çalışmak, hiç bilmediğim bir ortama alışma süreci… Ben çocukları da yanımda götürdüm orada bir hayat kurdum kendime… Herkesin Almanca konuştuğu bir ortamda sağlam, dik durmak, işini yapmak, aynı zamanda da uyumlanmak başlı başına kolay değildi. Üstesinden geldik”

