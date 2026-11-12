Pervaneler filminin çekimleri tamamlandı! Setten ilk kareler paylaşıldı

Başarılı komedyen Ata Demirer'in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği Pervanler filmi için geri sayım başladı. BKM Yapım imzası taşıyan, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken filmin çalışmaları tamamlandı. Eylül ayının sonunda Ayvalık'ta sete çıkan ekip, çekimlerini noktaladı. Seti pasta keserek kapatan Pervaneler filminin kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı. Çekimleri tamamlanan filmin setinden paylaşılan kamera arkası görüntüler, çekim sürecindeki keyifli anları izleyiciyle buluşturdu.

PERVANELER FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

Ata Demirer'in gündelik hayatın içinden yakaladığı karakterleri, güçlü gözlemlerini, sıcak mizahını ve samimi duyguları yepyeni bir hikâyede buluşturan Pervaneler filminin çekimleri tamamlandı. Demirer, iddialı filmin hem senaryosunu kaleme alan hem de başrolünü üstlendi. Başarılı oyuncunun geçtiğimiz aylarda senaryosunu yazarak tamamladığı Pervaneler filmi, eylül sonunda Ayvalık'ta sete çıkmıştı.

Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu ve senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı merakla beklenen Pervaneler filminin çekimleri tamamlandı. Ayvalık ve çevresinde çekilen filmin yaklaşık 6 hafta süren çekimleri sona erdi. Ekip, son çekimlerin ardından bir araya geldi ve setin kapanışını pasta keserek kutladı. Filmin hikayesine ev sahipliği yapan Ayvalık'ta çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Pervaneler için geri sayım başladı.

SETTEN İLK KARELER YAYINLANDI!

Ata Demirer ve Hakan Algül'ü sekizinci kez sinemada buluşturan Pervaneler filminin setinden paylaşılan kamera arkası görüntüler, çekim sürecinden keyifli anları izleyiciyle buluşturuyor. Filmin hikayesini 4 yılda şekillendiren Demirer'in Pervaneler projesi, gündelik hayattan karakterler etrafında kurulan bir komedi yapımı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çekim aralarındaki neşeli anlardan, kamera önünde gerçekleşen sahnelere uzanan, Ayvalık’ın kıyı ve sokaklarından da izler taşıyan kamera arkası görüntüleri, Ata Demirer’in mizahını ve kendine özgü karakter dünyasını yeni bir hikâyede buluşturan 'Pervaneler'in setinden keyifli anları yansıtıyor. Büyük bir merakla beklenen filmin setinden yayınlanan görüntüler izleyicilerin de büyük ilgisini görüyor.

OYUNCU KADROSU MERAK UYANDIRDI!

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Pervaneler filmi için geri sayım başladı. Çekimleri tamamlanan ve izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin 8 Ocak 2027 Cuma günü CJ ENM dağıtımıyla sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

Pervanler filminin hem senaristliğini hem de başrolünü üstlenen Ata Demirer'in yanı sıra oyuncu kadrosunda; Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir, Emre Şen, Ozan Bengi gibi isimler yer alıyor.